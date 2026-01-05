El ex dictador venezolano Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez federal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo

La llegada de Maduro y Cilia Flores a la DEA en Nueva York

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro comparecerá este lunes al mediodía ante un juez federal en Nueva York para ser notificado formalmente de los cargos que enfrenta en Estados Unidos, en una audiencia inicial que marca su ingreso al sistema judicial estadounidense y abre una etapa procesal con impacto político y diplomático.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen bajo custodia federal luego de su detención el sábado en Caracas durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York. Según informó el tribunal, la audiencia tiene como objetivo comunicar oficialmente las acusaciones, garantizar el acceso a defensa legal y establecer las primeras pautas del procedimiento, incluida una eventual solicitud de prisión preventiva.

El eje de la causa se centra en cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de drogas. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta figura penal combina delitos de narcotráfico con el uso de violencia o de estructuras armadas destinadas a facilitar la distribución de estupefacientes. Los fiscales sostienen que Maduro participó durante años en un entramado orientado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, con el uso del Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

Las acusaciones contra el líder chavista se remontan a marzo de 2020, cuando fiscales federales presentaron cargos formales contra Maduro y otros altos dirigentes venezolanos. En ese expediente, los investigadores los vincularon con el denominado Cartel de los Soles, una presunta organización integrada por miembros de las fuerzas armadas y del aparato político venezolano. Según esa acusación, el objetivo del grupo consistía en “inundar” Estados Unidos de cocaína como mecanismo de desestabilización.

El escrito judicial también incluye a Cilia Flores, a quien los investigadores señalan como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas. Su nombre ya figuraba en antecedentes judiciales previos en Estados Unidos. En 2017, dos sobrinos de Flores recibieron condenas en Nueva York tras intentar introducir cocaína en territorio estadounidense, un episodio que la fiscalía suele citar como parte del entramado familiar y político bajo investigación.

Desde el punto de vista estrictamente judicial, la audiencia prevista para este lunes no supone el inicio de un juicio ni la valoración de pruebas. Se trata del acto procesal que da comienzo formal al caso con el acusado presente ante el tribunal. En esta instancia, la fiscalía expone los cargos, la defensa puede anticipar objeciones preliminares y el juez adopta decisiones iniciales sobre cuestiones como la detención preventiva, el calendario procesal y las condiciones de acceso a la evidencia.

El expediente abre además debates jurídicos relevantes. Uno de ellos se relaciona con el alcance de la jurisdicción estadounidense sobre hechos ocurridos fuera de su territorio. El Departamento de Justicia fundamenta su competencia en el impacto directo del narcotráfico sobre Estados Unidos y en el uso de rutas internacionales cuyo destino final es ese país. Otro punto central se vincula con el estatus que Maduro podría invocar como ex jefe de Estado. Washington sostiene que cualquier protección asociada a ese cargo quedó anulada tras su salida forzada del poder.

La comparecencia de Maduro también proyecta consecuencias políticas más amplias. Por primera vez, un ex mandatario venezolano enfrenta de manera directa a la justicia federal estadounidense por delitos graves. El caso refuerza la estrategia de Washington de avanzar por la vía penal contra el núcleo del chavismo, más allá de las sanciones económicas y del aislamiento diplomático aplicados durante los últimos años.

En términos procesales, el recorrido que se inicia se anticipa extenso. Las causas por narcotráfico internacional de esta magnitud suelen prolongarse durante años, con audiencias preliminares, disputas sobre la admisibilidad de pruebas y eventuales negociaciones. La fiscalía deberá acreditar no solo la existencia de envíos de droga, sino el rol específico de Maduro en su planificación, coordinación o encubrimiento, un desafío probatorio central del caso.

La imagen del ex dictador ante un juez federal sintetiza un giro de alcance mayor. Más allá del desenlace judicial, el proceso traslada al chavismo al terreno de la justicia penal internacional y coloca a los tribunales de Estados Unidos como escenario clave de una disputa sobre responsabilidades, poder y legalidad tras más de dos décadas de gobierno en Venezuela.