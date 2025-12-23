Wall Street cerró con ganancias: el S&P 500 alcanzó un nuevo récord

FOTO DE ARCHIVO. Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 17 de diciembre de 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Las acciones estadounidenses cerraron al alza el martes, impulsadas por una serie de datos económicos que elevaron los rendimientos de los bonos y favorecieron a las compañías de crecimiento. El S&P 500 alcanzó un nuevo récord, tras una jornada marcada por la publicación del crecimiento del producto interior bruto (PIB) y el comportamiento de los principales índices bursátiles.

El Departamento de Comercio informó que el PIB de Estados Unidos creció a una tasa anualizada del 4,3% en el tercer trimestre, el mayor incremento desde el mismo periodo de 2023 y por encima de la expectativa del 3,3% recogida por Reuters. Este avance estuvo respaldado por un sólido gasto de los consumidores.

El cierre del Gobierno durante 43 días retrasó la difusión de los datos oficiales. Se prevé que el cuarto trimestre registre un ritmo más lento de expansión económica. Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados han ajustado sus expectativas y ahora descuentan una menor probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés en enero.

Los rendimientos de los bonos a corto plazo aumentaron tras conocerse el dato de crecimiento. “Al mercado de renta fija no le ha gustado esta noticia”, declaró Stephen Massocca, vicepresidente senior de Wedbush Securities, en declaraciones recogidas por Reuters.

Según cifras preliminares, el S&P 500 sumó 31,24 puntos (0,45%), hasta los 6.909,73; el Nasdaq Composite ganó 133,02 puntos (0,57%), situándose en 23.561,84; y el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 79,33 puntos (0,16%), hasta 48.442,01.

Nvidia fue el principal impulsor del S&P 500, mientras que Amazon.com, Alphabet y Broadcom finalizaron la jornada con incrementos superiores al 1%.

Europa cerró en máximos históricos

Un árbol de Navidad junto al gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de Frankfurt, Alemania, el 23 de diciembre de 2025. REUTERS/staff

Las acciones europeas cerraron el martes en un nuevo máximo histórico, impulsadas principalmente por las ganancias del sector sanitario tras la aprobación en Estados Unidos de una píldora adelgazante desarrollada por Novo Nordisk. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,4%, alcanzando los 588,81 puntos, mientras que los principales mercados nacionales registraron comportamientos mixtos: el índice de referencia de Londres subió un 0,3%, en tanto que el de Francia descendió un 0,2%. Entre los sectores, el sanitario lideró las subidas con un incremento del 1,4%, superando al resto de los segmentos bursátiles.

Las acciones de Novo Nordisk repuntaron un 9,2%, marcando su mayor alza diaria desde agosto de 2023, tras la aprobación de su píldora adelgazante por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Esta decisión otorga a la farmacéutica danesa una posición de ventaja en la comercialización de medicamentos orales para el control del peso, permitiéndole recuperar parte del impulso perdido frente a la estadounidense Eli Lilly. Previamente, la empresa, conocida por fabricar Wegovy, había experimentado una reducción significativa de su valor de mercado al inicio del año debido a la preocupación por su posición competitiva en el sector de medicamentos contra la obesidad.

El indicador de volatilidad de la renta variable de la zona euro cayó 0,36 puntos, situándose en 14,04, el nivel más bajo registrado en más de un año. Por otro lado, el sector de recursos básicos también mostró un desempeño positivo, con un aumento del 1% tras superar la plata los 70 dólares estadounidenses por onza, un umbral nunca antes alcanzado.

(Con información de Reuters)