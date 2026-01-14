Estados Unidos

EEUU anunció la segunda fase de su plan para Gaza: administración tecnocrática palestina y la desmilitarización del enclave

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, dijo que esta fase exigirá al grupo terrorista Hamas el cumplimiento total de sus obligaciones, incluida la entrega inmediata del último rehén fallecido

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff (REUTERS/Eva Marie Uzcategui/Archivo)

Estados Unidos anunció este miércoles el lanzamiento de la segunda fase de su plan para Gaza, que busca la creación de una administración palestina tecnocrática y la desmilitarización total del enclave, en un esfuerzo por poner fin a la crisis tras meses de conflicto y negociaciones internacionales.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, indicó en la red X que “la Fase Dos establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), y comienza la desmilitarización y la reconstrucción total del enclave, principalmente el desarme de todo personal no autorizado”.

Witkoff subrayó que la nueva etapa del plan estadounidense, impulsado por Donald Trump, exigirá al grupo terrorista Hamas el cumplimiento total de sus obligaciones, “incluida la entrega inmediata del último rehén fallecido. El incumplimiento tendrá consecuencias graves”.

El diplomático destacó el progreso logrado en la primera fase, que incluyó la entrega de ayuda humanitaria, el mantenimiento del alto el fuego y la liberación de todos los rehenes vivos, así como la recuperación de los restos de 27 de los 28 rehenes fallecidos.

El mensaje de Steve Witkoff anunciando la fase dos del plan de paz para Gaza promovido por el presidente Donald Trump

Agradecemos a Egipto, Turquía y Qatar por su mediación indispensable”, señaló Witkoff.

El anuncio de Washington llega tras la confirmación, por parte de Egipto, de que las principales facciones palestinas, incluidas Hamas y la Yihad Islámica, han dado su apoyo a la creación de un comité nacional de transición para gobernar Gaza.

Acordamos apoyar los esfuerzos de los mediadores para conformar el Comité Nacional Palestino de Transición que administre la Franja de Gaza y provea el entorno apropiado para que comience su labor”, declararon en un comunicado conjunto, asegurando además su voluntad de trabajar por la unidad nacional y un Estado palestino independiente. El comunicado no mencionó el tema del desarme, uno de los puntos clave del plan estadounidense.

La presidencia palestina en Ramala también expresó su respaldo. Hussein Al Sheikh, vicepresidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), celebró los esfuerzos de Trump y los mediadores internacionales para avanzar en el acuerdo y en la formación de un comité tecnócrata.

Agradecemos los esfuerzos para la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza”, declaró Al Sheikh, según la agencia oficial Wafa.

Egipto confirmó que las principales facciones palestinas, incluidas Hamas y la Yihad Islámica, han dado su apoyo a la creación de un comité nacional de transición para gobernar Gaza (REUTERS/Ramadan Abed/Archivo)

Según fuentes egipcias y palestinas citadas por EFE, las facciones reunidas en El Cairo ya definieron los nombres de los 18 miembros que integrarán el nuevo comité, todos ellos residentes en Gaza y sin afiliación formal a ningún grupo armado. El objetivo es garantizar una administración independiente, facilitar la reconstrucción y sentar las bases para una transición política que reduzca la influencia de las milicias en la vida civil de la Franja.

El plan propuesto por la administración Trump, presentado en octubre, consta de tres fases. La primera, ya implementada, incluyó el alto el fuego y el intercambio de rehenes y prisioneros. La segunda, actualmente en marcha, establece una administración tecnocrática para Gaza, la desmilitarización y la reconstrucción. La tercera fase prevé la normalización política y económica del enclave.

Israel, por su parte, ha condicionado la retirada total de sus tropas y la participación en la reconstrucción a la entrega del último rehén fallecido, que Hamas asegura no poder localizar bajo los escombros tras meses de bombardeos.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención el desarrollo del proceso. La presión sobre Hamas es máxima: Estados Unidos ha advertido que cualquier incumplimiento de los compromisos, especialmente la entrega del último rehén, tendrá “serias consecuencias”.

Israel ha condicionado la retirada total de sus tropas y la participación en la reconstrucción a la entrega del último rehén fallecido

Por su parte, los mediadores egipcios, turcos y qataríes han sido reconocidos por todas las partes como actores clave para mantener el diálogo y evitar una nueva escalada.

El futuro inmediato de Gaza dependerá de la capacidad de las partes de avanzar en la desmilitarización y la reconstrucción, así como de la transparencia y la legitimidad del nuevo comité tecnocrático. En un enclave devastado y con la población civil en situación crítica, la implementación de esta segunda fase será determinante para el restablecimiento de la estabilidad y la eventual normalización política del territorio.

(Con información de EFE y The Associated Press)

