El congresista Mario Díaz-Balart afirmó que María Corina Machado cuenta con apoyo popular y será la próxima presidenta de Venezuela

El legislador republicano considera que la implicación norteamericana debe prolongarse todo lo necesario para garantizar un proceso de cambio genuino

El congresista Mario Díaz-Balart afirmó que Corina Machado cuenta con apoyo popular y será la próxima presidenta de Venezuela (Gentileza Gloria Ordaz Telemundo)

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart manifestó su apoyo a María Corina Machado como líder opositora y futura presidenta de Venezuela, subrayando que cuenta con un respaldo real dentro del país. Según declaró en diálogo con Telemundo 51, Díaz-Balart sostuvo que el apoyo a Machado proviene de diversos sectores internos de la sociedad venezolana, y no se limita solo a la diáspora o a actores internacionales.

En declaraciones a la periodista Gloria Ordaz, el legislador republicano recalcó que, a su juicio, Machado reúne el respeto y la fuerza suficiente para encabezar el próximo periodo político en Venezuela. Diferenció esta visión de recientes posiciones expresadas por el expresidente Donald Trump, remarcando que su confianza se basa en el reconocimiento interno que ha observado, detalló Telemundo 51.

PAra Díaz-Balart, Machado reúne el respeto y la fuerza suficiente para encabezar el próximo periodo político en Venezuela (Reuters)

Díaz-Balart también expresó su respaldo al operativo militar estadounidense mediante el cual fuerzas armadas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Según la información recogida, el propósito fue ponerlos a disposición de la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo. Para el congresista, este tipo de acciones directas son indispensables para acelerar la transición política en Venezuela.

El respaldo público de Díaz-Balart ha suscitado críticas entre sus colegas demócratas, quienes advirtieron riesgos de un regreso al colonialismo y cuestionaron que el Congreso no fuera notificado antes de la operación. El propio legislador rechazó estas objeciones y afirmó que la decisión de no informar previamente al Congreso obedeció a motivos de seguridad nacional, limitándose a señalar que fue informado de la captura por representantes de alto nivel una vez concluido el operativo.

En relación con la etapa de transición tras la caída de Maduro, Díaz-Balart manifestó que respalda la presencia militar de Estados Unidos en Venezuela durante todo el proceso de cambio institucional. Abordó, además, la posibilidad de negociaciones con Delcy Rodríguez, vicepresidenta que asumió el mando tras la captura, y aclaró que cualquier diálogo debe centrarse únicamente en facilitar una salida democrática, sin otorgar legitimidad al gobierno dirigido por Rodríguez.

Para Díaz-Balart, la implicación estadounidense en la región debe mantenerse firme hasta que Venezuela logre instaurar un nuevo orden político.

El dictador Maduro fue trasladado a Nueva York

La llegada bajo custodia estadounidense de Nicolás Maduro a Nueva York se produjo en medio de estrictos controles de seguridad y la presentación de una nueva acusación en su contra por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Al divulgar imágenes inéditas del operativo, la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca difundió el momento en que el mandatario venezolano recorrió un corredor identificado con las siglas “DEA NYD”, mientras vestía un abrigo negro con capucha. “El registro muestra al dictador venezolano, con un abrigo negro con capucha, caminando por un pasillo con alfombra azul rotulada ‘DEA NYD’”, según detalla el canal oficial de la Casa Blanca.

Maduro fue trasladado en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado y, posteriormente, un vuelo en helicóptero que culminó en un helipuerto junto al río Hudson, en las proximidades de la calle 31, al oeste de Manhattan. Apenas pisó tierra, las autoridades procedieron con su derivación a una instalación federal ligada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

El dictador enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y violaciones relacionadas con armas automáticas. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó formalmente una acusación sustitutiva este sábado ante el tribunal correspondiente, ampliando las causas que involucran al mandatario venezolano.

