Estados Unidos

La iniciativa NYC Broadway Week ofrece boletos con descuento en Nueva York

El periodo comprendido entre el 20 de enero y el 12 de febrero de 2026 permitirá acceder a entradas seleccionadas para espectáculos beneficiándose de una reducción del 50 por ciento según el sitio oficial de turismo de la ciudad

Guardar
Peatones recorren Times Square y
Peatones recorren Times Square y el distrito teatral de Broadway, uno de los principales polos culturales y turísticos de Nueva York, donde se concentran decenas de teatros que participan en iniciativas como NYC Broadway Week.

Durante el periodo comprendido entre el 20 de enero y el 12 de febrero de 2026, la iniciativa NYC Broadway Week permitirá a residentes y visitantes de Nueva York acceder a entradas para espectáculos selectos de Broadway con una modalidad de descuento especial. Esta promoción consiste en la venta de boletos con un descuento del 50% sobre el precio original, aplicable exclusivamente a determinadas ubicaciones en cada teatro, según informó el sitio oficial de New York City Tourism + Conventions.

La preventa general de estos boletos comenzará el 7 de enero de 2026 y, a partir de esa fecha, los usuarios podrán adquirir las localidades incluidas en la promoción directamente a través de la página oficial, así como a través de las plataformas de venta autorizadas como Telecharge y Ticketmaster. No todos los asientos forman parte de la oferta: únicamente aquellos señalados explícitamente como válidos para el beneficio 2x1 estarán disponibles bajo estas condiciones. El carrito de compra reflejará tanto la cantidad exacta de entradas seleccionadas como el descuento aplicado antes del pago.

Escena del musical Aladdin en
Escena del musical Aladdin en Broadway. La iniciativa NYC Broadway Week incluye funciones seleccionadas de producciones emblemáticas, con boletos al 50% de descuento en localidades específicas.

El acceso a la oferta exige una compra mínima de dos boletos por transacción, y la modalidad elegida no consiste en entregar un pase gratuito por cada boleto a precio regular, sino en reducir el precio de ambos al 50%. Este formato beneficiará a quienes buscan asistir a las funciones durante este periodo de NYC Broadway Week, una de las temporadas más esperadas por el público y por la industria del espectáculo local.

La cantidad de entradas disponibles bajo esta modalidad será limitada y sujeta a la disponibilidad de cada función, por lo que se recomienda consultar previamente los asientos participantes y sus condiciones específicas en la sección de preguntas frecuentes de la web oficial de la iniciativa.

Carteles luminosos de producciones de
Carteles luminosos de producciones de Broadway iluminan Times Square. Durante NYC Broadway Week, el público puede acceder a boletos promocionales para funciones seleccionadas entre enero y febrero.

Algunas ubicaciones podrán ser consideradas “Upgraded Tickets”, es decir, localidades premium debido a su ubicación o a su valor superior fuera de la promoción. El precio de estas entradas actualizadas partirá de los USD 135 (aproximadamente, entre USD 135 y USD 155 según el espectáculo y el asiento), como detalla New York City Tourism + Conventions. El sitio de cada función especificará con claridad cuáles son las localidades clasificadas bajo esta categoría y su coste exacto.

La oferta es válida únicamente para funciones específicas dentro del calendario oficial. Existe posibilidad de fechas bloqueadas y otras restricciones, y las entradas adquiridas bajo esta promoción no permiten devoluciones ni cambios, ya que todas las ventas son finales. El descuento no es acumulable con otras ofertas ni aplica sobre impuestos, propinas o cargos adicionales. Ante cualquier inconveniente con la compra a través de terceros, la organización determina que el reclamo debe dirigirse exclusivamente a la plataforma de venta utilizada.

Fachada del Broadway Theatre en
Fachada del Broadway Theatre en Nueva York. Los descuentos de NYC Broadway Week se aplican únicamente a funciones y ubicaciones específicas, con disponibilidad limitada según cada sala.

