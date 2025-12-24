Ciudadana británica arrestada en el aeropuerto de Miami con casi 60 kilogramos de marihuana en su equipaje

La ciudadana británica Begum Mulazimoglu fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Miami con casi 60 kilogramos de marihuana en su equipaje. (Departamento de Correccionales de Miami-Dade)

Begum Mulazimoglu, ciudadana británica de 22 años y residente de Londres, fue arrestada el lunes en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando se preparaba para abordar un vuelo de Virgin Atlantic con destino a Heathrow.

Según documentos judiciales, las autoridades la acusan de tráfico de marihuana, delito grave de primer grado, al descubrir en su equipaje casi 60 kilogramos de cannabis embalados en dos maletas, minutos antes del embarque.

La intervención ocurrió durante una inspección de salida de equipaje realizada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Las autoridades encontraron 60 bultos escondidos en las maletas de la mujer

Las autoridades de Estados Unidos hallaron sesenta paquetes de marihuana al vacío y dos dispositivos Apple AirTag ocultos en dos maletas rígidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese procedimiento, un agente identificó un intenso olor a marihuana proveniente de dos maletas rígidas, una marrón y otra negra, ambas con etiquetas a nombre de Mulazimoglu, según la declaración jurada consultada por CBS News.

Al revisar la maleta marrón, los agentes hallaron numerosos paquetes de nailon negro sellados al vacío que desprendían un fuerte olor a marihuana.

Los oficiales encontraron un total de 60 bultos: 30 en cada maleta, detallaron los informes revisados por NBC 6. La sustancia, tras pruebas efectuadas por las autoridades, confirmó ser marihuana.

La mujer también portaba dólares y libras esterlinas

Además de la marihuana, la detenida portaba alrededor de 1.000 dólares, en efectivo y libras esterlinas, según el informe policial. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Además, una radiografía permitió descubrir dos rastreadores Apple AirTag ocultos entre los bultos, uno en cada maleta. El peso total incautado fue de 59,74 kilogramos (131,7 libras), según los registros judiciales de NBC 6, aunque otros documentos oficiales mencionan cifras cercanas, como 65 libras o 30 kilogramos.

En el momento del arresto, Mulazimoglu portaba 330 dólares y 530 libras esterlinas, equivalente a aproximadamente 713 dólares, explicó el medio CBS News.

Investigaciones de Seguridad Nacional notificaron a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que asumió la custodia de la detenida tras proporcionarle alimento, reportó NBC 6. Tanto las maletas incautadas como el dinero y otros bienes encontrados en posesión de la acusada quedaron bajo resguardo de la autoridad local.

Fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde la acusación la vinculó con tráfico de marihuana valorada en más de $30.000, según lo anotado por CBS News.

Durante la audiencia, la fiscal bromeó con la mujer sobre el caso y le fijó una fianza de 10.000 dólares

Durante la audiencia de fianza, la jueza reaccionó al volumen de droga, mientras la defensa reconoció no tener argumento de causa probable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes siguiente, durante la audiencia de fianza en Miami, la jueza manifestó sorpresa ante la cantidad de droga incautada, señalando: “Parece que te acusan de tráfico ilegal de 65 libras de marihuana. Bueno, eso sería mucho”, recogió CBS News. También bromeó: “Dicen que usted sale de Miami hacia Londres con 30 kilos de marihuana en el equipaje”.

En la audiencia, el abogado de Mulazimoglu sostuvo al inicio que desconocía detalles del caso, aunque hizo énfasis en que su representada “no tiene antecedentes. Es una señorita”, de acuerdo con el testimonio recogido por CBS News.

Tras consultar la declaración jurada, el defensor optó por no presentar objeciones a la causa probable. Por su parte, la Fiscalía solicitó una fianza de 15.000 dólares y la defensa pidió reducir el monto; la jueza la estableció finalmente en 10.000 dólares. La Fiscalía Federal declinó procesar el caso a nivel federal, por lo que la investigación y el procedimiento legal continúan en el ámbito local, reportó NBC 6.

NBC 6 agregó que las autoridades confiscaron el dinero en efectivo y todos los bienes en poder de la acusada. La causa judicial avanza bajo jurisdicción local, en ausencia de intervención federal.

Concluido el primer tramo procesal, la contundencia de la evidencia dejó a la defensa sin objeciones adicionales en esta fase incipiente del caso.