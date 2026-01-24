Imágenes del peligroso temporal de frío extremo que azota a Estados Unidos

La ola de frío extrema afecta a millones de personas en EEUU

Lluvia helada caía el viernes en partes de Texas mientras una enorme tormenta invernal iniciaba un recorrido que amenaza con traer nieve, aguanieve, hielo, temperaturas gélidas y extensos cortes de energía a aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos. Los meteorólogos advirtieron que los daños podrían rivalizar con los de un huracán.

Las escuelas en Chicago y de otras ciudades del centro-norte suspendieron las clases, las aerolíneas cancelaron miles de vuelos del fin de semana, las iglesias trasladaron a internet los servicios del domingo, y el Grand Ole Opry en Nashville, Tennessee, decidió que no haya público en su evento radiofónico del sábado por la noche. Los desfiles de carnaval en Luisiana fueron cancelados o reprogramados.

Al menos 182 millones de personas estaban bajo avisos o alertas de hielo y nieve, y más de 210 millones habían recibido advertencias o alertas de clima frío. En muchos lugares, estas se superponían.

Las compañías de electricidad se preparaban para cortes de energía, ya que los árboles y las líneas eléctricas cubiertos de hielo pueden seguir desplomándose mucho después de que una tormenta haya pasado.

Aviones de FedEx se ven mientras cae nieve en el Aeropuerto Internacional de Nashville el 24 de enero de 2026 en Nashville, Tennessee. Se espera que una enorme tormenta invernal traiga temperaturas gélidas, hielo y nieve a millones de estadounidenses en todo el país. (AFP)

“Será una gran tormenta”, expresó Maricela Resendiz mientras compraba pollo, huevos y pizzas en una tienda de Dallas para pasar el fin de semana con su hijo de 5 años y su novio. Sus planes: “Quedarse en casa, simplemente no estorbar”.

La lluvia helada ya estaba generando suelos resbaladizos en los caminos de Lubbock, Texas, el viernes por la tarde a medida que las temperaturas caían.

Después de deslizarse hacia el sur, se prevé que la tormenta se desplace hacia el noreste, dejando caer aproximadamente 30 centímetros (un pie) de nieve desde Washington, D.C., hasta Nueva York y Boston, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional.

Texas es una de las regiones afectadas por el temporal en EEUU

El aire ártico es el primer factor

El aire ártico que descendía desde Canadá provocó que las escuelas de toda la región centro-norte cancelaran las clases. Se prevé que la sensación térmica alcance 40 grados Celsius bajo cero (40 grados Fahrenheit bajo cero), un ambiente que podría generar lesiones por congelación en tan sólo 10 minutos, lo que hace que sea demasiado peligroso caminar a la escuela o esperar el autobús.

En Bismarck, Dakota del Norte, donde la sensación térmica era de 41 °C bajo cero (41 °F bajo cero), Colin Cross limpiaba un departamento vacío del complejo habitacional donde trabaja.

Rolando Saldana limpia el estacionamiento del taller de neumáticos donde trabaja durante la tormenta invernal Fern en Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU., el 24 de enero de 2026. REUTERS/Nick Oxford

“He estado aquí por un tiempo y mi cerebro dejó de funcionar”, señaló Cross, abrigado con calzoncillos largos, dos camisas de manga larga, una chaqueta, gorro, capucha, guantes y botas.

A pesar del frío intenso, una protesta contra las redadas migratorias se llevó a cabo según lo planeado en Minnesota: miles de personas se manifestaron en el centro de Minneapolis.

A nivel nacional, casi 5.000 vuelos se retrasaron o cancelaron el viernes, muchos de ellos en Dallas y Chicago, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Aproximadamente 2.800 vuelos del sábado fueron cancelados.

La nieve cae sobre el centro de la ciudad mientras la tormenta invernal Fern llega a Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU., el 23 de enero de 2026. REUTERS/Nick Oxford

En Oklahoma, trabajadores del Departamento de Transporte colocaron salmuera en las calles como medida de precaución, la Patrulla de Caminos canceló los días libres de los patrulleros y se activaron unidades de la Guardia Nacional para ayudar a los conductores varados.

