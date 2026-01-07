Estados Unidos

El gabinete de Trump informará este miércoles a ambas Cámaras del Congreso sobre la operación militar para capturar a Nicolás Maduro

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, la fiscal general Pam Bondi, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, encabezarán las sesiones informativas

Guardar
El gabinete de Trump informará
El gabinete de Trump informará este miércoles a ambas Cámaras del Congreso sobre la operación militar para capturar a Nicolás Maduro (REUTERS)

Altos cargos del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, informarán este miércoles a ambas Cámaras del Congreso sobre la operación militar de captura en Caracas del ex dictador venezolano, Nicolás Maduro, en medio de críticas porque la Administración no notificó de antemano al Legislativo.

Las sesiones informativas al Senado y a la Cámara de Representantes se realizarán a puertas cerradas en un área de comunicaciones segura, según una fuente con conocimiento de los hechos citada por la cadena CNN. Las reuniones se desarrollarán en espacios destinados al tratamiento de información clasificada.

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, la fiscal general Pam Bondi, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, encabezarán las sesiones informativas sobre la operación, bautizada por Washington como “Resolución Absoluta”.

Rubio, Hegseth y Bondi ya informaron este lunes al liderazgo de cada bancada en una sesión informativa privada sobre la operación realizada el sábado. En ese operativo, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y bombardearon distintos objetivos en varios puntos del país, entre ellos el fuerte militar Tiuna y la base aérea La Carlota.

Las críticas a la Administración se concentraron en la decisión de no informar con antelación al Congreso sobre la operación. Legisladores, especialmente demócratas, cuestionaron la falta de notificación previa.

Las sesiones informativas al Senado
Las sesiones informativas al Senado y a la Cámara de Representantes se realizarán a puertas cerradas en un área de comunicaciones segura (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El Gobierno republicano sostuvo que se trató de una operación policial y no militar, aunque solicitó la colaboración del Departamento de Guerra. Esa explicación formó parte de la respuesta oficial ante los cuestionamientos planteados desde el Legislativo.

El propio presidente Donald Trump se refirió al operativo el sábado durante una rueda de prensa. En esa instancia, afirmó que no alertó al Congreso antes de la operación porque este “tiene tendencia a filtrar” información importante.

Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente Donald Trump, informó en horas de la noche de este martes que el régimen chavista acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

El anuncio, realizado a través de la red social Truth Social, implica que el crudo será vendido a precio de mercado y que los fondos obtenidos estarán bajo control de su administración, con el compromiso de destinarlos a iniciativas que beneficien tanto a la población venezolana como a los intereses de Washington.

“Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó Trump en su declaración.

El mandatario también comunicó que dio la orden al secretario de Energía, Chris Wright, para poner en marcha el plan de inmediato.

El anuncio de Donald Trump
El anuncio de Donald Trump en su red Truth Social sobre el petróleo venezolano

Según el mensaje difundido, el petróleo será transportado por buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses.

De acuerdo con un reporte de Reuters, representantes de Washington y Caracas han mantenido conversaciones para organizar el envío de crudo venezolano a refinerías estadounidenses, lo que podría redirigir cargamentos originalmente destinados a China y evitar recortes adicionales en la producción de la petrolera estatal PDVSA.

Estas gestiones surgieron como respuesta a la exigencia de Trump de que el régimen venezolano abra el sector petrolero a empresas estadounidenses y privadas, bajo la advertencia de que un rechazo podría implicar una escalada militar.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosCapitolioCámara de RepresentantesDonald TrumpSenado de Estados UnidosNicolás MaduroVenezuelaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Según el comunicado oficial, el secretario de Estado de Estados Unidos agradeció al presidente ecuatoriano “la colaboración de Quito para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en todo nuestro hemisferio”

Marco Rubio habló con Daniel

Venezuela detuvo el envío de petróleo a China y mantiene a la estadounidense Chevron como único canal de exportación

Datos de seguimiento marítimo confirman que solo buques con licencia de Estados Unidos continúan cargando crudo, mientras decenas de petroleros permanecen anclados o sin destino definido

Venezuela detuvo el envío de

Donald Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El mandatario republicano precisó que los recursos estarán bajo control de su administración y se destinarán a iniciativas que favorecerán a ambos países

Donald Trump anunció que Venezuela

Estados Unidos renovó su alerta y exhortó a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela

Las autoridades norteamericanas citaron graves riesgos que incluyen detenciones arbitrarias, tortura durante la detención, terrorismo, secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles e infraestructura de salud deficiente

Estados Unidos renovó su alerta

Las muertes por accidentes de tráfico caen a mínimo histórico en Nueva York

En la primera mitad de 2025, la ciudad registró 87 fallecimientos relacionados con siniestros viales, una cifra que iguala el récord más bajo en más de cien años según el último informe del Departamento de Transporte

Las muertes por accidentes de
DEPORTES
Un equipo de Europa viene

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

TELESHOW
El gran sueño de Thiago,

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

INFOBAE AMÉRICA

Como en Jurassic Park: los

Como en Jurassic Park: los mosquitos pueden revelar el mapa genético de un ecosistema

Cuarenta años sin Juan Rulfo: dos libros, ninguna magia y una violencia que todavía habla

La historia secreta de una decisiva grieta ideológica en la psiquiatría

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad