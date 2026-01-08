Al menos dos muertos y 6 heridos en un tiroteo a la salida de una iglesia mormona en Salt Lake City

Los asistentes al funeral en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City se retiran tras un tiroteo fatal en el estacionamiento el miércoles 7 de enero de 2025 (Laura Seitz/The Deseret News via AP)

Un tiroteo ocurrido en el estacionamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City, Utah, dejó dos personas muertas y varias heridas, según informó la policía local a ABC News el miércoles por la noche.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Salt Lake City, hubo ocho víctimas, dos de las cuales fallecieron por las heridas recibidas. Al menos un sospechoso habría huido del lugar, según el reporte policial, el cual también destacó que la llamada inicial de alerta ocurrió cerca de las 19:30 (hora local).

“Se estaba celebrando un funeral en la iglesia”, declaró a la prensa el portavoz Glen Mills. “En el estacionamiento, se produjo un altercado y fue entonces cuando se oyeron disparos”. A su vez, informó que de los sobrevivientes hay 3 víctimas en estado crítico.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Captura de pantalla)

El tiroteo tuvo lugar en el centro de reuniones del Barrio 5 de Rose Park de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado en el 660 N. Redwood Road, donde también se reúne el Barrio 2 de Riverside. Según el medio local The Salt Like Tribune, la calle cercana al templo permanece cerrada, y la policía pidió a la población evitar la zona.

Policías responden a un tiroteo letal en el estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake City el miércoles 7 de enero de 2025 (Rio Giancarlo/The Deseret News via AP)

Muchos miembros de las comunidades de las islas del Pacífico y de los Santos de los Últimos Días asistían a la recepción del funeral de una persona cuando se produjo el tiroteo fuera de la iglesia, que atiende principalmente a feligreses tonganos, según explicó Susi Feltch-Malohifo’o, directora ejecutiva de una de las organizaciones de isleños del Pacífico más grandes de Utah.

“Mis condolencias a la familia”, expresó y sumó: “Esta es una tragedia en nuestra comunidad”. Añadió que, a pesar de los esfuerzos en la prevención de la violencia, “aún queda mucho por hacer en este ámbito” y remarcó que “la violencia nunca es la solución”.

El estacionamiento de la iglesia donde ocurrió el tiroteo (Captura de pantalla)

Sam Penrod, portavoz de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, confirmó en un comunicado que la iglesia estaba “al tanto de un incidente grave que ocurrió afuera de un centro de reuniones de la Iglesia en 660 North Redwood Road en Salt Lake City esta noche, mientras se celebraba un servicio conmemorativo en la capilla”.

El vocero indicó que la iglesia está colaborando con las autoridades y expresó su agradecimiento por el trabajo de los equipos de emergencia.

Efectivos de la Policía de Salt Lake City, del estado de Utah, se rrasladan en coche durante un operativo (Europa Press)

El comunicado concluyó: “Extendemos nuestras oraciones por todos los afectados por esta tragedia y expresamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que cualquier espacio sagrado destinado al culto pueda ser objeto de cualquier tipo de violencia”.