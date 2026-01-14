Más de medio millón de personas bajo alerta por una tormenta invernal que afectará a dos estados de EEUU

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de tormenta invernal para el norte de Indiana y el suroeste de Michigan hasta el 15 de enero de 2026, por fuertes nevadas y vientos intensos. (AP Foto/Cara Anna)

Miles de personas en el norte de Indiana y el suroeste de Michigan permanecen bajo una advertencia oficial tras la activación de una alerta de tormenta invernal que, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), dejará acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros y ráfagas de viento de 64 kilómetros por hora durante el 14 y 15 de enero de 2026. La medida afecta a residentes de ciudades como South Bend y Benton Harbor, quienes deben limitar desplazamientos y extremar precauciones por el riesgo elevado de accidentes y bloqueos viales.

De acuerdo con el NWS, la advertencia comenzó el miércoles 14 de enero a las 7:00 a. m. y se mantendrá activa hasta el jueves 15 a la 1:00 p. m. (hora del Este), abarcando a más de medio millón de habitantes en la región de los Grandes Lagos. El organismo recomendó evitar traslados innecesarios y equipar vehículos con suministros básicos. Medios como Newsweek y NBC Chicago informaron que la alerta responde a la previsión de “nieve por efecto lago”, un fenómeno meteorológico que suele generar acumulaciones rápidas e intensas de nieve en áreas adyacentes a grandes masas de agua.

El área ya había enfrentado tormentas invernales similares en temporadas recientes, lo que llevó a autoridades estatales y locales a reforzar protocolos de emergencia y sistemas de información. El NWS también advirtió que otras regiones del país, como Nueva York, Pensilvania y Wisconsin, mantienen avisos por condiciones meteorológicas adversas durante la semana.

¿Cuál es la vigencia exacta de la advertencia de tormenta invernal en Indiana y Michigan?

La advertencia de tormenta invernal comenzó el miércoles 14 de enero de 2026 a las 7:00 a. m. y se extenderá hasta el jueves 15 de enero a la 1:00 p. m. (hora del Este), según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Esta información fue confirmada por el NWS Northern Indiana y difundida por Newsweek. El aviso abarca todo el periodo en el que se esperan las condiciones más intensas, con acumulaciones de nieve de entre 15 y 20 centímetros (6 a 8 pulgadas) y vientos que podrían alcanzar 64 kilómetros por hora (40 mph).

El organismo meteorológico indicó que el mayor impacto se concentrará entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, con las horas pico de tránsito identificadas como especialmente peligrosas. La alerta incluye recomendaciones específicas para la población de las áreas afectadas, como evitar desplazamientos y mantenerse informados sobre el estado de las rutas.

Más de 500.000 habitantes de ciudades como South Bend y Benton Harbor están bajo alerta por el riesgo de acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros y ráfagas de viento de 64 kilómetros por hora. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué zonas y cuántas personas están afectadas por la tormenta invernal?

El área de impacto principal comprende el norte de Indiana y el suroeste de Michigan, incluyendo ciudades como South Bend y Benton Harbor. De acuerdo con el NWS, la advertencia cubre una zona donde residen más de 500.000 personas. La medida también abarca rutas y carreteras interestatales que conectan las regiones, así como comunidades rurales expuestas al “nieve por efecto lago”.

Newsweek reportó que la alerta afecta tanto a zonas urbanas como rurales, con especial énfasis en los condados colindantes con los Grandes Lagos, donde la acumulación de nieve puede variar considerablemente en distancias cortas. El organismo estatal de emergencias de Indiana informó que los refugios y servicios de apoyo estarán operativos para quienes enfrenten cortes de energía o dificultades para acceder a servicios básicos.

¿Qué es el fenómeno “nieve por efecto lago” y por qué es relevante en esta alerta?

El término “nieve por efecto lago” designa un fenómeno meteorológico característico de las regiones próximas a grandes cuerpos de agua como los Grandes Lagos. Según el NWS, este fenómeno ocurre cuando masas de aire frío y seco cruzan sobre el agua relativamente templada de los lagos, absorbiendo humedad que se precipita en forma de nieve intensa al llegar a tierra firme.