Todo el proceso, las condiciones y el uso de la marca NYC Broadway Week están gestionados por New York City Tourism + Conventions, Inc., que aclara en su portal la ausencia de garantías sobre la información publicada y responsabiliza a los agentes externos por potenciales errores u omisiones en el servicio.

Temas Relacionados

NYC Broadway WeekBroadwayNueva YorkNew York City Tourism + ConventionsTelechargeTicketmasterEspectáculosEntradasTurismoUpgraded Tickets

Últimas Noticias

Una tormenta invernal amenaza con afectar a millones de personas en Estados Unidos

Las autoridades meteorológicas advirtieron que un sistema climático severo podría provocar acumulaciones significativas de hielo y nieve, con riesgos para el suministro eléctrico, el transporte y la infraestructura en amplias regiones del país

Una tormenta invernal amenaza con

El proyecto Pollinator Port impulsa refugios urbanos para abejas en Nueva York

La iniciativa conjunta del departamento de transporte, universidades y organizaciones hortícolas incorpora nuevos hábitats en plazas, calles y espacios públicos para apoyar la biodiversidad y fomentar estudios científicos sobre especies locales en zonas urbanizadas

El proyecto Pollinator Port impulsa

El Bank of America Winter Village anuncia nuevas actividades para la temporada 2026 en Bryant Park

La edición anual del evento invernal integrará una pista de hielo de acceso libre, un renovado mercado temático y múltiples servicios, brindando una amplia programación pensada para visitantes y residentes de la ciudad

El Bank of America Winter

La Casa Blanca dio precisiones sobre el problema eléctrico del avión de Trump que lo obligó a regresar a Washington

El presidente tuvo que cambiar de avión tras detectarse una falla en el Air Force One cuando estaba rumbo a Davos. Reinició su viaje al Foro Económico Mundial en otra aeronave

La Casa Blanca dio precisiones

JD Vance y su esposa anunciaron que están esperando su cuarto hijo: “Estamos muy emocionados”

Un anuncio compartido destacó que tanto la madre como el futuro bebé se encuentran en buen estado. Los usuarios en las redes sociales llenaron a la pareja de mensajes de felicitaciones

JD Vance y su esposa
DEPORTES
El bullicioso aliento de los

El bullicioso aliento de los argentinos a Tomás Etcheverry tras su victoria ante el británico Fery que sorprendió en el Australian Open: “Somos locales”

Inter inició contactos para contratar al Dibu Martínez: el principal obstáculo en la negociación

Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool y Chelsea cerrarán la séptima fecha de la Champions: la agenda completa

Rechazos, depresión y una promesa materna: el recorrido de Igor Thiago desde una infancia humilde en Brasil a la cima de la Premier League

Arranca el Torneo Apertura 2026: el formato, los descensos, la clasificación a las copas y todo lo que hay que saber

TELESHOW
El gesto espontáneo de Moria

El gesto espontáneo de Moria Casán ante un percance al aire: “¿Se me ve la panza?"

Pampita apostó por una bikini animal print durante sus vacaciones en el Caribe mexicano: las fotos

Tras su polémico accidente, Marta Fort recargó energías en las playas de Pinamar y visitó La Frontera

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, disfrutó junto a una amiga las playas de Punta del Este

Luciano Cáceres, desde Madrid: “Hice una prueba de audición en un hotel y a las horas me llamaron”

INFOBAE AMÉRICA

Israel ordenó la evacuación de

Israel ordenó la evacuación de familias de Gaza por primera vez desde el alto el fuego

Se fueron más venezolanos de los que llegaron a Uruguay en 2025, mientras se afianza la inmigración de cubanos

Científicos crearon una mano robótica súper versátil: desmontable, simétrica y puede tener cinco o seis dedos

Las farmacias de Uruguay vendieron una tonelada más de marihuana en 2025: la variante más fuerte fue la más pedida

¿Qué es la “secta Moon” y por qué se asocia con el asesinato del ex líder nipón Shinzo Abe?