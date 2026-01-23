Estados Unidos atacó una nueva lancha en el Pacífico: dos muertos y un sobreviviente

Dos personas murieron y una sobrevivió al impacto

El ejército de Estados Unidos informó este viernes que realizó un ataque contra una embarcación en el océano Pacífico oriental, acción que resultó en la muerte de dos presuntos narcotraficantes y la búsqueda de un tercer sobreviviente. El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) precisó que la operación se llevó a cabo sobre un bote que, según sus datos de inteligencia, transitaba por rutas conocidas de narcotráfico. Un video difundido en la cuenta oficial de SOUTHCOM en X muestra la explosión de la embarcación, en la que previamente se observaban tres personas a bordo.

Tras el ataque, las autoridades estadounidenses notificaron a la Guardia Costera para activar un operativo de búsqueda y rescate enfocado en localizar al único sobreviviente. Según el comunicado, la embarcación fue identificada como parte de operaciones de tráfico ilícito de drogas, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas definitivas sobre el involucramiento de los tripulantes en actividades criminales, lo que ha provocado debate sobre la legalidad de este tipo de operaciones.

La acción forma parte del plan Lanza del Sur, que ha sido implementado por la administración de Donald Trump desde septiembre del año pasado. Desde entonces, Estados Unidos ha realizado más de 35 ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales, con un saldo de más de 110 personas fallecidas. Críticas de parte de expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos han calificado las acciones como posibles ejecuciones extrajudiciales.

Este ataque es el primero de este tipo desde finales del año pasado y también el primero tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense en Caracas el 3 de enero. Maduro y su esposa fueron trasladados posteriormente a Nueva York, donde enfrentan acusaciones de narcotráfico. Tras esa operación, el ejército estadounidense enfocó sus acciones en la incautación de buques petroleros asociados a Venezuela.

El presidente Trump defendió la política de ataques contra embarcaciones presuntamente involucradas en contrabando, asegurando en el Foro Económico Mundial en Davos que se ha logrado detener casi el 100% de las drogas que entran por vía marítima. Las operaciones han generado controversia tanto en Estados Unidos como en la comunidad internacional, debido al uso de fuerza letal en aguas internacionales bajo la actual administración.

Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst

A la par del operativo, Estados Unidos anunció que el general Dan Caine será anfitrión de un encuentro militar el 11 de febrero en Washington, con la participación de líderes de 34 países. El objetivo será fortalecer la cooperación regional y coordinar estrategias frente a organizaciones criminales y actores externos que amenazan la estabilidad y la seguridad del continente.

(Con información de EFE, AFP y AP)