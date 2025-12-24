Millones de personas en riesgo por inundaciones y deslizamientos en ciudades de California

El sur de California permanece bajo alerta máxima por lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra según reportes de NOAA y NWS. (REUTERS/Daniel Cole/ARCHIVO)

El sur de California permanece bajo estricta vigilancia meteorológica tras la emisión de alertas oficiales por inundaciones y deslizamientos de tierra que continúan activas este 24 de diciembre. El fenómeno, atribuido a un sistema de lluvias intensas y persistentes, afecta a millones de residentes en los condados de Los Ángeles, Ventura y San Bernardino, donde las autoridades han implementado medidas de contingencia ante posibles evacuaciones y daños en infraestructura. La situación ha sido considerada relevante por la magnitud de las precipitaciones y la vulnerabilidad de distintas zonas, especialmente aquellas cercanas a colinas y áreas previamente afectadas por incendios forestales.

Según reportes difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el sistema actual representa un “alto riesgo” de eventos hidrometeorológicos severos, debido a la llegada de un río atmosférico que transporta grandes volúmenes de humedad desde el Océano Pacífico. De acuerdo con la última actualización, las alertas permanecerán vigentes al menos hasta la noche del 24 de diciembre, con posibilidad de extensión si las condiciones de riesgo persisten. Las autoridades han solicitado a la población consultar los comunicados oficiales y estar atentos a nuevas instrucciones sobre posibles prórrogas de las advertencias.

El fenómeno de lluvias extremas en California presenta antecedentes recientes, como los episodios registrados en inviernos anteriores que provocaron daños en viviendas, cierres de carreteras y cortes de energía eléctrica. Las investigaciones de NOAA y de la US Geological Survey (USGS) han reflejado un aumento en la frecuencia y severidad de estos eventos, atribuidos en parte a la variabilidad climática y a la pérdida de cobertura vegetal por incendios. El contexto histórico y los datos actuales han llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia y preparación frente a posibles emergencias.

¿Dónde se encuentran las zonas bajo mayor riesgo en el sur de California?

El NWS y la NOAA han identificado áreas urbanas y rurales con mayor exposición a inundaciones y deslizamientos. La vigilancia se concentra especialmente en sectores como Pacific Palisades, Topanga Canyon, Santa Barbara y comunidades adyacentes a la autopista 101. Estas regiones presentan condiciones de pendiente pronunciada y suelos saturados, factores que incrementan la posibilidad de flujos de lodo y desprendimientos, según los boletines oficiales.

La Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES) desplegó equipos de monitoreo y respuesta rápida en los principales puntos de riesgo. El objetivo es anticipar incidentes y facilitar evacuaciones en caso de que se produzcan eventos graves. Según datos de NOAA, más de 600 agentes de bomberos, policía y protección civil están activos en la vigilancia de cauces, control de tráfico y apoyo logístico en refugios temporales.

El fenómeno del río atmosférico transporta grandes volúmenes de humedad del Pacífico, elevando el riesgo de inundaciones en California. (REUTERS/Fred Greaves/ARCHIVO)

¿Hasta cuándo estará activa la alerta por lluvias y deslizamientos?

La alerta meteorológica emitida por el NWS y la NOAA comenzó la tarde del 22 de diciembre y se mantiene vigente durante todo el 24 de diciembre. Las autoridades han comunicado que la advertencia se prorrogará si las precipitaciones intensas continúan o si se detectan nuevos focos de inestabilidad en el terreno. Los organismos oficiales monitorean la evolución del sistema de tormentas y actualizarán la vigencia de las alertas a través de canales institucionales y medios de comunicación.

El boletín más reciente del NWS enfatiza que “la vigilancia se mantendrá activa mientras persistan las condiciones que puedan generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra”. Esta situación podría extenderse durante los próximos días, dependiendo de la saturación del suelo y la intensidad de las lluvias.

¿Qué es un río atmosférico y cómo afecta a California?

El fenómeno conocido como río atmosférico consiste en una corriente de aire cargada de vapor de agua que fluye desde zonas tropicales hacia el continente, favoreciendo lluvias abundantes en periodos cortos. De acuerdo con explicaciones de la NOAA, estos sistemas pueden liberar precipitaciones equivalentes a varios meses en solo horas, lo que supera la capacidad de absorción del suelo y los sistemas de drenaje urbanos.

