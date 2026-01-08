Donald Trump anunció un aumento del 50% del presupuesto militar de Estados Unidos para 2027 (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que determinó un aumento del 50% del presupuesto militar para 2027, hasta 1,5 billones de dólares, una cifra récord que, según afirmó, puede financiarse con los ingresos de los aranceles impuestos a otros países.

En una publicación en Truth Social, Trump sostuvo que el nivel propuesto permitirá construir el “Ejército Soñado” del país y garantizar la seguridad nacional. “He determinado que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan problemáticos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de 1 billón de dólares, sino de 1,5 billones de dólares”, escribió el mandatario.

“Esto nos permitirá construir el ‘Ejército Soñado’ al que hemos tenido derecho durante mucho tiempo y, lo que es más importante, que nos mantendrá SEGUROS y PROTEGIDOS, sin importar el enemigo”, agregó.

Trump aseguró que el financiamiento del incremento resulta posible gracias a los ingresos provenientes de los amplios aranceles aplicados desde su regreso a la Casa Blanca a comienzos del año pasado. En ese mismo mensaje, el presidente indicó que la definición del monto siguió a una “larga y difícil serie de negociaciones con senadores, secretarios y otros representantes políticos”.

El nivel proyectado para 2027 contrasta con el marco presupuestario vigente. Para el año fiscal 2026, el financiamiento total de la defensa nacional de Estados Unidos se sitúa en torno a 900-905 millones de dólares bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) ya promulgada. En paralelo, el presupuesto más amplio de defensa nacional para ese ejercicio se espera que supere levemente el billón de dólares, de acuerdo con las proyecciones oficiales mencionadas en los cables.

El comunicado de Trump sobre el aumento del presupuesto

Para 2027, las señales de planificación apuntan a un orden de magnitud similar al del año previo en ausencia de una decisión formal del Congreso. La cifra de 1,5 billones de dólares comunicada por Trump constituye, por ahora, una proyección presidencial y no un monto aprobado por el Poder Legislativo.

Estados Unidos ya lidera con amplia diferencia el gasto militar global. De concretarse el nivel anunciado, el presupuesto de las fuerzas armadas estadounidenses superaría por más de 1,2 billones de dólares al del segundo país con mayor inversión en defensa, China, cuyo gasto militar anual ronda entre 230.000 y 250.000 millones de dólares.

En términos comparativos, el gasto militar de Estados Unidos alcanzaría un volumen seis veces mayor que el de China, lo que consolidaría una brecha inédita entre la primera y la segunda potencia militar del mundo. El anuncio también refuerza la distancia frente a Rusia, otro de los principales rivales estratégicos de Washington.

“Esto nos permitirá construir el ‘Ejército Soñado’ al que hemos tenido derecho durante mucho tiempo y, lo que es más importante, que nos mantendrá SEGUROS y PROTEGIDOS, sin importar el enemigo”, agregó Trump (RUETERS)

El planteo se conoce además después de que los aliados de la OTAN se comprometieran el año pasado a elevar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2035, tras la presión del propio presidente estadounidense.

El debate sobre el presupuesto militar para 2027 se inscribe así en un escenario de negociaciones políticas y definiciones fiscales pendientes. Mientras la NDAA establece los parámetros para 2026, la propuesta presidencial abre una discusión de mayor alcance sobre el tamaño, las fuentes de financiamiento y las prioridades del gasto en defensa para el siguiente ejercicio.

(Con información de AFP y EFE)