Cómo protegerse del frío extremo: qué saber sobre la congelación y la hipotermia

La ola de frío extremo en Estados Unidos provoca alertas sanitarias y riesgos de hipotermia y congelación, según las autoridades de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una ola de frío extremo ha cubierto el centro y el noreste de Estados Unidos desde el lunes 19 de enero, generando un descenso abrupto de la temperatura y afectando a millones de habitantes. Según informó ABC News, el impacto de las bajas temperaturas ha activado alertas por riesgos sanitarios, con especial preocupación por los casos de frostbite (congelación) e hipotermia, dos problemas de salud que pueden tener consecuencias graves.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la sensación térmica llegó a -34 °C (-30 °F) en Minneapolis y -30 °C (-22 °F) en Chicago, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó que la ola de frío se desplazará hacia el noreste, afectando ciudades como Nueva York, Filadelfia y Pittsburgh. Las autoridades recomendaron a la población seguir medidas preventivas y permanecer atentos a los reportes oficiales.

Las olas de frío intenso en América del Norte suelen estar asociadas a masas de aire ártico que provocan descensos bruscos de temperatura. En incidentes previos, diversas agencias han reportado un aumento de atenciones médicas por congelación e hipotermia, especialmente entre personas sin hogar, adultos mayores y trabajadores al aire libre, según la Cruz Roja Americana.

¿Qué es el frostbite y cómo se reconoce?

El frostbite es una lesión por congelación que ocurre cuando la exposición a temperaturas extremadamente bajas provoca que la piel y los tejidos subyacentes se enfríen hasta el punto de dañar las células. Los CDC explican que los primeros signos incluyen entumecimiento, piel blanca o gris amarillenta y textura firme o cerosa en áreas expuestas, como dedos, nariz, mejillas, orejas y mentón.

Según la Cruz Roja Americana, la persona afectada puede no notar el daño por la pérdida de sensibilidad en la zona. Si la congelación avanza, existe riesgo de daño permanente e incluso amputación de extremidades. La institución remarca que no se debe frotar ni masajear el área afectada, ya que eso puede agravar las lesiones.

ABC News recogió la declaración de Dr. Randall Wexler, profesor de medicina familiar en la Universidad Estatal de Ohio, quien señaló: “No se deben frotar las manos si hay sospecha de congelación; esa acción puede dañar aún más el tejido”.

Las temperaturas han llegado a -34 °C en Minneapolis y -30 °C en Chicago, afectando a millones de personas en el centro y noreste del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la hipotermia y quiénes están más expuestos?

La hipotermia se produce cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 35 °C (95 °F), afectando la función cerebral y motora. De acuerdo con los CDC, los síntomas en adultos incluyen escalofríos, confusión, torpeza en las manos, pérdida de memoria, dificultad para hablar y somnolencia. En bebés, la piel se vuelve roja y fría, y muestran energía muy baja.

El organismo advierte que la hipotermia es peligrosa porque la víctima puede no darse cuenta de su estado, lo que retrasa la búsqueda de ayuda. Las personas de la tercera edad y los niños son especialmente vulnerables, igual que quienes tienen enfermedades crónicas o toman ciertos medicamentos.

Según explicó el meteorólogo Jay Engle a ABC News, “la mejor manera de evitar riesgos es vestir en tres capas: una térmica, un suéter grueso y un abrigo, además de cubrir la cabeza, manos y pies”.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades para protegerse del frío?

Las instituciones sanitarias y meteorológicas estadounidenses han difundido una serie de recomendaciones para reducir los riesgos de lesiones por frío extremo. Entre las principales pautas, recopiladas por ABC News y la Cruz Roja Americana, figuran:

Mantener la calefacción del hogar a una temperatura constante, incluso durante la noche o en ausencia temporal.

Abrir los gabinetes de la cocina y el baño para permitir la circulación de aire caliente alrededor de las tuberías y evitar que se congelen.

Dejar correr un hilo de agua en los grifos conectados a tuberías expuestas.

Vestir varias capas de ropa, cubriendo cuidadosamente la cabeza y las extremidades.

Limitar la exposición al frío y evitar actividades físicas intensas al aire libre.

La Cruz Roja Americana señala que “el contacto prolongado con bajas temperaturas puede causar lesiones graves, por lo que se debe buscar refugio y mantenerse seco y abrigado”.