La US Geological Survey (USGS) ha documentado que los ríos atmosféricos son responsables de episodios de deslizamientos y flujos de lodo en el sur de California, sobre todo en áreas con vegetación reducida por incendios recientes. El impacto de estos fenómenos obliga a las autoridades a intensificar el monitoreo de pendientes y cañones, considerando que la estabilidad del terreno se ve comprometida por la saturación y la erosión.

Estudios de NOAA y USGS indican un aumento en la frecuencia de lluvias extremas y deslizamientos vinculados a la variabilidad climática y pérdida de vegetación. (REUTERS/Mike Blake/ARCHIVO)

¿Qué medidas y recomendaciones han emitido las autoridades?

Las autoridades estatales y locales han puesto en marcha un plan de emergencia que incluye la distribución de sacos de arena, el cierre preventivo de carreteras secundarias y el establecimiento de centros de evacuación en escuelas y edificios públicos. El Departamento de Policía de Los Ángeles sugirió a los residentes evitar viajes innecesarios y preparar suministros básicos para afrontar posibles interrupciones de servicios.

Entre las recomendaciones difundidas por NOAA y el NWS destacan:

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linternas y medicamentos.

Revisar y limpiar canaletas y sistemas de drenaje doméstico.

Seguir las instrucciones de evacuación en caso de ser solicitadas.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, señaló en declaraciones recogidas por ABC7 Los Angeles que “todas las agencias municipales coordinan esfuerzos para proteger a la población y responder a incidentes derivados de la tormenta”. Los equipos de emergencia permanecen en alerta para actuar en caso de rescates o cortes de energía.

¿Cuál es el impacto de las lluvias en los servicios y la infraestructura?

Las fuertes precipitaciones han causado interrupciones en el suministro eléctrico en vecindarios de Los Ángeles y demoras en el transporte público, según reportó The Weather Channel. El Departamento de Transporte de California (Caltrans) mantiene cerradas varias rutas secundarias y monitorea en tiempo real las principales vías del estado para detectar daños o acumulaciones de agua.

El aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX) opera con demoras debido a la baja visibilidad y la intensidad del viento, conforme a información difundida por medios locales. Las autoridades aeroportuarias recomiendan a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse hacia la terminal, ya que las condiciones pueden cambiar de forma repentina.

Autoridades de Los Ángeles, Ventura y San Bernardino refuerzan medidas de emergencia ante posibles evacuaciones y daños en infraestructura por lluvias extremas. (REUTERS/Daniel Cole/ARCHIVO)

¿Cuáles son los antecedentes y tendencias recientes de este tipo de eventos?

Los episodios de lluvias extremas y deslizamientos en California se han vuelto más frecuentes en la última década, según estudios de la NOAA y la USGS. La pérdida de vegetación por incendios masivos y el desarrollo urbano en zonas de ladera han incrementado la vulnerabilidad frente a estos fenómenos. En inviernos recientes, eventos similares generaron daños materiales considerables, evacuaciones y cierres temporales de escuelas y hospitales.

De acuerdo con AP News y reportes científicos, la variabilidad climática y el calentamiento global contribuyen al aumento de episodios extremos en la región. Las autoridades estatales y federales trabajan en nuevos protocolos de prevención y respuesta, así como en campañas de concientización ciudadana sobre los riesgos asociados a estas tormentas.

¿Qué pronóstico meteorológico manejan NOAA y NWS para los próximos días?

El pronóstico de NOAA y el NWS indica que las lluvias más intensas disminuirán a partir del 25 de diciembre, aunque se prevén chubascos aislados hasta finales de la semana. Los suelos saturados y las condiciones de inestabilidad mantendrán el riesgo de deslizamientos en zonas críticas, por lo que las autoridades mantendrán la vigilancia y los operativos de emergencia hasta nuevo aviso.

Las entidades meteorológicas actualizarán sus boletines en función de la evolución del sistema de tormentas. El seguimiento institucional incluye la disposición de recursos logísticos, el patrullaje de áreas vulnerables y la coordinación con servicios médicos y de rescate para atender cualquier incidente derivado de la situación climática.

Impacto para la población y próximos pasos

La permanencia de la alerta implica restricciones de movilidad, interrupciones en servicios y la necesidad de mantenerse informado a través de los canales oficiales de NOAA, NWS y los departamentos locales de emergencia. Los residentes de las zonas bajo vigilancia deben seguir las indicaciones de las autoridades hasta que se declare el fin del riesgo principal. La coordinación entre organismos estatales y federales continuará mientras persista la amenaza de lluvias extremas y deslizamientos.