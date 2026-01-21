La iniciativa NYC Broadway Week ofrece boletos con descuento en Nueva York

Peatones recorren Times Square y el distrito teatral de Broadway, uno de los principales polos culturales y turísticos de Nueva York, donde se concentran decenas de teatros que participan en iniciativas como NYC Broadway Week.

Durante el periodo comprendido entre el 20 de enero y el 12 de febrero de 2026, la iniciativa NYC Broadway Week permitirá a residentes y visitantes de Nueva York acceder a entradas para espectáculos selectos de Broadway con una modalidad de descuento especial. Esta promoción consiste en la venta de boletos con un descuento del 50% sobre el precio original, aplicable exclusivamente a determinadas ubicaciones en cada teatro, según informó el sitio oficial de New York City Tourism + Conventions.

La preventa general de estos boletos comenzará el 7 de enero de 2026 y, a partir de esa fecha, los usuarios podrán adquirir las localidades incluidas en la promoción directamente a través de la página oficial, así como a través de las plataformas de venta autorizadas como Telecharge y Ticketmaster. No todos los asientos forman parte de la oferta: únicamente aquellos señalados explícitamente como válidos para el beneficio 2x1 estarán disponibles bajo estas condiciones. El carrito de compra reflejará tanto la cantidad exacta de entradas seleccionadas como el descuento aplicado antes del pago.

Escena del musical Aladdin en Broadway. La iniciativa NYC Broadway Week incluye funciones seleccionadas de producciones emblemáticas, con boletos al 50% de descuento en localidades específicas.

El acceso a la oferta exige una compra mínima de dos boletos por transacción, y la modalidad elegida no consiste en entregar un pase gratuito por cada boleto a precio regular, sino en reducir el precio de ambos al 50%. Este formato beneficiará a quienes buscan asistir a las funciones durante este periodo de NYC Broadway Week, una de las temporadas más esperadas por el público y por la industria del espectáculo local.

La cantidad de entradas disponibles bajo esta modalidad será limitada y sujeta a la disponibilidad de cada función, por lo que se recomienda consultar previamente los asientos participantes y sus condiciones específicas en la sección de preguntas frecuentes de la web oficial de la iniciativa.

Carteles luminosos de producciones de Broadway iluminan Times Square. Durante NYC Broadway Week, el público puede acceder a boletos promocionales para funciones seleccionadas entre enero y febrero.

Algunas ubicaciones podrán ser consideradas “Upgraded Tickets”, es decir, localidades premium debido a su ubicación o a su valor superior fuera de la promoción. El precio de estas entradas actualizadas partirá de los USD 135 (aproximadamente, entre USD 135 y USD 155 según el espectáculo y el asiento), como detalla New York City Tourism + Conventions. El sitio de cada función especificará con claridad cuáles son las localidades clasificadas bajo esta categoría y su coste exacto.

La oferta es válida únicamente para funciones específicas dentro del calendario oficial. Existe posibilidad de fechas bloqueadas y otras restricciones, y las entradas adquiridas bajo esta promoción no permiten devoluciones ni cambios, ya que todas las ventas son finales. El descuento no es acumulable con otras ofertas ni aplica sobre impuestos, propinas o cargos adicionales. Ante cualquier inconveniente con la compra a través de terceros, la organización determina que el reclamo debe dirigirse exclusivamente a la plataforma de venta utilizada.

Fachada del Broadway Theatre en Nueva York. Los descuentos de NYC Broadway Week se aplican únicamente a funciones y ubicaciones específicas, con disponibilidad limitada según cada sala.

Todo el proceso, las condiciones y el uso de la marca NYC Broadway Week están gestionados por New York City Tourism + Conventions, Inc., que aclara en su portal la ausencia de garantías sobre la información publicada y responsabiliza a los agentes externos por potenciales errores u omisiones en el servicio.