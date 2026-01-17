Cómo renovar la Green Card en Estados Unidos: documentos exigidos por USCIS, costo y fecha clave

El trámite para renovar la Green Card en Estados Unidos requiere presentar el Formulario I-90 junto con una serie de documentos oficiales. (Jesús Aviles/Infobae)

Estos son los pasos, los requisitos y los costos para renovar la Green Card en Estados Unidos, el documento que acredita la residencia permanente legal en el país. El trámite requiere la presentación de documentación específica, el abono de una tarifa y el cumplimiento de plazos definidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La información oficial detalla el proceso que deben seguir millones de residentes permanentes para mantener vigente su estatus migratorio.

Las modificaciones aplican a todos los titulares de la Green Card cuyo documento esté vencido o próximo a vencer. De acuerdo con las directrices actualizadas por USCIS, el trámite debe realizarse utilizando el Formulario I-90, y a partir de este año incluye una extensión automática del periodo de validez por 36 meses tras la presentación de la solicitud. El proceso puede completarse en línea o por correo postal, y exige la entrega de documentación específica y el pago de una tarifa revisada.

La Green Card, vigente desde la promulgación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, constituye el principal documento para probar la residencia permanente en Estados Unidos. Los cambios más recientes en el procedimiento de renovación se implementaron en respuesta al incremento de la demanda y a la necesidad de evitar periodos de indocumentación durante el análisis de cada caso, según se desprende de los comunicados de USCIS.

¿Qué documentos exige USCIS para renovar la Green Card en 2026?

La renovación de la Green Card inicia con la presentación del Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente. Este formulario puede completarse en el portal oficial de USCIS o enviarse por correo postal, dependiendo de la preferencia del solicitante. Para el proceso, la agencia requiere la entrega de los siguientes documentos:

Copia de una identificación válida con fotografía, como pasaporte, licencia de conducir o documento estatal.

Copia del acta de nacimiento o un documento oficial equivalente.

Páginas del pasaporte donde consten la visa vigente y los sellos migratorios, si corresponde.

Formulario I-94 en caso de haber cambiado el estatus migratorio desde la última emisión de la Green Card.

Formulario I-797 si existe una petición migratoria pendiente o aprobada.

USCIS recomienda a los solicitantes conservar una copia de todos los documentos enviados y verificar que los archivos digitales cumplan con los requisitos de formato y tamaño establecidos en el portal oficial.

Desde septiembre de 2024, las solicitudes de renovación de Green Card incluyen una extensión automática de 36 meses de validez tras la presentación. (ARCHIVO)

¿Cuánto cuesta renovar la Green Card en 2026?

Desde abril de 2024, el costo para la renovación de la Green Card es de 415 dólares para solicitudes completadas en línea y 465 dólares para solicitudes enviadas en papel, según la tabla oficial de tarifas publicada por USCIS. El monto incluye el cargo por servicios biométricos, que son obligatorios en la mayoría de los casos.

El pago puede realizarse con tarjeta de crédito o débito utilizando el Formulario G-1450, mediante transferencia bancaria con el Formulario G-1650, o a través de cheque o giro postal dirigido al “U.S. Department of Homeland Security”. La agencia advierte que las solicitudes enviadas sin comprobante de pago serán rechazadas y devueltas al remitente.

Existen excepciones a la tarifa en casos en los que la Green Card nunca fue entregada y el documento fue devuelto a USCIS como no entregable, siempre que la dirección postal del solicitante permanezca igual. En estos casos, el residente debe adjuntar el Formulario I-797 y una identificación oficial vigente.

¿Cuál es el tiempo de validez de la Green Card tras iniciar la renovación?

Desde septiembre de 2024, USCIS otorga una extensión automática de la validez de la Green Card por 36 meses a partir de la fecha en que se presenta la solicitud de renovación. Esta medida aplica para todos los trámites realizados con el Formulario I-90, ya sea en línea o por correo postal.

