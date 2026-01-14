Estados Unidos

El Congreso de EEUU desnudó los profundos vínculos militares, económicos y financieros entre Venezuela y China

Un informe presentado ayer por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad del Capitolio describe la dependencia geopolítica de la dictadura caribeña con el régimen comunista liderado por Xi Jinping

Xi Jinping y Nicolás Maduro
Xi Jinping y Nicolás Maduro durante un encuentro oficial en Beijing, (China)

(Desde Washington, Estados Unidos) El Congreso de Estados Unidos Unidos publicó ayer un informe que desnuda los vínculos militares, financieros y económicos entre la dictadura de Venezuela y el régimen comunista de China.

El dossier fue elaborado por la la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad del Capitolio, que tiene 12 integrantes republicanos y demócratas del Senado y la Cámara de Representantes

“Venezuela ha sido uno de los socios más cercanos de China en América Latina. La relación de China con Venezuela creció rápidamente después de que Hugo Chávez fuera elegido en 1998. En 2023, ambos países elevaron su relación a una “asociación estratégica a toda prueba”, una designación diplomática de alto nivel que indica cooperación a largo plazo en política, comercio, energía y otras áreas", asegura el informe en su introducción.

Asimismo, “Beijing ha desarrollado lazos económicos profundos con Venezuela durante las últimas dos décadas. Los bancos de políticas chinos prestaron más a Venezuela que a cualquier otro país latinoamericano; al menos 10.000 millones de dólares en préstamos de bancos chinos están pendientes de pago. China también compra la mayor parte del petróleo de Venezuela, que representa más de la mitad de los ingresos fiscales de Venezuela, a pesar de las sanciones de Estados Unidos", sostiene el dossier del Capitolio de Estados Unidos.

Y completa: “Venezuela es el mayor comprador de equipo militar chino en América Latina. China también ha construido y mantiene acceso a dos estaciones de seguimiento satelital en Venezuela. Si bien la asociación “a toda prueba” refleja la profundidad de los lazos, no crea garantías formales de seguridad".

Está línea del informe del Congreso de Estados Unidos explícita que la provisión de armamento militar autorizado por Beijing no fue efectivo al momento de alertar sobre la ejecución de la orden de Donald Trump de capturar al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Durante la incursión estadounidense del 3 de enero, los sistemas de radar chinos de Venezuela parecen no haber proporcionado una detección efectiva de las aeronaves estadounidenses entrantes, aunque no está claro si esto se debió a interferencia electrónica estadounidense, falta de mantenimiento y/o limitaciones en la integración y coordinación de la red de defensa aérea de Venezuela", argumenta el informe difundido ayer en Washington.

El ex mandatario chavista, acusado de liderar el Cartel de los Soles, fue trasladado bajo custodia de Estados Unidos tras su captura en Caracas y quedó a disposición de la justicia federal

La inconsistencia del aparato militar suministrado por China se suma a la ineficacia demostrada por los sistemas de defensa antiaérea provista por Rusia.

En ambos casos, los envíos autorizados por Xi Jinping y Vladimir Putin poco hicieron para contener la operación de captura y extracción ordenada desde la Casa Blanca.

Xi aspira a anexar a Taiwan en el corto plazo, mientras que Putin exige la cesión del Dombas, que todavía pertenece a Ucrania.

Facsímil del informe presentado ayer
Facsímil del informe presentado ayer en el Capitolio de Estados Unidos sobre los vínculos geopolíticos entre Venezuela y China

A continuación, los aspectos clave del dossier legislativo avalado por los bloques republicano y demócrata del Senado y la Cámara de Representantes:

-“Nicolás Maduro asumió el poder tras la muerte de Chávez en 2013, volviéndose cada vez más autoritario mientras la economía de Venezuela continuaba en declive. A medida que Estados Unidos ampliaba sus sanciones sobre Venezuela (que habían comenzado en 2006), China se convirtió en una fuente principal de financiamiento e inversión. Venezuela apoyó a China en muchos foros internacionales (incluidas sus posturas sobre Taiwán y Hong Kong), mientras China enfatizaba el respeto a la soberanía venezolana y la oposición a las sanciones. Durante la visita de Estado de Maduro en 2023, China elevó su relación con Venezuela a una Asociación Estratégica Integral en Todo Clima, convirtiendo a Venezuela en uno de los solo siete países que poseen el nivel más alto de asociación bilateral con China".