El frostbite o congelación causa daños en piel y tejidos, con síntomas como entumecimiento y coloración anormal en dedos, nariz y orejas. (AP Foto/George Walker IV)

¿Cómo se deben tratar los síntomas de frostbite o hipotermia?

En caso de síntomas de congelación, la Cruz Roja Americana recomienda cubrir la zona afectada, evitar el contacto directo con fuentes de calor y no retirar la ropa si está adherida a la piel. Es importante buscar atención médica lo antes posible. Si la ropa está húmeda, debe ser reemplazada por prendas secas y calientes. Los CDC aconsejan calentar la zona gradualmente, ya que un cambio brusco puede agravar la lesión.

Para la hipotermia, la prioridad es dirigir a la persona a un ambiente cálido y seco, retirar la ropa mojada y abrigarla con mantas. Los CDC subrayan que no es recomendable dar líquidos calientes a personas inconscientes ni intentar calentarlas con calor directo.

¿Qué precauciones tomar en el hogar para evitar daños por el frío?

El descenso de la temperatura puede causar daños en la infraestructura doméstica, especialmente en las cañerías. La Cruz Roja Americana sugiere mantener la calefacción encendida a no menos de 13 °C (55 °F) cuando la vivienda queda vacía. También recomienda mantener el garaje cerrado si hay líneas de agua en su interior y mover productos químicos fuera del alcance de los niños al dejar abiertos los gabinetes.

De acuerdo con los CDC, dejar correr un hilo de agua en los grifos ayuda a reducir el riesgo de que las tuberías se congelen y revienten. El NWS recomienda prestar atención a los avisos de congelamiento y realizar inspecciones preventivas antes de la llegada de una ola de frío.

Revisar baterías, llevar mantas y agua en el auto y proteger tuberías en casa son medidas clave ante olas de frío, según expertos y la Cruz Roja Americana. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot vía AP)

¿Qué hacer para circular con seguridad en el automóvil durante bajas temperaturas?

Las condiciones de frío extremo afectan el funcionamiento de los vehículos y pueden complicar la circulación. En diálogo con ABC News, Audra Fordin, especialista en mecánica automotriz y fundadora de Woman Auto Know, aconsejó revisar el estado de la batería antes de conducir, ya que las bajas temperaturas disminuyen su rendimiento.

Fordin recomendó utilizar una tarjeta plástica para retirar el hielo del parabrisas y aplicar desinfectante en la llave para desbloquear cerraduras congeladas. En caso de pérdida de tracción, sugirió colocar la alfombrilla del auto bajo la rueda para facilitar el avance. La Cruz Roja Americana aconseja llevar mantas, agua y alimentos no perecederos en el vehículo en caso de quedar varado.

¿Por qué es importante la prevención en grupos vulnerables durante olas de frío?

El riesgo de complicaciones por exposición al frío aumenta en los niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes. De acuerdo con los CDC, los niños, especialmente los bebés, pierden calor corporal más rápidamente por la cabeza y deben llevar gorros en todo momento. Los adultos mayores tienen menor capacidad para regular la temperatura y requieren mayor protección.

El profesor Randall Wexler explicó a ABC News que “las personas mayores y los niños pequeños deben ser vigilados de cerca durante las olas de frío porque no siempre pueden comunicar síntomas de hipotermia o congelación”. El organismo recomienda que las comunidades presten especial atención a estos sectores y sigan las pautas oficiales.

Las autoridades recomiendan usar varias capas de ropa, cubrir extremidades, mantener la calefacción y limitar la exposición al frío para prevenir lesiones. (EFE/Ángel Colmenares)

¿Qué impacto tiene la ola de frío en la salud pública y qué se espera en los próximos días?

La llegada de temperaturas extremas ha motivado la activación de protocolos de emergencia en varias ciudades, con apertura de refugios temporales y refuerzo de las campañas informativas por parte de las autoridades sanitarias federales y locales. Según ABC News, el NWS continuará actualizando sus pronósticos y alertas mientras la ola de frío se desplace hacia el noreste del país.

Los CDC y la Cruz Roja Americana mantienen recursos y guías actualizadas en sus sitios web para orientar a la población sobre cómo protegerse y actuar ante síntomas de congelación e hipotermia. Las instituciones insisten en la importancia de seguir las indicaciones oficiales para minimizar los riesgos asociados al frío extremo.