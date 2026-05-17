Estados Unidos

Gucci transforma Times Square: un desfile histórico que redefine la moda internacional

El lanzamiento de la colección Cruise 2027 marcó el inicio de una etapa destinada a revertir la caída de ingresos, reuniendo figuras influyentes en la industria y el entretenimiento en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad estadounidense

Guardar

Imágenes inéditas revelan cómo la emblemática plaza neoyorquina se transformó en una pasarela al aire libre durante la presentación de la nueva colección de la casa italiana (@mickmicknyc)

Gucci convirtió Times Square en el epicentro de la moda internacional con el debut de Demna como director creativo y la presentación de su colección Cruise 2027, en una apuesta por revitalizar la marca tras la caída de ventas registrada a inicios de 2026, según informó Reuters.

La elección de este lugar icónico en Nueva York representó un movimiento estratégico de Kering, el grupo propietario, para reposicionar a la casa italiana en la cima del sector del lujo, en un contexto de transformación interna y desafíos económicos.

PUBLICIDAD

La nueva dirección creativa de Demna marca el inicio de una etapa en la que Gucci apuesta por recuperar su relevancia internacional y revitalizar su perfil frente a los desafíos del mercado global (REUTERS/Eduardo Munoz)
La nueva dirección creativa de Demna marca el inicio de una etapa en la que Gucci apuesta por recuperar su relevancia internacional y revitalizar su perfil frente a los desafíos del mercado global (REUTERS/Eduardo Munoz)

El evento, realizado la noche del sábado, marcó el primer desfile Cruise de Demna al frente de Gucci, quien asumió el cargo en julio de 2025 luego de una década en Balenciaga y tras el paso de Sabato De Sarno por la dirección creativa.

En declaraciones recogidas por Reuters, Demna afirmó: “Quise hacer lo imposible y colocar a Gucci en el centro de esta metrópolis”.

PUBLICIDAD

La pasarela fue transmitida en directo a través de las pantallas electrónicas de Times Square y atrajo tanto a turistas como a figuras influyentes de la industria. Previamente, el diseñador georgiano había presentado su primera colección para la marca en Milán en febrero, consolidando su llegada a la firma italiana.

La firma italiana refuerza su vínculo con Nueva York, un punto clave en su historia, al elegirlo como escenario para una de sus colecciones más esperadas (REUTERS/Eduardo Munoz)
La firma italiana refuerza su vínculo con Nueva York, un punto clave en su historia, al elegirlo como escenario para una de sus colecciones más esperadas (REUTERS/Eduardo Munoz)

Celebridades y pluralidad de estilos en el regreso de Gucci a Nueva York

La colección, titulada GucciCore, combinó referencias a la historia de la casa con una mirada contemporánea sobre la moda urbana.

Según Vogue, el concepto reflejó “un regreso a casa para la marca”, recordando que la expansión internacional de Gucci comenzó en Nueva York con la apertura de su primera tienda fuera de Italia en 1953.

La supermodelo regresó a la pasarela para cerrar el desfile, añadiendo un momento icónico a la noche de Gucci en Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)
La supermodelo regresó a la pasarela para cerrar el desfile, añadiendo un momento icónico a la noche de Gucci en Manhattan (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las propuestas de Demna incluyeron trajes de negocios, gabardinas y vestidos de gala de largo completo, con modelos y celebridades que desfilaron para una audiencia repleta de personalidades.

Entre los rostros destacados sobre la pasarela se encontraron Cindy Crawford, quien cerró el evento, y el exjugador de fútbol americano Tom Brady.

El público estuvo compuesto por figuras como Anna Wintour, jefa editorial de Vogue, Marc Jacobs, Paris Hilton, Mariah Carey, Kim Kardashian, Shawn Mendes, Lewis Hamilton, Lindsay Lohan, Iman y Carine Roitfeld.

Kim Kardashian, la empresaria y figura mediática se sumó a la exclusiva lista de invitados, consolidando el magnetismo de la marca entre las celebridades (REUTERS/Eduardo Munoz)
Kim Kardashian, la empresaria y figura mediática se sumó a la exclusiva lista de invitados, consolidando el magnetismo de la marca entre las celebridades (REUTERS/Eduardo Munoz)

El desfile también sumó a músicos como Lil Uzi Vert y Playboi Carti, y a otras figuras del espectáculo como Lady Bunny, Alton Mason, Alix Earle y Molly Gordon, según detalló Vogue. La variedad de asistentes y estilos reforzó la pluralidad que, según Demna, “intersecta como las calles de la ciudad”.

El evento de Gucci se inscribió en una tendencia creciente entre las casas europeas de lujo de llevar sus colecciones Cruise a enclaves emblemáticos de Norteamérica.

Reuters señaló que la decisión responde a la búsqueda de nuevos mercados tras el descenso en el gasto de consumidores de Oriente Medio, influido por el conflicto entre Irán e Israel y la consiguiente caída del turismo internacional.

En este contexto, otras firmas como Christian Dior y Louis Vuitton optaron por escenarios estadounidenses: Vogue confirmó que Louis Vuitton presentará su desfile en la Frick Collection de Nueva York el 20 de mayo de 2026.

