Estados Unidos

Al menos dos muertos y 6 heridos en un tiroteo a la salida de una iglesia mormona en Salt Lake City

Los primeros detalles del hecho señalan que el autor de la tragedia escapó de la escena del crimen, luego de disparar en el estacionamiento del templo religioso

Guardar
Los asistentes al funeral en
Los asistentes al funeral en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City se retiran tras un tiroteo fatal en el estacionamiento el miércoles 7 de enero de 2025 (Laura Seitz/The Deseret News via AP)

Un tiroteo ocurrido en el estacionamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City, Utah, dejó dos personas muertas y varias heridas, según informó la policía local a ABC News el miércoles por la noche.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Salt Lake City, hubo ocho víctimas, dos de las cuales fallecieron por las heridas recibidas. Al menos un sospechoso habría huido del lugar, según el reporte policial, el cual también destacó que la llamada inicial de alerta ocurrió cerca de las 19:30 (hora local).

“Se estaba celebrando un funeral en la iglesia”, declaró a la prensa el portavoz Glen Mills. “En el estacionamiento, se produjo un altercado y fue entonces cuando se oyeron disparos”. A su vez, informó que de los sobrevivientes hay 3 víctimas en estado crítico.

La Iglesia de Jesucristo de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Captura de pantalla)

El tiroteo tuvo lugar en el centro de reuniones del Barrio 5 de Rose Park de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicado en el 660 N. Redwood Road, donde también se reúne el Barrio 2 de Riverside. Según el medio local The Salt Like Tribune, la calle cercana al templo permanece cerrada, y la policía pidió a la población evitar la zona.

Policías responden a un tiroteo
Policías responden a un tiroteo letal en el estacionamiento de una iglesia mormona en Salt Lake City el miércoles 7 de enero de 2025 (Rio Giancarlo/The Deseret News via AP)

Muchos miembros de las comunidades de las islas del Pacífico y de los Santos de los Últimos Días asistían a la recepción del funeral de una persona cuando se produjo el tiroteo fuera de la iglesia, que atiende principalmente a feligreses tonganos, según explicó Susi Feltch-Malohifo’o, directora ejecutiva de una de las organizaciones de isleños del Pacífico más grandes de Utah.

“Mis condolencias a la familia”, expresó y sumó: “Esta es una tragedia en nuestra comunidad”. Añadió que, a pesar de los esfuerzos en la prevención de la violencia, “aún queda mucho por hacer en este ámbito” y remarcó que “la violencia nunca es la solución”.

El estacionamiento de la iglesia
El estacionamiento de la iglesia donde ocurrió el tiroteo (Captura de pantalla)

Sam Penrod, portavoz de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, confirmó en un comunicado que la iglesia estaba “al tanto de un incidente grave que ocurrió afuera de un centro de reuniones de la Iglesia en 660 North Redwood Road en Salt Lake City esta noche, mientras se celebraba un servicio conmemorativo en la capilla”.

El vocero indicó que la iglesia está colaborando con las autoridades y expresó su agradecimiento por el trabajo de los equipos de emergencia.

Efectivos de la Policía de
Efectivos de la Policía de Salt Lake City, del estado de Utah, se rrasladan en coche durante un operativo (Europa Press)

El comunicado concluyó: “Extendemos nuestras oraciones por todos los afectados por esta tragedia y expresamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que cualquier espacio sagrado destinado al culto pueda ser objeto de cualquier tipo de violencia”.

Temas Relacionados

Salt Lake CityÚltimas Noticias AméricatiroteoUtahEstados UnidosEEUU

Últimas Noticias

Marco Rubio informó al G7 sobre la captura de Maduro y destacó la prioridad de una transición ordenada en Venezuela

La reunión incluyó la presentación de información sobre las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe previas a la aprehensión del dictador y abordó también temas relacionados con la cooperación internacional contra el narcoterrorismo

Marco Rubio informó al G7

Donald Trump anunció un aumento del 50% del presupuesto militar de Estados Unidos para 2027

En una publicación en Truth Social, el líder republicano sostuvo que el nivel propuesto permitirá construir el “Ejército Soñado” del país y garantizar la seguridad nacional

Donald Trump anunció un aumento

Quién era la mujer que resultó baleada por el agente de ICE en un operativo en Minneapolis

El deceso de Renee Nicole Good, de 37 años, ocurrió tras recibir disparos de un oficial a corta distancia de su vivienda, según relató su madre, quien indicó que la familia recibió la notificación en la mañana del miércoles

Quién era la mujer que

La convivencia multigeneracional se consolida como modelo de vivienda en Estados Unidos

La tendencia de mezclar edades bajo el mismo techo cambia rutinas, fortalece la cooperación y aporta nuevas soluciones habitacionales

La convivencia multigeneracional se consolida

Donald Trump anunció que Venezuela sólo comprará productos fabricados en Estados Unidos con el dinero de la venta del petróleo

Según detalló en su cuenta de Truth Social, las adquisiciones incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos destinados a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país sudamericano

Donald Trump anunció que Venezuela
DEPORTES
Entrevista al chef de los

Entrevista al chef de los futbolistas: la dieta que sigue Lautaro Martínez, la cena especial para Modric y a quién sueña cocinarle

La cifra millonaria que se ahorrará Boca Juniors en sueldos tras la salida de varios futbolistas

El cambio de último momento que sufrió Boca Juniors en su pretemporada

Los secuestraron en el Rally Dakar en África a punta de fusil y temieron por su vida: “Pensamos que nos iban a aniquilar”

El fuerte posteo de Cuti Romero contra la dirigencia del Tottenham tras una nueva derrota: “Solo aparecen cuando las cosas van bien”

TELESHOW
Las fotos de Darío Cvitanich

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en su primer verano juntos como familia ensamblada en Punta del Este

José María Muscari tras el estreno de Sex en Mar del Plata: la obra que lo ayudó a hablar de sexualidad con su hijo

El arte de soltar: Patricio Giménez estrenó canción entre los atardeceres de Punta del Este

El increíble look de La Reini en MasterChef Celebrity inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán que fue furor: “Hermosa”

El calvario de Romina Gaetani, tras denunciar a su expareja, con una acosadora que se presentó en su último show

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra la infraestructura energética de las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk y Zaporizhzhia

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, anunció un proyecto de ley para frenar los decretos de Rodrigo Paz

En “The Pitt”, los médicos de urgencias intentan arreglar este mundo roto

Un médico destapa su pasado para entender y explicar por qué bebemos demasiado

“El año de la fama”: las grandes entrevistas de Infobae a los que brillan... y el precio de estar ahí