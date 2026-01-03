Estas son las nuevas leyes de Florida que entraron en vigor en 2026

Cinco nuevas leyes en Florida modifican normas de salud, protección animal y administración de condominios desde enero de 2026. (Opy Morales)

El 1 de enero de 2026 entraron en vigor cinco nuevas leyes estatales en Florida que modifican normas en materia de salud, protección animal y administración de condominios, impactando a residentes, empleados estatales y propietarios. La implementación de estas medidas responde a demandas sociales y a la necesidad de mayor transparencia y control en áreas sensibles, según documentos oficiales del Senado de Florida.

De acuerdo con información confirmada por CBS News y cotejada con el Senado de Florida, los cambios abarcan la creación de una base de datos pública de personas condenadas por crueldad animal, la regulación de seguros para mascotas, la eliminación del copago en exámenes de mama para empleados públicos, la obligación de reembolsos médicos en plazos reducidos y la ampliación de la transparencia en asociaciones de condominios. Las leyes corresponden a los proyectos HB 255, HB 655, SB 158, SB 1808 y HB 913.

Estas reformas surgieron tras reclamos de organizaciones civiles, asociaciones médicas y grupos de propietarios, que reclamaron mayor protección y acceso a información relevante. Según el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) y el Departamento de Salud de Florida, las nuevas medidas buscan prevenir delitos, optimizar la atención sanitaria y fortalecer la supervisión comunitaria, de acuerdo con textos legales y declaraciones recogidas por CBS News.

¿Cuáles son las leyes de Florida que entraron en vigor en enero de 2026?

El paquete legislativo aprobado en 2025 y promulgado por el gobernador Ron DeSantis incluye cinco leyes principales, según el resumen oficial del Senado de Florida. Las normativas son las siguientes:

HB 255 (“Dexter’s Law”): Crea una base de datos pública de personas condenadas por crueldad animal. HB 655: Regula el funcionamiento de los seguros para mascotas y prohíbe prácticas restrictivas. SB 158: Elimina el copago y deducibles para exámenes de mama en empleados estatales. SB 1808: Obliga a reembolsar pagos médicos excedentes en un plazo máximo de 30 días. HB 913: Amplía la transparencia y el acceso digital a la información en asociaciones de condominios.

La puesta en marcha de estas medidas fue confirmada por el gobierno estatal y entidades como el FDLE, según reportó CBS News.

Las nuevas leyes en Florida refuerzan la supervisión estatal y la transparencia para residentes, propietarios y empleados públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué establece la nueva base de datos de crueldad animal en Florida?

El proyecto HB 255, denominado “Dexter’s Law”, obliga al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) a mantener y actualizar una base de datos pública sobre personas condenadas por delitos de crueldad animal. El acceso a este registro es gratuito y abierto a toda la ciudadanía, de acuerdo con el texto legal y la página oficial del FDLE.

La ley surgió tras el caso de Dexter, un perro que fue decapitado días después de su adopción. Según CBS News, la normativa busca impedir que personas con antecedentes de maltrato adquieran o adopten animales. El FDLE declaró que “la base de datos permitirá a refugios y particulares consultar antecedentes antes de cualquier transferencia de custodia”, lo que refuerza el control y la prevención de nuevos casos de maltrato animal.

La creación de este registro posiciona a Florida entre los pocos estados con una herramienta digital pública de este tipo, según información recogida por CBS News.

¿Cómo afectan los cambios en los seguros para mascotas a los consumidores?

La ley HB 655 introduce nuevas regulaciones para el sector de seguros para mascotas en Florida. De acuerdo con el Senado de Florida, las compañías aseguradoras deben informar, desde la oferta inicial, sobre las exclusiones de cobertura, fórmulas de cálculo y condiciones aplicables a cada póliza.

Los consumidores pueden cancelar el seguro dentro de un plazo específico y tienen derecho a ser reembolsados si deciden no continuar con la póliza. Además, las empresas aseguradoras pueden excluir de la cobertura las condiciones preexistentes, pero deben informar de manera clara y anticipada sobre las limitaciones. Los agentes de seguros deben recibir formación específica sobre las regulaciones y cobertura de estos productos.

