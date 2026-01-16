Nevadas y vientos extremos activan alertas de viaje para más de un millón de conductores en cinco estados de EEUU

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de viaje en Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Minnesota por severas nevadas y ráfagas de viento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió advertencias de viaje para más de un millón de conductores en estados del Medio Oeste y las Llanuras del Norte de Estados Unidos el viernes 16 de enero de 2026, tras la llegada de un frente frío que provocó nevadas intensas y ráfagas de viento. Las alertas, que abarcaron principalmente a Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Minnesota, se mantuvieron activas desde las primeras horas de la mañana y afectaron la movilidad en vías urbanas y rurales, según reportó Newsweek con base en información oficial.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y el propio NWS, las condiciones meteorológicas provocaron una rápida reducción de la visibilidad y el riesgo de ventiscas súbitas, lo que obligó a las autoridades a recomendar precaución extrema a la población. Los avisos alertaron sobre la posibilidad de que la situación se agravara durante la jornada, especialmente en áreas abiertas y carreteras interestatales.

Las advertencias se sumaron a una serie de alertas invernales que, según el NWS, han sido recurrentes en la región durante los últimos años, aunque el fenómeno de este viernes destacó por la simultaneidad y extensión de los riesgos señalados. El episodio coincidió con desplazamientos laborales y escolares, aumentando el impacto potencial entre la población.

¿Cuáles son las regiones bajo advertencia por condiciones invernales en Estados Unidos?

Las advertencias meteorológicas se concentraron en Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Minnesota, según la información oficial del NWS. Las alertas se emitieron desde la madrugada y se previó que se mantuvieran hasta la noche, cubriendo tramos de autopistas interestatales, carreteras rurales y zonas urbanas de alta circulación.

El NWS de Des Moines, Iowa, informó en su aviso que “las bandas de nieve generarán acumulaciones intensas y breves, capaces de reducir la visibilidad a un cuarto de milla (0,4 kilómetros) o menos en ciertos sectores”. Además, se reportaron ráfagas de viento del noroeste entre 56 y 72 kilómetros por hora (35 a 45 mph), lo que incrementó el riesgo de ventiscas repentinas en toda la región.

La oficina del NWS de Aberdeen, Dakota del Sur, señaló que “la caída y el arrastre de nieve causarán disminuciones rápidas y bruscas de la visibilidad, complicando los desplazamientos, especialmente en áreas rurales”, según el comunicado publicado en sus canales oficiales.

¿Qué recomendaciones entregan las autoridades a los conductores ante nevadas y ventiscas?

La NOAA y el NWS emitieron recomendaciones específicas para quienes debían desplazarse por las zonas afectadas. Entre las principales directrices se encuentran:

Encender las luces delanteras y de emergencia en todo momento.

Ampliar la distancia de seguridad con otros vehículos.

Evitar frenar o girar de manera brusca para mantener el control del automóvil.

Consultar reportes y actualizaciones locales antes de salir.

Según la NOAA , “en caso de quedar atrapado en una ventisca de nieve, active las luces de emergencia, conduzca con precaución y mantenga la calma.

Si el vehículo comienza a deslizarse, bombee los frenos y gire el volante con suavidad”.

El NWS insistió en que la población “planifique rutas alternativas y posponga desplazamientos no esenciales”, de acuerdo con los avisos publicados en redes sociales y sitios oficiales.

¿Qué tipo de alertas meteorológicas se han emitido?

El NWS activó principalmente avisos de clima invernal (Winter Weather Advisories) y advertencias de ventisca (Snow Squall Warnings). Estas alertas fueron difundidas a través de sistemas de emergencia, aplicaciones móviles y radio meteorológica.

Según el reporte de Newsweek, las advertencias permanecieron activas durante la mayor parte del viernes, aunque el NWS advirtió que “las condiciones pueden cambiar con poca antelación”, por lo que recomendó a la población monitorear los pronósticos locales y actualizaciones oficiales durante el día.

En estados como Wisconsin, Michigan, Virginia Occidental, Pensilvania, Nueva York y Maine también se emitieron alertas invernales, aunque la mayor concentración de advertencias se registró en el centro y norte del país, de acuerdo con el sitio oficial del NWS.

¿Cómo afectan estas condiciones meteorológicas a la movilidad y el transporte en la región?

Las condiciones reportadas por el NWS y la NOAA provocaron reducciones bruscas de visibilidad y acumulaciones rápidas de nieve en la calzada, lo que incrementó la probabilidad de deslizamientos y accidentes de tránsito. El fenómeno afectó tanto a automóviles particulares como a transporte público y camiones de carga.

Según el NWS de Aberdeen, “la combinación de nieve intensa y ráfagas de viento puede generar visibilidad nula o casi nula, especialmente en rutas rurales y carreteras abiertas”. Además, se advirtió que los desplazamientos laborales y escolares podrían verse alterados con demoras y cancelaciones en varios puntos de la región.

Las autoridades estatales y locales desplegaron vehículos quitanieves y patrullas de seguridad en los tramos más afectados, según se informó a través de los canales oficiales del NWS y el seguimiento realizado por Newsweek.

¿Qué diferencias presenta este evento invernal respecto a años anteriores?

De acuerdo con la NOAA, los estados del centro y norte de Estados Unidos experimentan ciclos recurrentes de tormentas de nieve y frentes fríos durante los meses de invierno. Sin embargo, el episodio del 16 de enero de 2026 presentó una mayor simultaneidad de avisos en distintos estados y una rápida evolución de las condiciones meteorológicas.

La NOAA apuntó que “las ventiscas de nieve suelen representar uno de los mayores riesgos para la seguridad vial en invierno, debido a la dificultad para anticipar su inicio y la rapidez con que afectan tanto la visibilidad como el estado de las carreteras”. Los registros oficiales muestran que estos eventos pueden ocasionar interrupciones en carreteras interestatales, cierres temporales de aeropuertos y afectaciones en la logística regional de transporte.

¿Qué medidas adicionales han implementado las autoridades para proteger a la población?

La coordinación entre oficinas locales del NWS, departamentos de transporte estatales y servicios de emergencia permitió activar protocolos de intervención en las zonas con mayores riesgos. En varios condados, se desplegaron equipos de emergencia y maquinaria para despejar carreteras, así como patrullas para asistir a los conductores afectados por accidentes o varados en la nieve.

El NWS recomendó a la ciudadanía “mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes oficiales y no confiar únicamente en aplicaciones móviles de terceros”, de acuerdo con los comunicados institucionales. La NOAA reiteró que “la prevención es la principal herramienta para evitar incidentes durante episodios de ventisca”, recordando que cada temporada invernal se producen decenas de accidentes relacionados con tormentas de nieve en la región.

¿Qué impacto tiene en la vida cotidiana y qué se espera en los próximos días?

La activación de advertencias invernales en el Medio Oeste y las Llanuras del Norte modificó la planificación diaria de más de un millón de personas, de acuerdo con estimaciones oficiales. Las autoridades instaron a la población a priorizar la seguridad y mantener la vigilancia sobre los pronósticos meteorológicos, especialmente durante las horas de mayor tránsito.

El NWS y la NOAA continuarán monitoreando la evolución de las condiciones en los estados afectados y publicarán actualizaciones periódicas sobre la situación a través de sus portales institucionales. Los reportes oficiales señalan que las advertencias podrían ampliarse o levantarse en función de la variabilidad del clima durante el fin de semana.