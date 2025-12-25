Los pasajeros de cruceros que lleguen a Hawái enfrentarán un nuevo impuesto climático tras un fallo judicial

La justicia federal de Estados Unidos autorizó un impuesto climático del 11% a pasajeros de cruceros en Hawái, aplicable desde enero de 2026. (AP foto/Caleb Jones)

La justicia federal de Estados Unidos autorizó un nuevo impuesto climático sobre los pasajeros de cruceros que arriben a Hawái a partir del 1 de enero de 2026, una medida que impactará tanto a las principales líneas de cruceros como a los visitantes internacionales y nacionales que elijan ese destino. La jueza federal Jill A. Otake rechazó el martes la solicitud de suspensión presentada por asociaciones empresariales del sector turístico, habilitando la entrada en vigor de la ley firmada por el gobernador Josh Green meses atrás. El fallo marca un precedente en las políticas de financiamiento climático en Estados Unidos, según reportó la agencia Associated Press (AP) y confirmó el gobierno estatal.

De acuerdo con información oficial y documentos judiciales consultados por CBS News, la legislación establece que los pasajeros de cruceros deberán abonar un gravamen del 11% sobre el valor total de sus boletos, prorrateado por los días que el barco permanezca en puertos hawaianos. El gobierno de Hawái estima que la recaudación anual alcanzará los 100 millones de dólares, cifra destinada a programas de respuesta ante la erosión costera, los incendios forestales y otros efectos asociados al cambio climático. La ley también permite que los gobiernos locales sumen un recargo adicional del 3%, elevando la tasa máxima al 14%.

La decisión judicial llega tras meses de controversias entre el gobierno estatal y la Cruise Lines International Association (CLIA), así como empresas turísticas ligadas al sector marítimo, que alegaron una carga excesiva y una posible contradicción con la Constitución de Estados Unidos. El litigio continuará en instancias superiores. Para las autoridades estatales, la medida busca equilibrar el desarrollo turístico con la protección del entorno y la sostenibilidad fiscal frente a desafíos ambientales crecientes.

¿Qué es el impuesto climático a pasajeros de cruceros en Hawái?

El impuesto climático aprobado por la legislatura de Hawái grava a los pasajeros de cruceros con una tasa del 11% sobre el total de sus tarifas, prorrateada según los días de estadía en puertos del archipiélago. Según el gobierno estatal y la cobertura de CBS News, este tributo constituye una fuente de financiamiento para enfrentar los costos asociados al cambio climático, especialmente la erosión de playas, los incendios forestales y la degradación ambiental.

La normativa, promulgada por Josh Green en mayo de 2025, incluye la posibilidad de que los condados apliquen un recargo local adicional de hasta el 3%. De este modo, la carga total sobre el valor de los boletos podría alcanzar un 14% para algunos visitantes. El impuesto se suma a los ya existentes sobre hospedajes en hoteles y alquileres vacacionales, lo que refleja una estrategia estatal de diversificación de ingresos ante la presión sobre los recursos naturales.

El Departamento de Hacienda de Hawái confirmó que las navieras deberán declarar y liquidar el impuesto ante las autoridades fiscales estatales, con lineamientos específicos que buscan garantizar la transparencia y el control de los fondos recaudados.

Los gobiernos locales de Hawái podrán añadir un recargo adicional del 3%, elevando la tasa máxima del impuesto climático a pasajeros de cruceros al 14%. (REUTERS/Marco Garcia)

¿Qué objetivo tiene la “Green Fee” y cómo se utilizarán los fondos recaudados?

El gobierno de Hawái ha definido la “Green Fee” como una herramienta para financiar proyectos de adaptación climática y conservación ambiental, según consta en el comunicado oficial de la gobernación difundido en mayo de 2025. Los recursos obtenidos se destinarán a mitigar los efectos de la erosión costera, restaurar áreas naturales afectadas por incendios y fortalecer infraestructuras críticas.

De acuerdo con estimaciones oficiales reproducidas por CBS News, la recaudación anual podría superar los 100 millones de dólares. El gobierno estatal conformará un consejo asesor para definir las prioridades de inversión y supervisar la implementación de los proyectos, con auditorías públicas previstas cada ejercicio fiscal.

El turismo de cruceros genera cerca de 1.000 millones de dólares en impacto económico anual para Hawái, según cifras de la Cruise Lines International Association. La administración local sostiene que el nuevo impuesto es una vía para que el sector turístico aporte a la mitigación de los impactos ambientales derivados de la masiva afluencia de visitantes.

¿Por qué la industria de cruceros se opuso al impuesto y cuáles fueron sus argumentos?

La Cruise Lines International Association (CLIA) y varias empresas vinculadas al sector marítimo presentaron una demanda para frenar la aplicación del impuesto, argumentando que la medida vulnera la Constitución estadounidense. Según los demandantes, el gravamen representa una carga excesiva que podría desalentar el turismo e impactar negativamente en la economía local.

CBS News reportó que la CLIA advirtió sobre el riesgo de encarecimiento de los paquetes turísticos y una eventual pérdida de competitividad frente a otros destinos internacionales. “El turismo de cruceros genera cerca de 1.000 millones de dólares en impacto económico para Hawái y respalda miles de empleos locales. Seguiremos defendiendo el éxito de la industria sobre bases legales y sostenibles”, declaró Jim McCarthy, portavoz de la asociación, en un comunicado recogido por la cadena estadounidense.

