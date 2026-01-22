Cómo prepararse para la tormenta invernal que afectará a la mitad de Estados Unidos este fin de semana

La tormenta invernal afectará a más de la mitad de Estados Unidos, con nevadas intensas y temperaturas extremas desde Texas hasta el noreste. (AP Foto/Joshua A. Bickel)

Una tormenta invernal de grandes dimensiones impactará a más de la mitad de Estados Unidos entre el viernes y el lunes, con nevadas intensas, lluvias heladas y temperaturas extremas que afectarán a regiones desde Texas hasta el noreste del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el fenómeno pondrá en riesgo la infraestructura eléctrica, el transporte y los servicios públicos de millones de personas, y obligará a activar protocolos de emergencia en varios estados.

Según reportó NBC News citando fuentes oficiales, la tormenta se desplaza desde el sur hacia el noreste, y se anticipan acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros en ciudades como Oklahoma City y Little Rock, mientras que en Dallas y Chicago se esperan temperaturas por debajo de -12 °C (10 °F) durante al menos 48 horas. Las autoridades estatales y locales han desplegado recursos de emergencia, incluidas la Guardia Nacional y agencias de gestión de crisis, ante la posibilidad de cortes prolongados de energía y dificultades para el tránsito.

El antecedente más cercano a un evento de esta magnitud ocurrió en 2021, cuando una tormenta invernal provocó apagones generalizados en Texas y expuso la vulnerabilidad de la red eléctrica frente a condiciones extremas. El episodio de este año genera preocupación en los estados del sur, donde la infraestructura y los sistemas de calefacción no siempre están preparados para temperaturas bajo cero, según informes institucionales.

¿Qué regiones de Estados Unidos están bajo alerta?

El NWS advirtió que la tormenta abarcará una franja desde las planicies del sur hasta el noreste, con afectaciones en ciudades como Memphis, Nashville, Washington, Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En el sur, los pronósticos indican nevadas de entre 20 y 35 centímetros en Oklahoma City y entre 15 y 30 centímetros en Little Rock, mientras que Amarillo podría registrar entre 13 y 25 centímetros.

En el sureste, se prevén lluvias heladas y acumulaciones de hielo en Georgia y las Carolinas, condiciones que incrementan el riesgo de accidentes viales y caídas de árboles sobre líneas eléctricas. El NWS advirtió que las temperaturas en la zona del Golfo podrían descender hasta -23 °C (-10 °F), aumentando la posibilidad de congelamiento de tuberías y daños a la infraestructura.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre riesgos para la infraestructura eléctrica, el transporte y servicios públicos de millones de personas. (AP foto/Carolyn Kaster)

¿Qué medidas han adoptado las autoridades estatales y locales?

El gobernador de Texas, Greg Abbott, activó el despliegue de la Guardia Nacional y recursos estatales para anticipar el impacto de la tormenta, según información de la División de Manejo de Emergencias de Texas. El Departamento de Transporte estatal realizará labores de pretratamiento y limpieza en las principales carreteras, y coordinará el tráfico para evitar accidentes por hielo.

La Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), responsable de la red eléctrica, comunicó por redes sociales que monitorea la situación y, hasta la tarde del miércoles, mantiene la expectativa de funcionamiento normal del sistema. “Las condiciones de la red se mantienen estables, pero seguimos atentos a los cambios que pueda traer la tormenta”, indicó la agencia en un comunicado.

En Carolina del Norte, el Departamento de Seguridad Pública recomendó evitar desplazamientos durante el fin de semana y completar los preparativos antes del viernes por la noche. “Las familias deben abastecerse con agua, alimentos no perecederos, baterías y linternas, además de prever suministros para mascotas”, informó la agencia estatal. El Departamento de Transporte de Charlotte anunció que aplicará tratamientos preventivos en las vías principales para mitigar el impacto del hielo.

En Georgia, la Agencia de Manejo de Emergencias instó a la población a revisar detectores de humo y monóxido de carbono, recargar dispositivos móviles y reunirse con familiares y vecinos para planificar la atención de personas vulnerables. El organismo también recomendó preparar kits de emergencia tanto para el hogar como para los vehículos.

