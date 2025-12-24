Estados Unidos

Ciudadana británica arrestada en el aeropuerto de Miami con casi 60 kilogramos de marihuana en su equipaje

Begum Mulazimoglu fue detenida luego de que las autoridades encontraran 60 paquetes del producto escondidos en sus maletas antes de abordar un avión con destino a Londres

Guardar
La ciudadana británica Begum Mulazimoglu
La ciudadana británica Begum Mulazimoglu fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Miami con casi 60 kilogramos de marihuana en su equipaje. (Departamento de Correccionales de Miami-Dade)

Begum Mulazimoglu, ciudadana británica de 22 años y residente de Londres, fue arrestada el lunes en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando se preparaba para abordar un vuelo de Virgin Atlantic con destino a Heathrow.

Según documentos judiciales, las autoridades la acusan de tráfico de marihuana, delito grave de primer grado, al descubrir en su equipaje casi 60 kilogramos de cannabis embalados en dos maletas, minutos antes del embarque.

La intervención ocurrió durante una inspección de salida de equipaje realizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Las autoridades encontraron 60 bultos escondidos en las maletas de la mujer

Las autoridades de Estados Unidos
Las autoridades de Estados Unidos hallaron sesenta paquetes de marihuana al vacío y dos dispositivos Apple AirTag ocultos en dos maletas rígidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese procedimiento, un agente identificó un intenso olor a marihuana proveniente de dos maletas rígidas, una marrón y otra negra, ambas con etiquetas a nombre de Mulazimoglu, según la declaración jurada consultada por CBS News.

Al revisar la maleta marrón, los agentes hallaron numerosos paquetes de nailon negro sellados al vacío que desprendían un fuerte olor a marihuana.

Los oficiales encontraron un total de 60 bultos: 30 en cada maleta, detallaron los informes revisados por NBC 6. La sustancia, tras pruebas efectuadas por las autoridades, confirmó ser marihuana.

La mujer también portaba dólares y libras esterlinas

Además de la marihuana, la
Además de la marihuana, la detenida portaba alrededor de 1.000 dólares, en efectivo y libras esterlinas, según el informe policial. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Además, una radiografía permitió descubrir dos rastreadores Apple AirTag ocultos entre los bultos, uno en cada maleta. El peso total incautado fue de 59,74 kilogramos (131,7 libras), según los registros judiciales de NBC 6, aunque otros documentos oficiales mencionan cifras cercanas, como 65 libras o 30 kilogramos.

En el momento del arresto, Mulazimoglu portaba 330 dólares y 530 libras esterlinas, equivalente a aproximadamente 713 dólares, explicó el medio CBS News.

Investigaciones de Seguridad Nacional notificaron a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que asumió la custodia de la detenida tras proporcionarle alimento, reportó NBC 6. Tanto las maletas incautadas como el dinero y otros bienes encontrados en posesión de la acusada quedaron bajo resguardo de la autoridad local.

Fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde la acusación la vinculó con tráfico de marihuana valorada en más de $30.000, según lo anotado por CBS News.

Durante la audiencia, la fiscal bromeó con la mujer sobre el caso y le fijó una fianza de 10.000 dólares

Durante la audiencia de fianza,
Durante la audiencia de fianza, la jueza reaccionó al volumen de droga, mientras la defensa reconoció no tener argumento de causa probable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes siguiente, durante la audiencia de fianza en Miami, la jueza manifestó sorpresa ante la cantidad de droga incautada, señalando: “Parece que te acusan de tráfico ilegal de 65 libras de marihuana. Bueno, eso sería mucho”, recogió CBS News. También bromeó: “Dicen que usted sale de Miami hacia Londres con 30 kilos de marihuana en el equipaje”.

En la audiencia, el abogado de Mulazimoglu sostuvo al inicio que desconocía detalles del caso, aunque hizo énfasis en que su representada “no tiene antecedentes. Es una señorita”, de acuerdo con el testimonio recogido por CBS News.

