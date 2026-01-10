Cerca de tres millones de personas siguen bajo alerta sanitaria por mala calidad del aire en dos estados de EEUU

Estados Unidos

Cerca de tres millones de personas en Oregón y el suroeste de Washington permanecen bajo una alerta de salud pública por mala calidad del aire.

Cerca de tres millones de personas en el noroeste de Estados Unidos permanecen bajo una alerta de salud pública por estancamiento del aire desde el viernes 9 de enero de 2026, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que advierte sobre riesgos por el incremento de partículas contaminantes en superficie. La medida impacta principalmente a residentes de Oregón y una franja de Washington, donde las condiciones meteorológicas han limitado la dispersión de contaminantes en los valles y áreas urbanas.

De acuerdo con el National Weather Service (NWS), la advertencia se extiende a los condados de Klamath, Lake, Douglas, Curry, Josephine y Jackson, así como al Valle de Willamette, Valle de Tualatin, Portland, North Clark County Lowlands y el área metropolitana interna de Vancouver. El aviso se mantiene vigente hasta la mañana del domingo 11 de enero. El organismo federal ha solicitado a la población limitar las actividades al aire libre y seguir las recomendaciones de las autoridades locales. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), los niveles de calidad del aire en partes de Oregón alcanzan valores “no saludables para grupos sensibles” y “no saludables” para la población general.

El fenómeno de estancamiento atmosférico, registrado con frecuencia en los meses fríos, se ve potenciado por la topografía de los valles y la presencia de inversiones térmicas. Según el NWS, estas condiciones favorecen la acumulación de contaminantes y motivan la adopción de restricciones temporales para el uso de dispositivos que emiten humo, como estufas de leña. La recomendación oficial incluye la suspensión de quemas al aire libre para evitar un aumento en los niveles de partículas.

¿Qué áreas están bajo alerta y cuáles son las consecuencias?

El Servicio Meteorológico Nacional ha identificado como zonas bajo advertencia los principales valles y varias áreas urbanas de Oregón y el suroeste de Washington. Entre los territorios afectados figuran:

  • Klamath County
  • Lake County
  • Douglas County
  • Curry County
  • Josephine County
  • Jackson County
  • Valle de Willamette
  • Valle de Tualatin
  • Portland
  • North Clark County Lowlands
  • Inner Vancouver Metro

De acuerdo con el NWS de Portland y Medford, el estancamiento del aire se debe a la prevalencia de vientos débiles y ausencia de precipitaciones. Las condiciones impiden la dispersión de partículas contaminantes, lo que incrementa los riesgos para la salud, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias preexistentes. En su sitio oficial, el NWS subrayó que “la calidad del aire en deterioro puede causar problemas a personas con afecciones respiratorias”.

La acumulación de contaminantes en superficie se debe a vientos débiles, ausencia de precipitaciones y fenómenos de inversión térmica en los valles.

¿Por qué se emite la alerta y cuáles son los principales riesgos?

La advertencia responde a la acumulación de contaminantes en superficie, fenómeno que ocurre cuando las condiciones meteorológicas impiden la ventilación natural en los valles. Según la EPA, la exposición a niveles elevados de partículas puede afectar a personas con asma, enfermedades pulmonares o cardíacas, así como a niños, adultos mayores y embarazadas. Los datos oficiales recopilados por la EPA en el portal AirNow muestran que varias estaciones en Oregón superan los 150 puntos en el índice AQI (Air Quality Index), umbral considerado “no saludable”.

La EPA define como “no saludable para grupos sensibles” los valores del índice AQI superiores a 100, umbral a partir del cual se recomienda limitar actividades al aire libre para quienes forman parte de grupos vulnerables. Cuando el índice AQI supera los 150 puntos, la recomendación se extiende a la población general.

¿Qué medidas han recomendado las autoridades y cómo monitorear la calidad del aire?

Las autoridades estatales y federales han publicado una serie de recomendaciones para la población afectada. El Departamento de Calidad Ambiental de Oregón y la Agencia de Ecología de Washington sugieren:

  • Restringir actividades físicas intensas al aire libre, sobre todo en personas vulnerables.
  • Consultar regularmente los índices de calidad del aire en plataformas oficiales como AirNow.
  • Evitar quemas de residuos al aire libre y reducir el uso de estufas o chimeneas de leña.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas para minimizar la entrada de partículas contaminantes.
  • Consultar al personal de salud ante síntomas respiratorios o irritación ocular.

En declaraciones recogidas por Newsweek, el NWS de Portland señaló: “Las personas con enfermedades respiratorias deben seguir las recomendaciones de sus médicos durante episodios de mala calidad del aire, especialmente en caso de que se active una alerta de calidad del aire en su zona”.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene activa la advertencia de estancamiento atmosférico hasta el domingo 11 de enero, afectando a varias zonas urbanas y rurales.

¿Cuál es la situación actual según los monitoreos oficiales?

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza en tiempo real las advertencias a través de su sitio web. Según los informes consultados por Newsweek, las estaciones de monitoreo en Portland y el Valle de Willamette muestran índices de calidad del aire que oscilan entre “moderados” y “no saludables para grupos sensibles”, con picos de mayor contaminación en las horas de mayor tráfico y actividad urbana.

La EPA mantiene disponible un mapa en AirNow donde se pueden consultar los niveles actuales de partículas en suspensión y el índice AQI para cada municipio. Las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse informados a través de estos canales oficiales.

¿Cuánto tiempo se mantendrá vigente la alerta?

La alerta de estancamiento del aire se mantiene activa hasta la mañana del domingo 11 de enero, según el NWS. Los modelos meteorológicos anticipan que los sistemas de alta presión responsables de la acumulación de contaminantes comenzarán a perder fuerza ese día, lo que podría mejorar la ventilación y reducir los niveles de partículas en superficie. El NWS indicó a Newsweek que las advertencias se revisan cada pocas horas y se actualizarán en función de los datos más recientes.

Las autoridades recomiendan consultar plataformas como AirNow y mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición a partículas contaminantes.

¿Qué impacto tiene la alerta en la vida diaria?

La medida afecta a cerca de tres millones de residentes en el noroeste de Estados Unidos, según estimaciones publicadas por Newsweek y la EPA. Los centros educativos, hospitales y dependencias públicas han ajustado sus protocolos para proteger a los grupos más vulnerables. Las autoridades estatales insisten en la importancia de seguir las recomendaciones para minimizar la exposición a partículas contaminantes.

El Departamento de Salud de Oregón advierte que la exposición a altos niveles de partículas puede agravar síntomas en personas con enfermedades previas y afectar el desarrollo normal de actividades físicas, escolares y laborales. La recomendación oficial es reducir fuentes adicionales de contaminación y priorizar la consulta de fuentes institucionales para acceder a información actualizada.

¿Qué se puede esperar tras el levantamiento de la alerta?

La evolución de la alerta depende de las condiciones meteorológicas, que son objeto de monitoreo permanente por parte del NWS y la EPA. Las autoridades anticipan que la calidad del aire mejorará con el ingreso de sistemas frontales y el debilitamiento del sistema de alta presión. Las recomendaciones de salud continuarán vigentes mientras persistan las condiciones de riesgo.

Los organismos estatales y federales mantendrán la vigilancia de los índices de contaminación y publicarán nuevas actualizaciones en caso necesario. Hasta entonces, la prioridad de las autoridades es proteger la salud pública y reducir la exposición a contaminantes en las áreas bajo advertencia.

