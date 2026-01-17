EEUU exigió la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua y “poner fin al ciclo de represión del régimen”

La estrategia de “puerta giratoria” caracteriza la política represiva de Ortega y Murillo contra la oposición

“La detención de nicaragüenses por dar ‘me gusta’ a publicaciones en línea demuestra la paranoia del régimen ilegítimo de Murillo y Ortega", señaló en sus redes sociales la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano.

Y agregó: “Exigimos la liberación incondicional de todos los presos políticos, sin excepciones, sin casa por cárcel, sin nuevas detenciones. Libertad significa poner fin al ciclo de represión del régimen”.

El mensaje fue replicado por la Embajada estadounidense en Managua.

El régimen de Ortega arrestó a ciudadanos solo por dar “me gusta” a publicaciones digitales (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

Mientras aumentaba la presión internacional, el pasado 10 de enero el régimen excarceló a 24 presos políticos bajo el “beneficio legal de convivencia familiar”, acción presentada como gesto hacia Washington.

Sin embargo, paralelamente, las autoridades encarcelaron a más de 60 ciudadanos vinculados a expresiones digitales de apoyo a la captura de Maduro, según organismos de derechos humanos. Según el Confidencial, las detenciones se dieron en el marco de un “estado de alerta” ordenado por Murillo tras la captura del ex dictador venezolano, que incluye la vigilancia en los barrios y las redes sociales.

Opositores y defensores de derechos humanos calificaron la estrategia como “puerta giratoria”. Dora María Téllez, exguerrillera y expresa política, explicó que el régimen libera a algunos mientras ingresa a otros, manteniendo así la presión sobre la sociedad.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas identificó a 24 presos políticos entre las 30 personas excarceladas en esa fecha, en el marco de los festejos por los 19 años del régimen.

El comisionado general Julio Guillermo Orozco, director del Sistema Penitenciario, declaró que el régimen buscaba promover la unión familiar al devolver a 30 personas a sus hogares.

Sin embargo, las liberaciones estuvieron condicionadas: los excarcelados deben presentarse diariamente ante la policía, tienen restringida su movilidad, no pueden usar redes sociales ni dar declaraciones públicas.

El 10 de enero, el régimen de Ortega dejó salir a 24 presos políticos bajo estrictas condiciones

Orozco advirtió durante el evento que la libertad concedida requiere disciplina y buena conducta para integrarse a la paz y tranquilidad del país.

Hasta diciembre de 2025, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registraba 62 personas encarceladas por razones políticas. La vocera Claudia Pineda indicó que la cifra real es mayor, ya que muchas familias no autorizan la publicación de los nombres. Pero el número aumentó en las últimas semanas.

El régimen de Daniel Ortega profundiza la represión y vulnera derechos fundamentales, ignorando las demandas de justicia y perpetuando un clima de persecución y miedo en Nicaragua.