El fallo de la jueza Jill A. Otake desestimó los argumentos de la industria, permitiendo que la ley entre en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Los demandantes anunciaron su intención de apelar y solicitaron una orden de suspensión antes de la fecha prevista de implementación.

El nuevo gravamen a turistas de cruceros en Hawái busca recaudar hasta 100 millones de dólares anuales para programas de adaptación climática y conservación ambiental. (REUTERS/Marco Garcia)

¿Qué postura adoptaron las autoridades estatales y federales frente a la medida?

Desde la promulgación de la ley, la Fiscal General de Hawái, Anne Lopez, ha defendido la constitucionalidad del impuesto y su necesidad para enfrentar los desafíos ambientales que afectan al estado. En un comunicado oficial citado por CBS News, Lopez afirmó que la normativa “exige que los operadores de cruceros paguen su parte del impuesto de alojamiento transitorio para atender las amenazas que el cambio climático representa para el estado”.

El gobierno federal intervino en el litigio y calificó el impuesto como un “esquema para extorsionar a ciudadanos y negocios estadounidenses únicamente en beneficio de Hawái”, según consta en documentos judiciales obtenidos por CBS News. A pesar de esta postura, la corte federal respaldó la posición del estado, permitiendo la entrada en vigor de la ley.

La administración estatal ha iniciado campañas informativas para los operadores turísticos y los visitantes, con el objetivo de facilitar la transición al nuevo esquema tributario y evitar contratiempos en la temporada alta de cruceros.

¿Cómo se aplicará el impuesto y quiénes deberán pagarlo?

El impuesto climático se aplicará a todos los pasajeros de cruceros que desembarquen o permanezcan en puertos de Hawái a partir del 1 de enero de 2026. Las empresas navieras serán responsables de recaudar y transferir el gravamen a las autoridades estatales, conforme a los lineamientos definidos por el Departamento de Hacienda de Hawái.

El cálculo se realizará en función de los días de permanencia de cada barco en los puertos locales, prorrateando el 11% sobre la tarifa total del boleto. Los condados podrán sumar un recargo adicional de hasta el 3%, elevando la tasa máxima al 14%. Esta estructura busca reflejar el uso proporcional de los recursos e infraestructuras locales por parte de los visitantes.

Los fondos se asignarán a proyectos de restauración ambiental, prevención de incendios y adaptación de infraestructuras frente al cambio climático. El gobierno estatal prevé la publicación anual de informes sobre la ejecución presupuestaria y el avance de los programas financiados.

El impuesto climático a pasajeros de cruceros financia medidas contra la erosión costera, incendios forestales y la presión ambiental del turismo en Hawái. (REUTERS/Marco Garcia/File Photo)

¿Cuáles son los antecedentes de la medida y qué otras iniciativas existen en Hawái?

La aprobación del impuesto climático a pasajeros de cruceros forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Hawái para diversificar sus fuentes de financiamiento ambiental. Anteriormente, la legislatura estatal había implementado un impuesto sobre hospedajes en hoteles y alquileres vacacionales, también orientado a la conservación de los recursos naturales.

De acuerdo con el despacho del gobernador y datos oficiales, el estado evalúa otras propuestas legislativas, como el proyecto de ley SB634, que plantea un cargo adicional de 10 dólares por visitante, incluidos los pasajeros de cruceros, para fortalecer la infraestructura turística y ambiental. Estas iniciativas buscan garantizar la sostenibilidad de la industria frente al crecimiento del turismo y la intensificación de los fenómenos climáticos extremos.

El gobierno de Josh Green ha señalado a la presión sobre los ecosistemas como un desafío central para el futuro del archipiélago, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales y agencias federales.

¿Qué impacto tendrá la medida en el turismo y en los visitantes?

El nuevo impuesto climático representa un cambio en las condiciones para las empresas de cruceros y sus pasajeros. Los visitantes que elijan Hawái como destino enfrentarán costos adicionales en sus paquetes turísticos, calculados según la duración de la estadía en los puertos locales. Las autoridades estatales sostienen que la medida es necesaria para asegurar la salud ambiental y la viabilidad a largo plazo de la industria turística.

La recaudación esperada, cercana a los 100 millones de dólares anuales según proyecciones gubernamentales y citadas por CBS News, permitirá financiar obras de restauración y adaptación, así como reforzar los mecanismos de monitoreo ambiental. Los operadores turísticos deberán ajustar sus políticas y comunicar los nuevos costos a los clientes.

El gobierno estatal ha abierto canales de consulta y asistencia para los viajeros afectados, y anticipa que la entrada en vigor del impuesto será observada por otros estados costeros e insulares interesados en replicar la iniciativa.

¿Qué se espera tras la entrada en vigor del impuesto?

A partir de enero de 2026, todas las líneas de cruceros que operen en Hawái deberán cumplir con la nueva normativa tributaria. Las autoridades fiscales han preparado material informativo y protocolos para asegurar que la transición se realice sin contratiempos. El proceso judicial continuará en instancias superiores, y la administración local reiteró su compromiso de defender el marco legal vigente.

El impacto de la medida será seguido de cerca por el sector turístico y ambiental, ya que podría influir en la adopción de políticas similares en otros destinos de alto tráfico marítimo en Estados Unidos.