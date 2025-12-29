Estados Unidos

Donald Trump dio más detalles del ataque a un establecimiento narco en Venezuela: “Hubo una gran explosión”

El presidente de Estados Unidos dijo que el objetivo de la ofensiva fue una zona donde se cargan embarcaciones con drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país realizó un ataque contra una zona portuaria en Venezuela utilizada para la carga de embarcaciones con drogas, en lo que serían las primeras operaciones terrestres estadounidenses en territorio venezolano desde el inicio de la campaña de presión contra el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Trump declaró que hubo “una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas”, y agregó: “Atacamos todos los barcos y ahora hemos atacado la zona (...) es la zona de implementación”, declaró a la prensa antes de reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su complejo de Mar-a-Lago en Florida.

El presidente estadounidense no ha precisado qué agencia del gobierno estadounidense estuvo a cargo de la operación ni cuál fue el objetivo específico. Trump ha manifestado en ocasiones previas que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela. Tanto la CIA como la Casa Blanca y el Pentágono se negaron a comentar al respecto.

En una intervención telefónica el viernes pasado en el programa de radio del presentador John Catsimatidis en WABC, Trump mencionó que Estados Unidos “atacó” una gran instalación en Sudamérica, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el tipo de ataque o la ubicación exacta.

En esa misma entrevista, el mandatario habló sobre los ataques estadounidenses a barcos sospechosos de transportar drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, los cuales han causado la muerte de al menos 105 personas en 29 operaciones desde septiembre, según los datos proporcionados por el propio Trump en la conversación.

El presidente estadounidense Donald Trump.
El presidente estadounidense Donald Trump. (AP Foto/Alex Brandon)

Hasta el momento, la oficina de prensa del régimen venezolano no ha emitido ninguna respuesta sobre el incidente descrito por Trump, y no existen informes independientes desde Venezuela que confirmen los sucesos. Habitualmente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o cuentas oficiales del ejército estadounidense en la red social X han informado sobre ataques a embarcaciones, pero no se ha publicado ningún aviso relativo a un ataque contra una instalación en tierra.

En los últimos meses, Trump ha sugerido en reiteradas ocasiones que Estados Unidos podría pasar de atacar embarcaciones a realizar operaciones terrestres en Venezuela o en otro país sudamericano, y en las últimas semanas aseguró que ese cambio se produciría “pronto”. En octubre, el presidente estadounidense confirmó que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

Nicolás Maduro. Reuters
Nicolás Maduro. Reuters

Junto con los ataques a barcos, el gobierno estadounidense ha desplegado buques de guerra, incrementado la presencia militar en la región, incautado dos petroleros y perseguido un tercero. La administración Trump sostiene que se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de drogas y busca frenar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

El dictador Maduro sostiene que el verdadero propósito de las operaciones militares estadounidenses es forzarlo a abandonar el poder. Según declaraciones de la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles, publicadas en Vanity Fair este mes, Trump “quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda”.

(Con información de AP y Reuters)