-El comercio total de China con Venezuela ha aumentado desde 2020 y totalizó casi 6.000 millones de dólares en los primeros 11 meses de 2025. A partir de 2020, China tuvo un superávit comercial con Venezuela, que alcanzó los 3.800 millones de dólares en los primeros 11 meses de 2025.

-Más de dos tercios de las importaciones oficiales de China desde Venezuela son petróleo y productos relacionados con el petróleo. Sin embargo, esto probablemente sea una subestimación porque la gran mayoría de las importaciones chinas de petróleo provenientes de Venezuela se registran como envíos desde otros países, incluidos Brasil y Malasia.

-La inversión extranjera directa (IED) de China en Venezuela alcanzó un máximo de 3.500 millones de dólares en 2018, pero ha disminuido de forma constante, en parte debido a la ampliación de las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela en 2019, a fuertes caídas en los precios internacionales del petróleo en 2020, a la hiperinflación persistente y a la mala gestión a largo plazo del sector petrolero venezolano.

-El stock de IED china había disminuido a 318 millones de dólares en 2024. Estas inversiones se concentran en industrias extractivas (por ejemplo, petróleo y minerales) y en la manufactura.

-Las empresas chinas también han estado involucradas en múltiples sectores de infraestructura crítica, incluyendo la agricultura (por ejemplo, sistemas de irrigación), la generación y transmisión de energía eléctrica, puertos y agua.

-Huawei y ZTE tienen una presencia importante en la infraestructura de telecomunicaciones de Venezuela. Además, ZTE desarrolló el sistema de “Carnet de la Patria” de Venezuela—utilizado para rastrear patrones de voto, racionar alimentos y suministros, y monitorear cuentas de redes sociales—y la Corporación Nacional China de Importación y Exportación de Electrónica (CEIEC) proporcionó al régimen de Maduro una versión comercial del “Gran Cortafuegos” chino.

-Hasta 2015, China proporcionó a Venezuela al menos 60.000 millones de dólares en préstamos respaldados por petróleo a través de bancos estatales, principalmente el Banco de Desarrollo de China.

-Tras el desplome de los precios del petróleo en 2016, Venezuela se vio obligada a enviar a China volúmenes mayores de petróleo para pagar estas deudas.

-En 2016, China dejó de conceder nuevos préstamos a Venezuela y le permitió ampliar el vencimiento de sus deudas existentes. Venezuela dejó de publicar detalles sobre su deuda pública después de entrar en impago en 2017, y los analistas estiman que aún le debe a China al menos 10.000 millones de dólares.

-China es el mayor comprador de petróleo venezolano, y los analistas estiman que adquiere entre el 50 y el 89 por ciento. Sin embargo, se estima que el petróleo venezolano representa solo entre el 4 y el 4,5 por ciento de las importaciones marítimas de China.

-La estatal Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) opera varias empresas conjuntas con la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), sancionada por Estados Unidos.

-Además, tres empresas chinas firmaron acuerdos de reparto de producción con PDVSA en 2024.

-Venezuela ha sido el mayor comprador de armas chinas en América Latina. Desde 2005, las compras han incluido tanques ligeros, lanzacohetes, misiles antitanque y antibuque, y transportes blindados de personal que han sido usados para reprimir protestas. Venezuela también ha adquirido aviones de transporte y entrenamiento de China, y ambos países reafirmaron su cooperación aeroespacial en noviembre de 2025.

-China ha construido dos estaciones terrestres de satélites en Venezuela—la Estación Terrestre de Satélites El Sombrero (ubicada en la Base Aeroespacial Capitán Manuel Ríos) y su instalación de respaldo, la Estación Terrestre de Control Satelital Luepa—para gestionar la telemetría, seguimiento y comando de un satélite civil venezolano. Para el Ejército Popular de Liberación, el acceso a estas estaciones terrestres podría mejorar la supervivencia y la resiliencia de las operaciones espaciales durante un conflicto".

El dossier tiene nueve páginas, y fue redactado Joseph Federici, Nicole Morgret, Benton Gordon y Graham Ayres, expertos en asuntos internacionales, seguridad global, economía y comercio.