La ley también prohíbe condicionar la contratación de un seguro de mascotas a la participación en programas de bienestar animal, según el texto legal y reportes de CBS News.

La ley HB 655 regula seguros para mascotas, exigiendo transparencia en exclusiones de cobertura y derechos de los consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué implica la eliminación del copago en exámenes de mama para empleados públicos?

La SB 158 establece que los planes de salud estatales para empleados públicos deben cubrir en su totalidad los exámenes diagnósticos y suplementarios de mama. Esto significa que los trabajadores estatales no asumirán copagos, deducibles ni costos adicionales por estos estudios, según el texto de la ley y el Departamento de Salud de Florida.

Datos oficiales muestran que, antes de la entrada en vigor de la norma, los empleados públicos pagaban entre 50 y 150 dólares por estos exámenes, dependiendo del plan y la clínica. La nueva ley, confirmada por CBS News, busca facilitar el acceso temprano a diagnósticos y tratamientos, con el objetivo de reducir la morbilidad y los gastos a largo plazo en el sistema sanitario estatal.

¿Cómo cambian los reembolsos de pagos médicos en Florida?

La SB 1808 obliga a profesionales, clínicas y hospitales a devolver cualquier pago recibido en exceso por parte de los pacientes en un plazo máximo de 30 días. Según el Senado de Florida, quienes incumplan esta norma podrán ser sancionados con multas de hasta 500 dólares por incidente.

La normativa busca agilizar los procesos administrativos y garantizar la devolución rápida de fondos a los pacientes. El Departamento de Salud de Florida explicó a CBS News que la medida “responde a reclamos frecuentes de usuarios sobre demoras en los reembolsos”. El texto legal detalla que aplica a todos los proveedores que reciban pagos directos o a través de seguros médicos.

La normativa SB 1808 exige a médicos y hospitales reembolsar pagos médicos excedentes en un plazo máximo de 30 días a los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué nuevas obligaciones tienen las asociaciones de condominios en Florida desde 2026?

La HB 913 amplía los requisitos de transparencia y acceso a la información para asociaciones de condominios y cooperativas residenciales. Según el Senado de Florida, estas entidades deben publicar en línea actas de reuniones, registros financieros y decisiones administrativas, para que los propietarios y residentes puedan consultarlos fácilmente.

El gobernador Ron DeSantis firmó esta ley en 2025, argumentando que “las reformas permitirán a los residentes conocer el estado financiero y administrativo de sus comunidades”, según declaraciones recogidas por CBS News. La normativa obliga además a responder solicitudes de información en plazos definidos y a implementar sistemas internos de auditoría.

¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión en las nuevas leyes de Florida?

Las leyes aprobadas no modifican la regulación general sobre adopción de mascotas, exámenes médicos ni administración de condominios, pero imponen condiciones más estrictas de transparencia y protección al consumidor. Por ejemplo, antes de la HB 255 no existía un registro público de condenas por crueldad animal; tras la SB 1808, los proveedores médicos deben cumplir plazos específicos para reembolsos.

La HB 655 permite mantener la exclusión de condiciones preexistentes en seguros para mascotas, siempre que la información se comunique con claridad. La SB 158 establece que la cobertura integral de exámenes de mama solo aplica a planes estatales, no a seguros privados o federales.

La HB 913 amplía la transparencia en asociaciones de condominios de Florida, obligando la publicación digital de registros y decisiones administrativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impactan estas nuevas leyes a los residentes y propietarios en Florida?

La entrada en vigor de estas normativas trae cambios inmediatos en la vida diaria de residentes, empleados estatales y propietarios de viviendas. El acceso a información pública sobre condenas por crueldad animal facilita la prevención de nuevos casos. Los consumidores de seguros para mascotas cuentan con mayor claridad sobre sus derechos y limitaciones, mientras los empleados públicos se benefician de la cobertura integral de exámenes médicos.

Propietarios de condominios y cooperativas pueden fiscalizar con mayor facilidad la gestión de sus comunidades. El Senado de Florida informó que la implementación de estas leyes será supervisada por organismos estatales y que se prevén revisiones periódicas de su funcionamiento, según reportó CBS News.