Al menos dos muertos y cinco desaparecidos tras una explosión en un asilo de ancianos en Pensilvania

La explosión en el Bristol Health & Rehab Center en Pensilvania dejó al menos dos muertos y daños severos en el asilo de 174 camas. (Monica Herndon/The Philadelphia Inquirer vía AP)

Una potente explosión registrada este martes en el Bristol Health & Rehab Center, un hogar de ancianos ubicado en las afueras de Filadelfia, dejó un saldo de al menos dos personas muertas, varios heridos y múltiples desaparecidos, según informaron funcionarios locales.

La emergencia, que se investiga de manera preliminar como consecuencia de una posible fuga de gas, obligó a la evacuación inmediata de residentes y empleados y movilizó a equipos de bomberos y rescate.

El incidente, ocurrido poco antes de las celebraciones navideñas, ha generado una fuerte conmoción en la comunidad, mientras los operativos de búsqueda continúan en el sitio.

La explosión desató un incendio que dejó atrapados a varios residentes

Autoridades evacuaron de emergencia a residentes y empleados tras una detonación, probablemente causada por una fuga de gas, en el asilo cerca de Filadelfia. (Monica Herndon/The Philadelphia Inquirer vía AP)

Según las autoridades del condado de Bucks, el aviso inicial de explosión se produjo alrededor de las 14:17 horas (hora local), cuando un equipo de servicios públicos se encontraba en el lugar revisando reportes por olor a gas.

La detonación destruyó una parte considerable del edificio y desató un incendio que atrapó a varios residentes. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en una conferencia de prensa realizada horas después, confirmó que dos personas habían fallecido, mientras que otros afectados fueron llevados a hospitales cercanos.

The Associated Press reportó que los equipos de rescate mantuvieron durante más de cinco horas un protocolo de “modo de rescate”, utilizando herramientas manuales, perros de búsqueda y sonar para intentar localizar a quienes permanecían desaparecidos.

Por la noche, las autoridades informaron que al menos cinco personas se encontraban desaparecidas

Cinco personas permanecen desaparecidas después de la explosión en el asilo, donde continúan las labores de búsqueda y rescate con equipos especializados. (Monica Herndon/The Philadelphia Inquirer vía AP)

El jefe de bomberos de la ciudad, Kevin Dippolito, indicó que al caer la noche todavía se contabilizaban cinco personas desaparecidas, aunque advirtió que algunas podrían haber abandonado la zona junto a familiares.

Dippolito calificó la situación como un “rescate caótico”, donde los bomberos hallaron a personas atrapadas en escaleras y ascensores y debieron sacarlas por ventanas y puertas entre el avance de las llamas.

Policías colaboraron, incluso transportando a algunos pacientes sobre los hombros para ponerlos a salvo, según relató el jefe de bomberos a The Associated Press. “Fue realmente extraordinario”, agregó.

Los testigos del incidente describieron el estallido como un avión cayendo

El jefe de bomberos de Bristol, Kevin Dippolito, reportó el uso de perros y sistemas de sonar en los trabajos para localizar sobrevivientes bajo los escombros. (Monica Herndon/The Philadelphia Inquirer vía AP)

Testigos como Willie Tye, vecino del asilo, narraron que escucharon un estallido similar al de un avión cayendo. “Pensé que un avión o algo así había caído sobre mi casa”, contó Tye, quien vio llamas y a personas intentando huir del edificio.

Manifestó también, en declaraciones recogidas por The Associated Press, su preocupación por la posibilidad de que algunos empleados o residentes no lograran salir. Por su parte, Musuline Watson, asistente de enfermería certificada en el centro, declaró a WPVI-TV/ABC 6, que durante el fin de semana anterior ella y otros sintieron un fuerte olor a gas, aunque inicialmente creyeron que se debía a la falta de calefacción en una habitación.

Una fuga de gas podría ser la causa de la explosión, según las autoridades

Técnicos de la empresa de gas PECO estaban inspeccionando el centro por un fuerte olor a gas cuando ocurrió la explosión, según confirmó la compañía. (Foto AP/Tassanee Vejpongsa)

Con respecto al origen de la explosión, las autoridades señalaron que aún no hay confirmación definitiva. La empresa local de gas, PECO, informó que minutos antes del incidente, sus operarios trabajaban en el sitio atendiendo reportes de olor a gas.

Después de la explosión, el suministro de gas y electricidad se interrumpió para garantizar la seguridad de los presentes, según indicó la empresa en un comunicado recogido por The Associated Press. Nils Hagen-Frederiksen, portavoz de la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania, explicó que especialistas de la división de seguridad estaban examinando el área y que el motivo exacto se conocerá solo tras una inspección exhaustiva.

El asilo ya tenía antecedentes de incumplimientos de las normas de seguridad y mantenimiento como la falta de extintores

Un informe del Departamento de Salud de Pensilvania reveló múltiples fallos de seguridad y manejo de oxígeno en el Bristol Health & Rehab Center antes del incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bristol Health & Rehab Center, con capacidad para 174 camas, ya tenía antecedentes de incumplimiento de normas de seguridad y mantenimiento. Un reporte estatal de octubre identificó varias deficiencias, como ausencia de planos adecuados, almacenamiento inadecuado de materiales en escaleras, falta de extintores en uno de los niveles y barreras de humo insuficientes, además de problemas en el almacenamiento de cilindros de oxígeno.

The Associated Press destaca también, con datos de Medicare.gov, que meses atrás el centro recibió la calificación global de “muy por debajo del promedio”, con evaluaciones especialmente bajas en inspecciones sanitarias. La institución, propiedad de Saber Healthcare Group y anteriormente conocida como Silver Lake Healthcare Center, fue sometida en septiembre a una inspección estándar de seguridad contra incendios, sin que se aplicaran multas.

El siniestro ha afectado de manera especial a la comunidad local debido a la proximidad de la Navidad, un dato señalado por numerosos testimonios recabados por The Associated Press. El gobernador Shapiro y otras autoridades instaron a la ciudadanía a solidarizarse con las familias afectadas.