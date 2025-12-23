La temprorada de gripe se adelanta y crece en Nueva York

Un centro hospitalario en Nueva York, donde el número de consultas por gripe se duplicó en algunas instituciones durante las primeras semanas de diciembre, en un inicio de temporada inusualmente temprano.

Un nuevo aumento temprano y agresivo de casos de gripe ha sido reportado en Nueva York y otros estados de Estados Unidos, impulsado por la circulación de una variante denominada H3N2 subclado K. Este fenómeno, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ha generado preocupación entre especialistas por la rapidez y magnitud del brote, especialmente entre niños y adolescentes.

Aunque la propagación de la gripe ha sido notable, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la nueva variante no parece aumentar la gravedad de la enfermedad. No obstante, expertos como Michael Phillips, jefe de epidemiología del sistema hospitalario NYU Langone Health, advirtieron sobre la inusual coincidencia de dos temporadas severas consecutivas y señalaron que la vigilancia debe mantenerse, sobre todo en poblaciones vulnerables. Además, el descenso en la cobertura de vacunación representa un desafío adicional para el control del brote.

Una clínica de vacunación contra la gripe dirigida a niños y adolescentes. Las autoridades sanitarias advierten que la menor cobertura de inmunización complica el control del brote actual.

Durante la semana que finalizó el 13 de diciembre, el porcentaje de personas que dieron positivo en pruebas de gripe en Estados Unidos aumentó 8,1%, mientras que 3,2% de las consultas médicas correspondieron a enfermedades respiratorias, superando el umbral habitual de 3,1%, según el CDC. En Nueva York, la temporada de gripe suele intensificarse a mediados de diciembre, pero este año los casos se adelantaron. En los hospitales y clínicas de NYU Langone, 1.200 pacientes resultaron positivos en la semana del 7 de diciembre, el doble que la semana anterior. En Brooklyn, 30% de los adultos con síntomas respiratorios y 65% de los menores de 24 años que acudieron a consulta fueron diagnosticados con gripe, de acuerdo con Phillips.

Un repunte nacional con impacto en niños y adolescentes

El patrón observado en Nueva York se replica a nivel nacional. Los datos del CDC muestran que la mayoría de los casos de gripe se concentran en niños y adolescentes. Durante la presente temporada, se ha reportado la muerte de un menor a causa de la gripe. Phillips explicó que este comportamiento es habitual, ya que los brotes suelen manifestarse primero en la población infantil antes de afectar a los adultos.

Imagen microscópica colorizada del virus de la influenza A (H3N2), subclado K, identificado como el principal responsable del incremento de contagios registrado en Nueva York y otros estados.

La variante H3N2 subclado K, identificada por primera vez en agosto en Australia, es la responsable de la mayoría de los casos en Estados Unidos. Aunque la OMS no ha detectado un aumento en la severidad de la enfermedad asociada a esta variante, algunos especialistas han manifestado inquietud por la evolución de la temporada.

Disminución en la vacunación y aumento de hospitalizaciones

El incremento de casos ha sido especialmente marcado en Nueva York (29%), Colorado (18,2%), Luisiana (16,3%) y Nueva Jersey (17,9%) durante la primera semana de diciembre. Las hospitalizaciones también han aumentado en estos estados. A pesar de que la vacunación puede reducir la gravedad de la gripe, la cantidad de personas inmunizadas ha disminuido. Hasta el 29 de noviembre, se habían distribuido 127,75 millones de dosis de la vacuna contra la gripe, una cifra 24% menor que en el mismo periodo de 2019, cuando se entregaron 168,52 millones de dosis, según el CDC.

Vista del virus de la influenza H3N2 obtenida mediante microscopio electrónico. Aunque no se asocia a mayor gravedad, su rápida propagación ha generado preocupación entre epidemiólogos.

Phillips señaló que, aunque se han registrado casos de COVID-19, estos no han derivado en hospitalizaciones entre personas jóvenes y sanas. En contraste, se han observado casos graves de gripe que han requerido internación en pacientes relativamente jóvenes.

Recomendaciones para poblaciones de riesgo

El especialista recomendó que las personas con condiciones de salud preexistentes que presenten síntomas respiratorios se sometan a pruebas diagnósticas de manera temprana, con el objetivo de iniciar un tratamiento antiviral lo antes posible.