¿Qué precauciones deben tomar los residentes?

Las autoridades federales y estatales enfatizaron la importancia de no utilizar generadores dentro de viviendas o garajes para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. “Los equipos de calefacción y los generadores deben operar a una distancia mínima de seis metros de cualquier estructura”, advirtieron organismos de emergencia en Texas y Carolina del Norte.

El Departamento de Manejo de Emergencias de Nueva York (NYCEM) sugirió preparar bolsas de emergencia con mantas, ropa de abrigo, agua, alimentos, medicinas, radio a pilas y cargadores portátiles. También recomendó abastecerse de sal o arena para las aceras, revisar techos y canaletas, y dejar correr un poco de agua en los grifos para prevenir la congelación de las tuberías.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recordó que los residentes deben prever una autonomía mínima de 72 horas sin servicios básicos y mantenerse informados a través de canales oficiales. “Los recursos de emergencia como centros de calefacción y mapas de refugios estarán disponibles en los portales de cada estado”, señaló la entidad.

Ciudades como Oklahoma City, Little Rock, Dallas y Chicago enfrentarán temperaturas inferiores a -12°C y acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros. (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette via AP)

¿Qué riesgos y consecuencias puede tener la tormenta invernal?

Según el NWS, las sensaciones térmicas podrían llegar a -45 °C (-50 °F) en el Medio Oeste y los Grandes Lagos. El frío extremo pone en riesgo la vida de personas sin refugio y de quienes dependan de sistemas eléctricos para calefacción. Las autoridades sanitarias han advertido sobre la posibilidad de hipotermia y congelación en caso de exposición prolongada.

En ciudades como Dallas y Chicago se anticipan más de 48 horas consecutivas con temperaturas bajo cero. El NWS advirtió que la acumulación de nieve puede superar los promedios históricos en zonas del sur, donde la infraestructura no está diseñada para condiciones tan severas.

El antecedente de 2021 en Texas mostró que el colapso de la red eléctrica puede derivar en interrupciones prolongadas de servicios, dificultar el acceso a atención médica y provocar pérdidas económicas por daños a viviendas y empresas. Las autoridades han insistido en la importancia de realizar preparativos y mantener la comunicación con servicios de emergencia.

¿Cómo impactará la tormenta en el transporte y los servicios?

El Departamento de Transporte de Texas y la ciudad de Atlanta advirtieron que las carreteras podrían volverse intransitables en los momentos más críticos de la tormenta. El NWS recomendó evitar viajes no esenciales y permanecer en casa mientras persistan las condiciones peligrosas.

En las áreas urbanas del noreste, la acumulación de nieve y el hielo en el pavimento pueden afectar el transporte público y las operaciones aeroportuarias. Las autoridades de Nueva York aconsejaron cargar dispositivos móviles, reforzar los sistemas de calefacción y revisar el estado de los vehículos antes de la llegada de la tormenta.

Los servicios municipales de varias ciudades han dispuesto brigadas para la limpieza de calles y el retiro de nieve, pero advirtieron que el ritmo de las operaciones dependerá de la intensidad del fenómeno y la seguridad del personal.

En el sureste de Estados Unidos se pronostican lluvias heladas y acumulaciones de hielo que elevarán el riesgo de accidentes viales y daños en la red eléctrica. (REUTERS/Brendan McDermid)

¿Qué pueden esperar los residentes y cómo prepararse?

Los organismos estatales y federales continuarán monitoreando la evolución de la tormenta y actualizarán las recomendaciones a través de canales oficiales. Las autoridades insisten en la necesidad de mantener la calma, abastecerse adecuadamente y no realizar traslados innecesarios hasta que mejoren las condiciones.

Quienes residan en áreas de riesgo pueden consultar los portales de emergencia estatales para identificar los centros de calefacción y refugios habilitados. El NWS, FEMA y los departamentos de transporte estatales actualizarán la información sobre cortes de energía, cierres de carreteras y condiciones meteorológicas.

La magnitud de la tormenta obliga a mantener una vigilancia constante, seguir las instrucciones de las autoridades y priorizar la seguridad personal y familiar. Los recursos y canales de emergencia permanecerán activos mientras persista la situación de riesgo.