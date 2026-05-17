Gucci transforma Times Square: un desfile histórico que redefine la moda internacional

Imágenes inéditas revelan cómo la emblemática plaza neoyorquina se transformó en una pasarela al aire libre durante la presentación de la nueva colección de la casa italiana (@mickmicknyc)

Gucci convirtió Times Square en el epicentro de la moda internacional con el debut de Demna como director creativo y la presentación de su colección Cruise 2027, en una apuesta por revitalizar la marca tras la caída de ventas registrada a inicios de 2026, según informó Reuters.

La elección de este lugar icónico en Nueva York representó un movimiento estratégico de Kering, el grupo propietario, para reposicionar a la casa italiana en la cima del sector del lujo, en un contexto de transformación interna y desafíos económicos.

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La nueva dirección creativa de Demna marca el inicio de una etapa en la que Gucci apuesta por recuperar su relevancia internacional y revitalizar su perfil frente a los desafíos del mercado global (REUTERS/Eduardo Munoz)

El evento, realizado la noche del sábado, marcó el primer desfile Cruise de Demna al frente de Gucci, quien asumió el cargo en julio de 2025 luego de una década en Balenciaga y tras el paso de Sabato De Sarno por la dirección creativa.

En declaraciones recogidas por Reuters, Demna afirmó: “Quise hacer lo imposible y colocar a Gucci en el centro de esta metrópolis”.

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La pasarela fue transmitida en directo a través de las pantallas electrónicas de Times Square y atrajo tanto a turistas como a figuras influyentes de la industria. Previamente, el diseñador georgiano había presentado su primera colección para la marca en Milán en febrero, consolidando su llegada a la firma italiana.

La firma italiana refuerza su vínculo con Nueva York, un punto clave en su historia, al elegirlo como escenario para una de sus colecciones más esperadas (REUTERS/Eduardo Munoz)

Celebridades y pluralidad de estilos en el regreso de Gucci a Nueva York

La colección, titulada GucciCore, combinó referencias a la historia de la casa con una mirada contemporánea sobre la moda urbana.

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Según Vogue, el concepto reflejó “un regreso a casa para la marca”, recordando que la expansión internacional de Gucci comenzó en Nueva York con la apertura de su primera tienda fuera de Italia en 1953.

La supermodelo regresó a la pasarela para cerrar el desfile, añadiendo un momento icónico a la noche de Gucci en Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las propuestas de Demna incluyeron trajes de negocios, gabardinas y vestidos de gala de largo completo, con modelos y celebridades que desfilaron para una audiencia repleta de personalidades.

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Entre los rostros destacados sobre la pasarela se encontraron Cindy Crawford, quien cerró el evento, y el exjugador de fútbol americano Tom Brady.

El público estuvo compuesto por figuras como Anna Wintour, jefa editorial de Vogue, Marc Jacobs, Paris Hilton, Mariah Carey, Kim Kardashian, Shawn Mendes, Lewis Hamilton, Lindsay Lohan, Iman y Carine Roitfeld.

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Kim Kardashian, la empresaria y figura mediática se sumó a la exclusiva lista de invitados, consolidando el magnetismo de la marca entre las celebridades (REUTERS/Eduardo Munoz)

El desfile también sumó a músicos como Lil Uzi Vert y Playboi Carti, y a otras figuras del espectáculo como Lady Bunny, Alton Mason, Alix Earle y Molly Gordon, según detalló Vogue. La variedad de asistentes y estilos reforzó la pluralidad que, según Demna, “intersecta como las calles de la ciudad”.

El evento de Gucci se inscribió en una tendencia creciente entre las casas europeas de lujo de llevar sus colecciones Cruise a enclaves emblemáticos de Norteamérica.

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Reuters señaló que la decisión responde a la búsqueda de nuevos mercados tras el descenso en el gasto de consumidores de Oriente Medio, influido por el conflicto entre Irán e Israel y la consiguiente caída del turismo internacional.

En este contexto, otras firmas como Christian Dior y Louis Vuitton optaron por escenarios estadounidenses: Vogue confirmó que Louis Vuitton presentará su desfile en la Frick Collection de Nueva York el 20 de mayo de 2026.

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La colección Cruise 2027 combinó propuestas clásicas y vanguardistas, con diseños que reflejan la diversidad y el dinamismo urbano de la ciudad anfitriona (REUTERS/Eduardo Munoz)

La estrategia de Kering y el futuro de Gucci en el segmento del lujo

La presentación en Times Square se produjo en un momento clave para Kering, conglomerado francés dueño de Gucci, Yves Saint Laurent y Boucheron.

El grupo reportó una baja del 8% en las ventas de Gucci durante el primer trimestre de 2026, lo que motivó un plan de recuperación liderado por Luca De Meo, nombrado director ejecutivo en septiembre de 2025.

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De acuerdo con Reuters, De Meo se ha propuesto más que duplicar el margen operativo de Kering y reposicionar a Gucci como la referencia principal del sector.

El conglomerado francés apuesta por la innovación creativa y la expansión en nuevos mercados como ejes fundamentales para reforzar el liderazgo de su principal marca (REUTERS/Eduardo Munoz)

La marca representa actualmente la mayor parte del beneficio operativo del grupo, por lo que su desempeño resulta determinante en la salud financiera de la compañía.

La colección GucciCore y su puesta en escena en Nueva York constituyeron un paso visible en el intento de la firma por reconquistar el interés global y marcar tendencia en el competitivo mundo del lujo.

La transmisión en vivo del desfile en las pantallas de Times Square, la afluencia de celebridades y la diversidad estilística propuesta por Demna evidenciaron la apuesta de Gucci por recuperar protagonismo e influencia, en sintonía con la estrategia de otras casas europeas que buscan consolidar su presencia en el mercado norteamericano ante la evolución de los flujos de consumo internacional.