El gobierno federal alistó casi 30 equipos de búsqueda y rescate. Las autoridades tienen más de 7 millones de comidas, 600.000 mantas y 300 generadores colocados en toda el área por donde se prevé que cruce la tormenta, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Un hombre carga baldes de nieve en el estacionamiento del taller de neumáticos donde trabaja durante la tormenta invernal Fern en Oklahoma City, Oklahoma, EEUU, el 24 de enero de 2026. REUTERS/Nick Oxford

El presidente Donald Trump dijo a través de redes sociales que su gobierno se estaba coordinando con funcionarios estatales y locales y que la “FEMA está completamente preparada para responder”.

Hielo podría derribar cables y las tuberías podrían congelarse

Una vez que pase la tormenta, tomará tiempo que las cosas se descongelen. El hielo puede añadir cientos de kilos a las líneas eléctricas y las ramas, y hacerlas más propensas a romperse, especialmente si hay viento.

Las autoridades llamaron a la población a extremar las medidas de precaución (REUTERS/Nick Oxford)

En al menos 11 estados del sur, desde Texas hasta Virginia, la mayoría de los hogares tienen calefacción eléctrica, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Hace cinco años, una severa onda de frío derribó gran parte de la red eléctrica en Texas, dejando a millones de personas sin electricidad durante días y causando cientos de muertes. El gobernador Greg Abbott dijo que eso no volverá a suceder, y las compañías eléctricas convocaron a miles de empleados para que ayuden a mantener la electricidad fluyendo.

JP Ritchie ayuda a su hija Charlotte Ritchie mientras se resbala en una colina para trineos durante la tormenta invernal Fern en Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU., el 24 de enero de 2026. REUTERS/Nick Oxford

En Atlanta, donde las temperaturas podrían bajar a 12 °C bajo cero (10 °F) y permanecer debajo de cero durante 36 horas, Melissa Cary, copropietaria de M. Cary & Daughters Plumbing, encargó todos los insumos para tuberías y reparaciones que pudo conseguir. Dijo que las llamadas telefónicas diarias que recibe podrían pasar de unas 40 a varios cientos.

“Estamos ahí afuera; no podemos sentir nuestros dedos, nuestros pies; estamos empapados”, manifestó Cary. “Sigo sirviendo chocolate caliente y sopa”.

La población se provee de comida en medio del temporal de frío extremo (REUTERS Lawrence Bryant)

El noreste se prepara para una fuerte nevada

Boston declaró una emergencia por frío para el fin de semana, y Connecticut trabajaba con los vecinos Nueva York y Massachusetts en caso de que sea necesario restringir los desplazamientos en las principales carreteras.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, instó a las personas a adquirir comestibles ahora y “quedarse en casa el domingo”.

La nieve cae sobre la Plaza Nacional de Sentada Clara Luper mientras la tormenta invernal Fern llega a Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU., el 23 de enero de 2026. REUTERS/Nick Oxford

Filadelfia anunció que las escuelas cerrarían el lunes. El superintendente Tony B. Watlington Sr. les dijo a los estudiantes: “También es apropiado tener una o dos peleas de bolas de nieve muy seguras”.

La gente se resguarda

Whittni Slater, quien ha estado durmiendo en su coche en Detroit, se asustó cuando vio el pronóstico del tiempo y buscó un lugar para quedarse. El jueves por la noche durmió en una de las 80 literas instaladas en un gimnasio en el Centro Papa Francisco.

“Fue muy acogedor, muy cálido”, dijo Slater al día siguiente.

Un hombre en situación de calle intenta protegerse del frío extremo en Oklahoma (REUTERS/Nick Oxford)

Pero en Charleston, Virginia Occidental, los visitantes y vendedores en la Exposición de Caza y Pesca de tres días no estaban demasiado preocupados. Ron Blymire estaba enfocado en vender viajes de safari a Sudáfrica y no en el regreso a casa en Columbus, Ohio.

“Tengo una camioneta con tracción en las cuatro ruedas, y mientras sea paciente y me tome mi tiempo, no me preocupa quedarme varado o atascado o algo así”, comentó.

Un hombre limpia el estacionamiento del taller de neumáticos donde trabaja durante la tormenta invernal Fern en Oklahoma City, Oklahoma, EE. UU., el 24 de enero de 2026. REUTERS/Nick Oxford

Algunas universidades en el sur cancelaron las clases para el lunes, incluidas la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y el campus principal de la Universidad de Mississippi en Oxford.

En la Universidad de Georgia en Athens, la alumna de segundo año Eden England se quedaba en el campus para capear el mal tiempo con sus amigos, incluso cuando la escuela alentaba a los estudiantes a dejar los dormitorios e irse a casa debido a la preocupación por los cortes de electricidad.

(Con información de AP)