Estados Unidos

Trump mantuvo una llamada “positiva” con Putin tras reunirse con Zelensky en Florida y destacó avances hacia la paz en Ucrania

La comunicación telefónica se produjo horas después de que el presidente estadounidense y su par ucraniano acordaran seguir negociando sobre el Donbás y la garantía de un alto el fuego

Trump mantuvo una llamada “positiva” con Putin tras reunirse con Zelensky en Florida y destacó avances hacia la paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, centrada en la guerra en Ucrania, apenas un día después de haberse reunido en Florida con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky.

La llamada se produjo en un momento sensible del proceso diplomático, con contactos intensificados entre Washington y Kiev y en medio de nuevas tensiones generadas por denuncias desde Moscú sobre un presunto ataque con drones.

La Casa Blanca informó que el intercambio entre Trump y Putin fue “positivo” y estuvo enfocado en la situación en Ucrania.

El presidente Trump ha concluido una llamada positiva con el presidente Putin en relación con Ucrania”, afirmó la portavoz Karoline Leavitt en un mensaje público.

Se trató del segundo contacto telefónico entre ambos líderes en menos de 24 horas, ya que habían conversado previamente antes del encuentro de Trump con Zelensky.

La llamada tuvo lugar después de una reunión prolongada entre Trump y el presidente ucraniano en la residencia del mandatario estadounidense en Florida. Ese encuentro buscó avanzar en un marco político que permita poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022, que se ha convertido en la mayor guerra en Europa en décadas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Tras más de tres horas de conversaciones, ambas partes señalaron que hubo avances, aunque reconocieron que persisten desacuerdos relevantes.

Según lo comunicado tras la reunión, una amplia mayoría de los puntos de un plan de paz en discusión cuenta con consensos preliminares, mientras que temas como el futuro de los territorios ocupados en el este de Ucrania y las condiciones de un alto el fuego siguen siendo objeto de debate.

El esquema contempla compromisos de seguridad para Ucrania y mecanismos para evitar una reanudación de las hostilidades, elementos considerados centrales por Kiev.

En paralelo a estos esfuerzos, el diálogo entre Washington y Moscú se vio atravesado por nuevas acusaciones desde Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que fuerzas ucranianas intentaron atacar con drones una residencia oficial del presidente Putin. De acuerdo con su versión, el incidente ocurrió durante la noche y los aparatos fueron interceptados sin causar víctimas ni daños.

Las autoridades ucranianas rechazaron esas afirmaciones. Zelensky acusó a Moscú de fabricar el relato con fines políticos y de seguridad.

Trump y Zelensky se reunieron en Mar-a-Lago, Florida (REUTERS/Jonathan Ernst)

Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania”, declaró el presidente ucraniano. También advirtió que este tipo de acusaciones buscan interferir en los avances diplomáticos.

El presidente ucraniano sostuvo que su país no está realizando acciones que puedan socavar el proceso diplomático.

Ucrania no está tomando medidas que debiliten la labor de la diplomacia”, afirmó, y añadió que este tipo de episodios reflejan diferencias profundas entre ambas partes. “Rusia siempre toma esas medidas. Esta es una de las muchas cosas que nos separan”, señaló.

Desde la diplomacia ucraniana, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, respaldó esa posición y calificó las declaraciones rusas como una maniobra para justificar una escalada.

Las manipulaciones rusas sobre una supuesta tentativa de ataque contra la residencia de Putin son una fabricación con una razón: crear un pretexto y una falsa justificación para dañar e impedir el proceso de paz”, afirmó.

“Táctica habitual de Rusia: acusar a la otra parte de lo que tú mismo estás haciendo o planeando hacer”, agregó.

El presidente ucraniano sostuvo que su país no está realizando acciones que puedan socavar el proceso diplomático

A pesar de este contexto, la administración estadounidense mantiene activos los canales de comunicación con ambas partes. La secuencia de llamadas entre Trump y Putin, sumada a la reunión con Zelensky, refleja el rol central de Estados Unidos en los esfuerzos por encauzar una salida negociada al conflicto.

Washington ha reiterado su compromiso con la soberanía ucraniana y su respaldo a un proceso que garantice la seguridad del país a largo plazo.

(Con información de EFE y AFP)

