La policía halló 29 perros muertos y 24 en estado de desnutrición en el jardín de una casa de Alabama: hay 3 detenidos

Curtis Dewayne Haralson, Patricia Ann Sims y Tiffany Ann Sims fueron detenidos y enfrentan más de 100 cargos (Oficina del Sheriff del Condado de Lee)

La comunidad de Beauregard en Estados Unidos se vio sacudida luego de que autoridades encuentren 29 perros muertos en bolsas de plástico en el patio trasero de una vivienda. La policía del condado de Lee, en Alabama, según pudo conocer WTVM y People, también inspeccionó el interior de la casa donde se localizaron 24 canes demacrados. Tras la búsqueda inicial, tres residentes del domicilio fueron detenidos, en lo que las autoridades califican como crueldad grave en la región.

Un caso de crueldad animal sin precedentes

La investigación empezó tras una llamada de un vecino, recibida el lunes 12 de enero alrededor de las 10:45, que alertó sobre posibles malos tratos a los animales en la cuadra 8100 de Lee Road 146, según la Oficina del Sheriff del Condado de Lee. Los agentes acudieron al lugar y descubrieron los cuerpos de 29 perros, desde cachorros hasta adultos, apilados y embolsados en el patio trasero.

Dentro del inmueble se encontraron 24 perros vivos en estado crítico, visiblemente desnutridos y cubiertos de heces. El Control de Animales del condado se hizo cargo de los sobrevivientes y los trasladó para recibir atención veterinaria, según PEOPLE. El Centro de Salud Animal de Opelika confirmó que estos animales llegaban con un estado avanzado de desnutrición. Actualmente, se encuentran en recuperación y bajo resguardo, de acuerdo con el centro y People.

Los detenidos fueron identificados como Curtis Dewayne Haralson, de 63 años; Patricia Ann Sims, de 54 años; y Tiffany Ann Sims, de 27 años, según informó en el comunicado la oficina de Investigaciones del Sheriff del condado de Lee.

Los detenidos vivían en la casa intervenida y enfrentan 111 cargos, que incluyen ocho por crueldad animal agravada y 29 por no enterrar los restos de animales, explicó el sheriff Jay Jones a PEOPLE y WTVM. Cada persona permanece detenida en la cárcel del condado de Lee, con una fianza individual fijada en USD 48.700, según datos confirmados por los medios citados.

El comunicado de la oficina del Sheriff del condado de Lee, en Alabama (Facebook / Investigaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee)

Antecedentes en la misma vivienda

La legislación de Alabama exige enterrar o incinerar los restos de animales dentro de las 24 horas siguientes a su muerte y al menos a una profundidad de 60 centímetros. La crueldad animal agravada está tipificada como delito grave, mientras no enterrar correctamente los restos es un delito menor, detallaron PEOPLE y las autoridades del condado. Las sanciones potenciales incluyen prisión y multas, conforme a la normativa estatal.

Esta no era la primera vez que el domicilio era objeto de denuncias. La policía había respondido a reportes previos por presunto maltrato animal en los años 2017, 2019 y 2021. No obstante, en aquellas ocasiones no se presentaron cargos, señaló el sheriff Jay Jones en declaraciones recogidas ante la prensa. Las autoridades coinciden en que la magnitud y la gravedad de este caso superan ampliamente las intervenciones anteriores en la región.

Actualmente, el Centro de Salud Animal de Opelika vela por la recuperación de los 24 perros rescatados. Estas mascotas se encuentran disponibles para adopción y protección animal, según confirmó el establecimiento a PEOPLE y WTVM. Además, organizaciones de bienestar animal han mostrado interés en colaborar para que los perros encuentren nuevos hogares.

Según informó el medio local, CNAW 2, los ejemplares rescatados son tanto cachorros como perros de edad avanzada. El centro animal que se encarga del tránsito informó que hay perros desde apenas las diez semanas hasta algunos que superan los ocho años.

El volumen de animales afectados y la situación documentada han llevado a las autoridades a considerar que se trata de uno de los casos de maltrato animal más impactantes que han enfrentado en el condado de Lee en los últimos años.