El comprobante de presentación del Formulario I-90, conocido como “recibo de caso”, debe conservarse junto con la Green Card vencida. Este recibo funciona como prueba de residencia legal ante autoridades migratorias, empleadores y entidades oficiales durante el periodo de extensión, de acuerdo con las instrucciones de USCIS.

La extensión automática busca evitar que los residentes permanentes queden temporalmente sin documentación válida mientras su caso se encuentra en revisión.

El costo para renovar la Green Card en 2026 asciende a 415 dólares en línea o 465 dólares en papel, según la tabla oficial de tarifas de USCIS. (Andina)

¿Cómo se realiza el trámite de renovación y cuáles son los pasos?

El proceso para renovar la Green Card se puede completar en línea mediante el sistema digital de USCIS o por correo postal, según la preferencia del solicitante. Los pasos principales incluyen:

Acceder al portal oficial uscis.gov/i-90 y crear una cuenta, en caso de optar por la modalidad en línea. Completar el Formulario I-90 con los datos personales, información sobre la Green Card y motivo de la renovación. Adjuntar copias digitales de los documentos requeridos, siguiendo las especificaciones técnicas del portal. Realizar el pago de la tarifa correspondiente utilizando uno de los métodos aceptados. Esperar la confirmación del recibo de caso, que llegará por correo electrónico o postal según la opción escogida. Asistir a una cita para la toma de datos biométricos en el centro designado por USCIS, si así lo requiere el proceso.

El solicitante puede consultar el estado de su trámite en cualquier momento utilizando el número de caso asignado al recibo de presentación.

¿Qué ocurre si no se renueva la Green Card antes de su vencimiento?

La normativa migratoria de Estados Unidos exige que los residentes permanentes porten una Green Card válida y actualizada. No renovar la Green Card dentro del plazo estipulado puede derivar en dificultades para viajar al extranjero, acceder a empleos formales, obtener licencias y realizar trámites oficiales, según la información publicada por USCIS.

Aunque la portación de una Green Card vencida no implica la pérdida inmediata del estatus legal, la agencia advierte que “la falta de documentación vigente puede generar inconvenientes administrativos y demoras en procesos migratorios”.

Las autoridades recomiendan iniciar el trámite de renovación cuando resten seis meses para la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta, con el objetivo de evitar periodos sin documentación válida.

Entre los documentos exigidos por USCIS para renovar la Green Card figuran una identificación con foto, copia del acta de nacimiento y comprobantes migratorios pertinentes. (Archivo)

¿Qué requisitos y condiciones se mantienen para la renovación?

USCIS mantiene los requisitos básicos de residencia continua en Estados Unidos y la ausencia de delitos que inhabiliten para la renovación de la Green Card. La documentación exigida y los criterios para la aprobación del trámite permanecen sin cambios sustanciales respecto a años anteriores, salvo la extensión automática y la actualización de las tarifas.

El proceso digital, disponible desde 2023, continúa siendo la vía preferida por la agencia, que promueve su uso para facilitar el seguimiento del caso y reducir los tiempos de espera.

¿Dónde se puede consultar información oficial sobre la Green Card?

USCIS publica actualizaciones frecuentes sobre los procedimientos migratorios en su sitio web oficial. El portal incluye todos los formularios requeridos, manuales de instrucciones, apartados de preguntas frecuentes y guías en español para facilitar el acceso a la información.

La agencia recuerda que no es necesario utilizar intermediarios ni pagar servicios externos para obtener o presentar los formularios oficiales. Todos los trámites y consultas pueden realizarse de forma directa y gratuita en el portal institucional.

El impacto de las modificaciones implementadas desde 2024 se refleja en la reducción de incertidumbre para los residentes permanentes, quienes cuentan con un periodo extendido de validez de la Green Card mientras se analiza su caso, la posibilidad de consultar el estado de la solicitud en línea y el acceso a atención oficial para resolver dudas.