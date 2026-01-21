Estados Unidos

El Bank of America Winter Village anuncia nuevas actividades para la temporada 2026 en Bryant Park

La edición anual del evento invernal integrará una pista de hielo de acceso libre, un renovado mercado temático y múltiples servicios, brindando una amplia programación pensada para visitantes y residentes de la ciudad

La pista de hielo del Bank of America Winter Village recibe a patinadores de todas las edades frente a la Biblioteca Pública de Nueva York, uno de los escenarios más emblemáticos del invierno en Manhattan.

La ciudad de Nueva York recibe la nueva edición del Bank of America Winter Village, una de las principales citas invernales en el Bryant Park. Este evento anual, que marcará presencia hasta el 1 de marzo de 2026, combina patinaje sobre hielo, un mercado navideño de estilo europeo y una oferta gastronómica amplia, lo que lo convierte en un punto de encuentro para locales y visitantes durante toda la temporada fría.

Durante este periodo, la pista central de 1.580 metros cuadrados (17.000 pies cuadrados) funcionará todos los días, con horarios extendidos desde las 8h hasta la medianoche en las fechas festivas más concurridas, de acuerdo con el sitio de Bryant Park. El acceso a la pista de patinaje es libre si se dispone de patines propios, y se puede reservar entrada sin costo anticipadamente. Quienes requieran alquilar patines encontrarán precios entre USD 18,72 y USD 60,32, con la posibilidad de ahorrar si se visita en horarios de poca demanda. Además, se ofrecen servicios adicionales como casilleros, renta de cascos y asistencia personalizada mediante el programa “Premium Skate”, que incluye acceso al Polar Lounge, refrigerios, guardarropa y sesiones de patinaje más largas, por USD 156 a USD 182.

Vista general del Holiday Shops by Urbanspace, con decenas de puestos que ofrecen regalos artesanales, gastronomía internacional y productos de temporada en el corazón de Midtown Manhattan.

Una de las innovaciones de la próxima temporada será el retorno de los “Bumper Cars on Ice”, una de las actividades más solicitadas entre las familias, cuyo acceso anticipado a entradas estará disponible para quienes se suscriban al boletín de noticias del Bank of America Winter Village, informó el medio NY1. Además, se ha programado la apertura temprana de los populares “Rosy Igloos”, espacios privados con oferta de comida y bebida para grupos de hasta ocho personas, especialmente pensados para celebrar ocasiones especiales.

El emblemático mercado “Holiday Shops by Urbanspace” reunirá expositores y artesanos locales e internacionales entre el 24 de octubre y el 4 de enero, ocupando plazas, calles y terrazas de Bryant Park. Algunos comercios permanecerán abiertos hasta el cierre de la temporada invernal. Los visitantes podrán adquirir desde regalos tradicionales hasta productos artesanales únicos y degustar una variedad de propuestas gastronómicas, como especialidades latinas, pastelería, helados y comidas típicas de distintas regiones. Según información de Bryant Park, los horarios del mercado serán de lunes a viernes de 11h a 20h, y los fines de semana, desde las 10h.

Familias y visitantes disfrutan de los autos chocadores sobre hielo, una experiencia interactiva que se ha convertido en una de las actividades más populares del Winter Village.

La experiencia culinaria se complementa con propuestas como The Lodge, un espacio al aire libre con bares de servicio completo, áreas calefaccionadas y carta de platillos que incluyen desde sándwiches latinos y churros hasta salchichas artesanales y helados. El horario del Lodge se extiende desde las 10h hasta las 22h a diario, con cierre a las 23:30h en días de mayor demanda. Junto a la pista, el Rinkside Bar by Stout NYC ofrece opciones para quienes buscan disfrutar de la vista al hielo mientras degustan cócteles o platos típicos de temporada.

El evento ofrece opciones inclusivas para todos los públicos: hay lecciones de patinaje para todas las edades y niveles siete días a la semana, con la posibilidad de reservar clases privadas, grupales o semiprivadas. Los niños entre dos y diez años disponen de ayudas para patinar, que son gratuitas antes de las 10:30h según disponibilidad. Además, se implementan políticas específicas de acompañamiento para menores de 14 años, permitiendo la entrada gratuita de un adulto por cada dos niños y la venta de pases adicionales para otros acompañantes a USD 11,29 por persona.

Los Bumper Cars on Ice animan las noches del Winter Village con recorridos circulares y luces de colores, combinando entretenimiento y vistas urbanas únicas.

El sistema de almacenamiento establece tarifas de USD 6,24 por artículo en el guardarropa, y USD 18,72 para objetos de gran tamaño como cochecitos o equipaje. Los casilleros, disponibles en cantidad limitada, pueden ser utilizados llevando un candado propio o adquiriendo uno en el lugar por USD 6,24. No se permiten bolsas u objetos personales en la pista, y quienes lo deseen pueden utilizar el servicio de guardazapatos sin costo.

El acceso a la pista requiere la presentación de una pulsera especial y es obligatorio reservar turno, incluso si se utilizan patines propios. La estancia estándar para cada patinador, desde la llegada hasta la salida, es de aproximadamente 70 minutos, incluyendo el tiempo de preparación y almacenaje de pertenencias, confirmaron portavoces de Bryant Park en la web del evento. Además, los titulares de tarjetas Bank of America® recibirán un descuento del 10 % en el alquiler de patines.

Los autos chocadores sobre la pista de hielo ofrecen una alternativa recreativa para quienes buscan actividades distintas al patinaje tradicional durante la temporada fría.

La organización recomienda visitar en horas tempranas para evitar aglomeraciones, en especial con niños pequeños. Las sesiones usualmente tienen una duración de 50 minutos. En días de lluvia intensa o condiciones meteorológicas adversas, la operación de la pista puede suspenderse; en esos casos, los usuarios serán notificados por correo electrónico.

Además de las atracciones principales, el Bank of America Winter Village pone a disposición de corporaciones y grupos espacios para eventos privados, como el Overlook —con vistas panorámicas y capacidad para 225 personas— y el Polar Lounge, adecuado para reuniones de hasta 50 invitados.

El Bank of America Winter Village combina patinaje, entretenimiento y una amplia oferta culinaria, atrayendo tanto a residentes como a turistas.

La accesibilidad ha sido mejorada con entradas adaptadas en las calles 40 y 42, y la presencia de asistentes con rampas portátiles para los quioscos elevados. Para quienes desean prolongar la experiencia en la ciudad, hoteles como Bryant Park Hotel, Park Terrace Hotel y Andaz 5th Avenue ofrecen alojamiento a pocos metros del parque.

El Bank of America Winter Village en Bryant Park se presenta como una de las actividades invernales imprescindibles de Nueva York.

