Estados Unidos

Wall Street cerró con ganancias: el S&P 500 alcanzó un nuevo récord

Las acciones europeas cerraron el martes en un nuevo máximo histórico

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Operadores trabajan
FOTO DE ARCHIVO. Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EEUU, el 17 de diciembre de 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Las acciones estadounidenses cerraron al alza el martes, impulsadas por una serie de datos económicos que elevaron los rendimientos de los bonos y favorecieron a las compañías de crecimiento. El S&P 500 alcanzó un nuevo récord, tras una jornada marcada por la publicación del crecimiento del producto interior bruto (PIB) y el comportamiento de los principales índices bursátiles.

El Departamento de Comercio informó que el PIB de Estados Unidos creció a una tasa anualizada del 4,3% en el tercer trimestre, el mayor incremento desde el mismo periodo de 2023 y por encima de la expectativa del 3,3% recogida por Reuters. Este avance estuvo respaldado por un sólido gasto de los consumidores.

El cierre del Gobierno durante 43 días retrasó la difusión de los datos oficiales. Se prevé que el cuarto trimestre registre un ritmo más lento de expansión económica. Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados han ajustado sus expectativas y ahora descuentan una menor probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés en enero.

Los rendimientos de los bonos a corto plazo aumentaron tras conocerse el dato de crecimiento. “Al mercado de renta fija no le ha gustado esta noticia”, declaró Stephen Massocca, vicepresidente senior de Wedbush Securities, en declaraciones recogidas por Reuters.

Según cifras preliminares, el S&P 500 sumó 31,24 puntos (0,45%), hasta los 6.909,73; el Nasdaq Composite ganó 133,02 puntos (0,57%), situándose en 23.561,84; y el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 79,33 puntos (0,16%), hasta 48.442,01.

Nvidia fue el principal impulsor del S&P 500, mientras que Amazon.com, Alphabet y Broadcom finalizaron la jornada con incrementos superiores al 1%.

Europa cerró en máximos históricos

Un árbol de Navidad junto
Un árbol de Navidad junto al gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de Frankfurt, Alemania, el 23 de diciembre de 2025. REUTERS/staff

Las acciones europeas cerraron el martes en un nuevo máximo histórico, impulsadas principalmente por las ganancias del sector sanitario tras la aprobación en Estados Unidos de una píldora adelgazante desarrollada por Novo Nordisk. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,4%, alcanzando los 588,81 puntos, mientras que los principales mercados nacionales registraron comportamientos mixtos: el índice de referencia de Londres subió un 0,3%, en tanto que el de Francia descendió un 0,2%. Entre los sectores, el sanitario lideró las subidas con un incremento del 1,4%, superando al resto de los segmentos bursátiles.

Las acciones de Novo Nordisk repuntaron un 9,2%, marcando su mayor alza diaria desde agosto de 2023, tras la aprobación de su píldora adelgazante por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Esta decisión otorga a la farmacéutica danesa una posición de ventaja en la comercialización de medicamentos orales para el control del peso, permitiéndole recuperar parte del impulso perdido frente a la estadounidense Eli Lilly. Previamente, la empresa, conocida por fabricar Wegovy, había experimentado una reducción significativa de su valor de mercado al inicio del año debido a la preocupación por su posición competitiva en el sector de medicamentos contra la obesidad.

El indicador de volatilidad de la renta variable de la zona euro cayó 0,36 puntos, situándose en 14,04, el nivel más bajo registrado en más de un año. Por otro lado, el sector de recursos básicos también mostró un desempeño positivo, con un aumento del 1% tras superar la plata los 70 dólares estadounidenses por onza, un umbral nunca antes alcanzado.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

accionesbolsa de valoreswall streetestados unidos

Últimas Noticias

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde que Trump anunció los aranceles

El índice de confianza del consumidor descendió en diciembre por quinto mes consecutivo y se ubicó en 89,1 puntos, su nivel más bajo desde abril

La confianza del consumidor en

La pérdida de hábitat y las especies invasoras colocan a la lagartija cornuda de Texas al borde de la desaparición

Tras décadas de transformación ambiental, expansión urbana y desplazamiento de su fuente principal de alimento, este emblemático reptil enfrenta una disminución alarmante en su población en Estados Unidos, alerta National Geographic

La pérdida de hábitat y

Retiran más de 13.000 piscinas elevadas por un defecto que aumenta el riesgo para niños

La medida alcanza a miles de hogares y obliga a suspender el uso de estos productos mientras se aplican reparaciones o reembolsos

Retiran más de 13.000 piscinas

Retiran del mercado salchichas listas para consumir por posible presencia de metal en tres estados de EEUU

La medida fue anunciada por autoridades federales luego de que un consumidor reportara un hallazgo inusual en el empaque, lo que activó los protocolos de seguridad alimentaria

Retiran del mercado salchichas listas

La amenaza de inundaciones se renueva para millones de personas en un estado de EEUU

Las autoridades meteorológicas advirtieron que nuevos sistemas de tormenta mantendrán las condiciones peligrosas, con suelos saturados, ríos crecidos y posibles evacuaciones preventivas en varias comunidades

La amenaza de inundaciones se
DEPORTES
La explosiva relación entre una

La explosiva relación entre una promesa del fútbol americano y una estrella del cine erótico que encendió el debate

Conmoción en el mundo del deporte: encontraron muerto en un hotel al biatleta Sivert Bakken, de 27 años

Fue campeón con Racing y rechazó una oferta de River Plate para jugar con Messi en el Inter Miami

Por qué el piloto de Red Bull Mattia Colnaghi tramita la licencia argentina: su decisión y el plan para llegar a la F1

Revelaron la razón detrás del vuelo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia: “Una tragedia absoluta”

TELESHOW
La sorpresa de Flavio Mendoza

La sorpresa de Flavio Mendoza a su hijo antes de Navidad: “¡Al Polo Norte!”

El primer viaje de novios de Fede Bal y Evelyn Botto: teatro, música en vivo y la magia de Nueva York

Luisana Lopilato celebró el Pancake Day en la escuela de Noah: fotos, anécdotas y tradición familiar

La regla que rige en la Ciudad de Buenos Aires y traba la salida de Mauro Icardi del registro de deudores alimentarios

Santiago del Moro adelantó un particular cambio adentro de la casa de Gran Hermano: “Gracias por tanto”

INFOBAE AMÉRICA

Los 20 ebooks más vendidos

Los 20 ebooks más vendidos en BajaLibros en 2025

El cobre marcó un nuevo récord histórico por encima de los 12.000 dólares la tonelada

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde que Trump anunció los aranceles

Violentas protestas en Bolivia por el retiro del subsidio a los combustibles dejaron al menos cuatro policías heridos

Egipto impulsa su primer tren de alta velocidad para conectar el mar Rojo y el Mediterráneo en apenas tres horas