Donald Trump advirtió a Hamas sobre “graves consecuencias” si no cumple el desarme acordado en el plan de paz para Gaza

Donald Trump advirtió a Hamas sobre “graves consecuencias” si no cumple el desarme acordado en el plan para Gaza (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes al grupo terrorista Hamas que deberá desarmarse en el corto plazo si quiere que avance la siguiente fase del proceso sobre Gaza y aseguró que Israel ha cumplido con los compromisos asumidos en el marco del alto el fuego, tras reunirse en Florida con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para coordinar los próximos pasos en materia de seguridad y estabilidad regional.

“Hablamos de Hamas y hablamos de desarme”, dijo Trump ante la prensa. “Van a tener un período muy corto para desarmarse”, agregó.

El presidente estadounidense aseguró que, si no cumplen, “habrá consecuencias graves”, y remarcó que el compromiso fue asumido por la propia organización. “Si no se desarman, como acordaron hacerlo, entonces habrá un precio muy alto que pagar”, sostuvo.

Trump enmarcó su postura en un respaldo explícito a Israel. “No me preocupa nada de lo que está haciendo Israel”, afirmó. “Me preocupa lo que están haciendo otras personas o quizá lo que no están haciendo. Israel ha cumplido el plan”.

El mandatario reiteró que, a su juicio, el gobierno israelí ha respetado los términos acordados para la tregua y que la presión ahora debe recaer sobre Hamas.

Benjamín Netanyahu es recibido por Donald Trump a su llegada a Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida (REUTERS/Jonathan Ernst)

La exigencia de desarme se ubica en el centro de las conversaciones para activar la segunda fase del alto el fuego, que contempla cambios en el control de Gaza y un nuevo esquema de seguridad.

Trump aclaró que otros asuntos, como eventuales ajustes militares en áreas específicas, “son un tema separado”, pero insistió en que el desarme es innegociable. “Tienen que desarmarse en un período bastante corto”, subrayó.

Indicó, además, que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner estarán a cargo de coordinar los esfuerzos vinculados a esta etapa. La Casa Blanca busca acelerar definiciones para evitar que la tregua quede estancada, en un contexto de tensiones persistentes y episodios de violencia que ponen a prueba el acuerdo.

Netanyahu, por su parte, destacó la sintonía con Washington y agradeció el respaldo político. Invitó a Trump a visitar Israel durante las celebraciones del Día de la Independencia y afirmó que la invitación refleja “el sentimiento mayoritario de los israelíes”.

Según el primer ministro, el objetivo es avanzar hacia una estabilidad duradera que impida el retorno de estructuras armadas hostiles en Gaza.

Steve Witkoff participa en el encuentro entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu centrado en la siguiente fase del proceso sobre Gaza, en Mar-a-Lago (REUTERS/Jonathan Ernst)

Consultado sobre otros frentes regionales, Trump abordó la situación en Cisjordania y señaló que mantiene conversaciones con Netanyahu.

“No diría que coincidimos al ciento por ciento, pero vamos a llegar a una conclusión. Él hará lo correcto”, expresó. También se refirió a Turquía y afirmó que mantiene una relación de respeto con el presidente Recep Tayyip Erdoğan, al tiempo que descartó fricciones con Israel.

El presidente estadounidense amplió además su mensaje de disuasión hacia Irán. Advirtió que, si Teherán intenta reconstruir capacidades militares sensibles, Estados Unidos actuará con rapidez.

“Espero que no estén tratando de volver a acumular armas, porque si lo hacen no tendremos otra opción que erradicar muy rápidamente esa acumulación”, afirmó, al recordar operaciones previas contra instalaciones estratégicas.

En relación con Siria, Trump dijo respetar al nuevo presidente, Ahmed al-Sharaa, y expresó su expectativa de que mantenga una relación funcional con Israel.

Netanyahu añadió que el interés israelí es “tener una frontera pacífica” y garantizar que las zonas cercanas estén libres de amenazas, así como proteger a comunidades vulnerables.

Trump abordó la situación en Cisjordania y señaló que mantiene conversaciones con Netanyahu (REUTERS/Jonathan Ernst)

Mientras tanto, Hamas ha reiterado públicamente que no renunciará a sus armas, lo que tensiona el proceso en curso.

La distancia entre esa posición y la exigencia planteada por Washington y respaldada por Israel definirá el eje de las próximas decisiones. Para la administración estadounidense, el mensaje es claro: sin desarme, no habrá avance sostenible hacia la estabilidad en Gaza.

(Con información de EFE y AFP)