La colección Cruise 2027 combinó propuestas clásicas y vanguardistas, con diseños que reflejan la diversidad y el dinamismo urbano de la ciudad anfitriona (REUTERS/Eduardo Munoz)
La colección Cruise 2027 combinó propuestas clásicas y vanguardistas, con diseños que reflejan la diversidad y el dinamismo urbano de la ciudad anfitriona (REUTERS/Eduardo Munoz)

La estrategia de Kering y el futuro de Gucci en el segmento del lujo

La presentación en Times Square se produjo en un momento clave para Kering, conglomerado francés dueño de Gucci, Yves Saint Laurent y Boucheron.

El grupo reportó una baja del 8% en las ventas de Gucci durante el primer trimestre de 2026, lo que motivó un plan de recuperación liderado por Luca De Meo, nombrado director ejecutivo en septiembre de 2025.

De acuerdo con Reuters, De Meo se ha propuesto más que duplicar el margen operativo de Kering y reposicionar a Gucci como la referencia principal del sector.

El conglomerado francés apuesta por la innovación creativa y la expansión en nuevos mercados como ejes fundamentales para reforzar el liderazgo de su principal marca (REUTERS/Eduardo Munoz)
El conglomerado francés apuesta por la innovación creativa y la expansión en nuevos mercados como ejes fundamentales para reforzar el liderazgo de su principal marca (REUTERS/Eduardo Munoz)

La marca representa actualmente la mayor parte del beneficio operativo del grupo, por lo que su desempeño resulta determinante en la salud financiera de la compañía.

La colección GucciCore y su puesta en escena en Nueva York constituyeron un paso visible en el intento de la firma por reconquistar el interés global y marcar tendencia en el competitivo mundo del lujo.

La transmisión en vivo del desfile en las pantallas de Times Square, la afluencia de celebridades y la diversidad estilística propuesta por Demna evidenciaron la apuesta de Gucci por recuperar protagonismo e influencia, en sintonía con la estrategia de otras casas europeas que buscan consolidar su presencia en el mercado norteamericano ante la evolución de los flujos de consumo internacional.

Temas Relacionados

GucciNueva YorkModaLujoDesfileTimes SquareCelebridadesEntretenimientoEstiloKeringCindy CrawfordKim KardashianEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos homicidios, un chicle y un ADN: condenan a un asesino tras más de 40 años de impunidad

La autoridades identificaron y responsabilizaron a Mitchell Gaff por los asesinatos no resueltos de Susan Vesey y Judith Weaver gracias a un operativo encubierto en el que el ADN extraído de una goma de mascar resultó clave para la investigación

Dos homicidios, un chicle y un ADN: condenan a un asesino tras más de 40 años de impunidad

Acusan de tráfico de drogas a uno de los pasajeros del avión de las Bahamas que se estrelló frente a la costa de Florida

Jonathan Gardiner, quien sobrevivió al accidente, está acusado de conspiración para la importación de cocaína

Acusan de tráfico de drogas a uno de los pasajeros del avión de las Bahamas que se estrelló frente a la costa de Florida

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, regresó a EEUU tras intervenir en el conflicto con Irán y en la captura de Maduro

Más de 5.000 militares desembarcaron en el puerto de Norfolk, en Virginia, luego de casi un año en el mar

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, regresó a EEUU tras intervenir en el conflicto con Irán y en la captura de Maduro

La IA crece más rápido de lo que su propio creador puede manejar: el pedido insólito del CEO de Anthropic

La empresa planificó para multiplicar su tamaño diez veces en un año y terminó creciendo ocho veces más que eso, hasta el punto de que su cofundador pidió en público que el ritmo se frene

La IA crece más rápido de lo que su propio creador puede manejar: el pedido insólito del CEO de Anthropic

Una casa de USD 3 millones se ofrece gratis, pero con una atípica condición

Un inmueble de tres dormitorios es entregado sin costo a quien acepte mudarlo del terreno actual, medida impulsada por normas locales que buscan preservar edificaciones frente a las demoliciones

Una casa de USD 3 millones se ofrece gratis, pero con una atípica condición

TECNO

YouTube habilita su herramienta de detección de deepfakes para todos los usuarios adultos

YouTube habilita su herramienta de detección de deepfakes para todos los usuarios adultos

Estas gafas inteligentes de Meta ahora permiten escribir mensajes con gestos de las manos

Por qué el Bluetooth puede perjudicar la señal WiFi de tu router

Lista de los 10 videos más populares hoy en YouTube Argentina

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

ENTRETENIMIENTO

El entrenamiento de Anne Hathaway a los 43 años para su transformación en “El diablo viste a la moda”

El entrenamiento de Anne Hathaway a los 43 años para su transformación en “El diablo viste a la moda”

El relevo del traje rojo: Carmen Electra apoya a Brooks Nader para el regreso de ‘Baywatch’

La nueva biografía de Olivia Newton-John revela un ‘casi romance’ con John Travolta

Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, volvió a Instagram tras el escándalo de su esposo

El mensaje de Chadwick Boseman que cambió a Colman Domingo: “Aunque el camino sea difícil, no estás solo”

MUNDO

Nancy Guerrero, directora de MSF para Sudamérica: “En América Latina la principal epidemia es la violencia”

Nancy Guerrero, directora de MSF para Sudamérica: “En América Latina la principal epidemia es la violencia”

La OMS declaró la emergencia de salud internacional por el brote de ébola en África: al menos 88 muertos por el virus Bundibugyo

Multitudinaria movilización en contra del gobierno británico en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Starmer

El régimen iraní diseñó un nuevo sistema para regular el tránsito marítimo y cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

Ucrania atacó una planta química de Rusia clave para el suministro de materias primas para proyectiles