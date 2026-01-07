El gabinete de Trump informará este miércoles a ambas Cámaras del Congreso sobre la operación militar para capturar a Nicolás Maduro (REUTERS)

Altos cargos del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, informarán este miércoles a ambas Cámaras del Congreso sobre la operación militar de captura en Caracas del ex dictador venezolano, Nicolás Maduro, en medio de críticas porque la Administración no notificó de antemano al Legislativo.

Las sesiones informativas al Senado y a la Cámara de Representantes se realizarán a puertas cerradas en un área de comunicaciones segura, según una fuente con conocimiento de los hechos citada por la cadena CNN. Las reuniones se desarrollarán en espacios destinados al tratamiento de información clasificada.

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, la fiscal general Pam Bondi, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, encabezarán las sesiones informativas sobre la operación, bautizada por Washington como “Resolución Absoluta”.

Rubio, Hegseth y Bondi ya informaron este lunes al liderazgo de cada bancada en una sesión informativa privada sobre la operación realizada el sábado. En ese operativo, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y bombardearon distintos objetivos en varios puntos del país, entre ellos el fuerte militar Tiuna y la base aérea La Carlota.

Las críticas a la Administración se concentraron en la decisión de no informar con antelación al Congreso sobre la operación. Legisladores, especialmente demócratas, cuestionaron la falta de notificación previa.

Las sesiones informativas al Senado y a la Cámara de Representantes se realizarán a puertas cerradas en un área de comunicaciones segura (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El Gobierno republicano sostuvo que se trató de una operación policial y no militar, aunque solicitó la colaboración del Departamento de Guerra. Esa explicación formó parte de la respuesta oficial ante los cuestionamientos planteados desde el Legislativo.

El propio presidente Donald Trump se refirió al operativo el sábado durante una rueda de prensa. En esa instancia, afirmó que no alertó al Congreso antes de la operación porque este “tiene tendencia a filtrar” información importante.

Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente Donald Trump, informó en horas de la noche de este martes que el régimen chavista acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

El anuncio, realizado a través de la red social Truth Social, implica que el crudo será vendido a precio de mercado y que los fondos obtenidos estarán bajo control de su administración, con el compromiso de destinarlos a iniciativas que beneficien tanto a la población venezolana como a los intereses de Washington.

“Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó Trump en su declaración.

El mandatario también comunicó que dio la orden al secretario de Energía, Chris Wright, para poner en marcha el plan de inmediato.

El anuncio de Donald Trump en su red Truth Social sobre el petróleo venezolano

Según el mensaje difundido, el petróleo será transportado por buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses.

De acuerdo con un reporte de Reuters, representantes de Washington y Caracas han mantenido conversaciones para organizar el envío de crudo venezolano a refinerías estadounidenses, lo que podría redirigir cargamentos originalmente destinados a China y evitar recortes adicionales en la producción de la petrolera estatal PDVSA.

Estas gestiones surgieron como respuesta a la exigencia de Trump de que el régimen venezolano abra el sector petrolero a empresas estadounidenses y privadas, bajo la advertencia de que un rechazo podría implicar una escalada militar.