El NWS explicó que la naturaleza localizada de este fenómeno puede generar acumulaciones muy variables en distancias cortas. En el caso de la actual tormenta, la humedad recogida en el lago Michigan se prevé que cause las nevadas más intensas en franjas específicas al este del lago. NBC Chicago detalló que este patrón ha provocado interrupciones en el transporte y servicios en años anteriores, motivando la activación de alertas preventivas ante episodios similares.

Autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, equipando vehículos con suministros básicos y siguiendo actualizaciones oficiales del NWS durante la tormenta invernal. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué recomendaciones oficiales se han emitido para la población?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones para los residentes de las áreas bajo advertencia, entre ellas:

Evitar todo desplazamiento no esencial durante la vigencia de la alerta.

Equipar vehículos con linternas, alimentos y agua.

Consultar el estado de las carreteras a través del número 511, habilitado por las autoridades de Indiana y Michigan.

Mantenerse informados mediante las actualizaciones oficiales en los canales del NWS y medios locales.

El NWS subrayó que “las personas deben considerar posponer cualquier viaje. Si resulta imprescindible desplazarse, se recomienda extrema precaución”. La oficina de gestión de emergencias de Indiana recordó a la población la importancia de revisar sistemas de calefacción y asegurar acceso a medicamentos y suministros médicos esenciales, según información recogida por Newsweek.

¿Cómo afecta la tormenta invernal la movilidad y los servicios en la región?

De acuerdo con el reporte del NWS, “las carreteras se tornarán resbaladizas y peligrosas, con impactos previstos en los desplazamientos de la tarde del miércoles y la mañana del jueves”. La visibilidad puede descender abruptamente debido a la combinación de nieve y viento, situación que incrementa el riesgo de accidentes y bloqueos viales.

Las autoridades estatales han dispuesto maquinaria para despejar rutas principales y han coordinado con organismos locales la apertura de refugios temporales. NBC Chicago añadió que se han reforzado las campañas informativas a través de radio, televisión y plataformas digitales para alertar en tiempo real a los usuarios de las vías.

El fenómeno ‘nieve por efecto lago’ causa nevadas intensas y localizadas en regiones próximas a los Grandes Lagos, incrementando el peligro de bloqueos viales y reducción de la visibilidad. (REUTERS/Shawn Fink)

¿Qué diferencia existe entre la advertencia de tormenta invernal y otras alertas vigentes?

El Servicio Meteorológico Nacional distingue entre advertencia de tormenta invernal y avisos de menor severidad, como los de clima invernal o pronósticos de precipitaciones menores. La advertencia implica un peligro inminente y la alta probabilidad de condiciones meteorológicas severas, mientras que los avisos indican riesgo moderado.

Durante la semana, otras regiones del país como Nueva York, Pensilvania, Wisconsin y Alaska mantienen avisos activos, aunque sólo Indiana y Michigan presentan una advertencia formal con potencial de impacto significativo, según los datos reportados por el NWS y reproducidos por Newsweek.

¿Qué acciones han tomado las autoridades y qué medidas adicionales se esperan?

El NWS y las agencias estatales de gestión de emergencias han desplegado recursos para monitorear la evolución de la tormenta y responder a incidentes. La coordinación incluye la disponibilidad de refugios, el monitoreo del suministro eléctrico y la asistencia en casos de vehículos varados.

Las autoridades mantienen una vigilancia constante de las condiciones meteorológicas y han advertido que la situación podría extenderse hasta el sábado en algunas zonas, aunque con menor intensidad. El NWS anticipó que “las condiciones más adversas se concentrarán entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, con posibilidad de nevadas moderadas hasta el sábado”.

¿Cómo impacta esta alerta a los residentes y qué deben esperar próximamente?

La alerta implica restricciones de movilidad, posibles retrasos en servicios y la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y complicaciones durante la tormenta. El monitoreo de rutas y la información oficial serán claves para mitigar los riesgos asociados al fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará actualizando los pronósticos y recomendaciones conforme evolucione el evento. Se recomienda a la población mantener canales de información abiertos y seguir las instrucciones emitidas por las autoridades locales y estatales.