Tras consultar la declaración jurada, el defensor optó por no presentar objeciones a la causa probable. Por su parte, la Fiscalía solicitó una fianza de 15.000 dólares y la defensa pidió reducir el monto; la jueza la estableció finalmente en 10.000 dólares. La Fiscalía Federal declinó procesar el caso a nivel federal, por lo que la investigación y el procedimiento legal continúan en el ámbito local, reportó NBC 6.

NBC 6 agregó que las autoridades confiscaron el dinero en efectivo y todos los bienes en poder de la acusada. La causa judicial avanza bajo jurisdicción local, en ausencia de intervención federal.

Concluido el primer tramo procesal, la contundencia de la evidencia dejó a la defensa sin objeciones adicionales en esta fase incipiente del caso.

Temas Relacionados

Tráfico de marihuanaAeropuerto Internacional de MiamiOficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados UnidosLondresestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Cómo seguir a Papá Noel en tiempo real con el sistema de NORAD que cumple 70 años

La operación permanece activa durante 20 horas y ofrece consultas gratuitas a través de web, aplicaciones, redes sociales y atención telefónica

Cómo seguir a Papá Noel

Wall Street cerró con máximos históricos impulsado por el récord del S&P 500 en una sesión reducida por la víspera de Navidad

El Nasdaq y el Dow Jones también registraron avances, mientras los inversores celebran sólidos datos económicos y esperan una posible rebaja de tasas de la Reserva Federal

Wall Street cerró con máximos

Qué abre y qué cierra en Estados Unidos el 24 y 25 de diciembre por la celebración de Navidad

Los cambios por los feriados federales modifican la atención en comercios, entidades financieras y servicios postales, obligando a planificar compras y trámites con antelación

Qué abre y qué cierra

Muere en San Diego una empresaria del mundo ecuestre condenada por planear el asesinato de su esposo

El fallecimiento ocurrió en una plaza pública del sur de California y fue confirmado por autoridades forenses, que descartaron la participación de terceros

Muere en San Diego una

Una ola de calor inusual expone a más de 280 millones de personas en varias regiones de EEUU durante la Navidad de 2025

El fenómeno climático modifica el escenario típico del invierno en amplias zonas del territorio, con máximas propias de primavera que alteran celebraciones, actividades al aire libre y la demanda de servicios

Una ola de calor inusual
DEPORTES
La publicación de Blondel junto

La publicación de Blondel junto a Morena Beltrán en vísperas de Navidad: las menciones a Boca y una respuesta especial

La impactante goleada de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026: el tanto de antología bajo la mirada de Zidane

Crece el misterio en Europa tras la muerte de una estrella del deporte a los 27 años: “Fue hallado con una máscara de altitud”

¿Se viene un amistoso internacional para Boca Juniors en 2026? La propuesta que recibió de un gigante europeo

Los tres defensores argentinos que se encuentran en el “casting” del Barcelona para el próximo mercado de pases

TELESHOW
Evangelina Anderson realizó una reflexión

Evangelina Anderson realizó una reflexión de fin de año: “Aprendí que en la vida cada persona funciona como un espejo”

Nancy Dupláa habló de sus planes para el futuro: “Me quiero seguir perfeccionando y transformando”

La impactante reacción alérgica que sufrió Catalina Gorostidi: “Miren cómo tengo los ojos”

María Becerra compartió su experiencia en Finlandia: un viaje con amor, nieve y sueños cumplidos

Pampita llegó a Punta del Este con sus hijos para celebrar la Navidad: las fotos del viaje familiar

INFOBAE AMÉRICA

Nasry “Tito” Asfura, el ex

Nasry “Tito” Asfura, el ex alcalde de Tegucigalpa que llega a la presidencia de Honduras con un contundente respaldo de Trump

El Gobierno de Ecuador anunció una inversión de USD 4 millones para la conservación de manglares

Daniel Noboa viajará nuevamente a Estados Unidos por asuntos personales tras meses de una intensa agenda internacional

Al menos siete muertos por una explosión en una mezquita en el noreste de Nigeria

Crece la expectativa en Honduras: el país aguarda la proclamación del ganador presidencial tras la demora en el escrutinio