Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029

El Museo de Arte de Las Vegas abrirá en 2029 con un diseño innovador inspirado en el desierto de Mojave y la arquitectura local - (Kéré Architecture/Cortesía del Museo de Arte de Las Vegas)

El anuncio del Museo de Arte de Las Vegas (LVMA), que tendrá su apertura en 2029, representó un hito para la escena cultural y arquitectónica de Las Vegas. El equipo del proyecto, con el arquitecto Francis Kéré — quien recibió el Premio Pritzker — a la cabeza del diseño, reveló oficialmente sus primeros renders el 19 de diciembre de 2025.

Esta iniciativa procuró transformar el centro de la ciudad, tanto por su audaz propuesta arquitectónica como por su innovador modelo de gestión y colaboración entre instituciones. Kéré, encargado del diseño del LVMA, se inspiró en la interacción entre el entorno natural y urbano de Las Vegas.

El edificio mediría 5.600 metros cuadrados y recibió su inspiración del desierto de Mojave, las Montañas Red Rock, los baobabs y la Catedral del Ángel Guardián, una iglesia católica local que Paul Revere Williams diseñó en 1963. El proyecto incorporó una fachada en mosaico, que se levantaría con piedra local de tonos marrones rojizos, y una gran marquesina capaz de crear una amplia plaza sombreada en la entrada principal del museo.

La fachada en mosaico y la gran marquesina del LVMA crearán una plaza sombreada que integrará el arte con el espacio público - (Kéré Architecture/Cortesía del Museo de Arte de Las Vegas)

Además, los planos incluyeron un jardín de esculturas, diseñado para integrar el arte con el espacio público y cotidiano de la ciudad. Kéré explicó a ARTnews que su intención consistió en “crear un edificio acogedor y atractivo que refleje ambas facetas de Las Vegas, restaurando la presencia del mundo natural en el icónico horizonte urbano”.

El futuro LVMA se ubicará en el corazón del centro de Las Vegas, frente al Centro Smith para las Artes Escénicas, un espacio ampliamente reconocido por los espectáculos de Broadway que recibe, así como por las actuaciones de la orquesta Filarmónica de Las Vegas y el Teatro de Ballet de Nevada. La ciudad entregó en otoño de 2024 un predio de aproximadamente 6.000 metros cuadrados al museo, acto que ofreció un impulso decisivo para el desarrollo del proyecto.

Entre los principales impulsores de la iniciativa destacaron Michael Govan, director del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) y fideicomisario fundador del LVMA, junto a Elaine Wynn, empresaria, coleccionista y presidenta fundadora del consejo.

Wynn, fallecida tras el anuncio formal en septiembre de 2024, dejó clara su motivación al New York Times: “Tengo los días contados. Pensé: ¿cuál será mi último regalo? Quiero dejar una huella que no sea mi nombre en un hotel casino”.

El arquitecto Francis Kéré, ganador del Premio Pritzker, lidera el diseño del nuevo museo que transformará el centro de Las Vegas - (Kéré Architecture/Cortesía del Museo de Arte de Las Vegas)

Por su parte, Govan remarcó ante ARTnews la importancia de la cooperación interinstitucional, al afirmar: “Crear un museo regional desde cero es una tarea difícil. Podemos ayudar a nutrir y desarrollar este museo… Quizás sea un nuevo modelo para ampliar el acceso a la cultura sin la infraestructura necesaria para el cuidado de las colecciones”.

El acuerdo de colaboración con el LACMA establece que el LVMA funcionará inicialmente como un satélite de la institución californiana. Bajo la dirección de Heather Harmon y con su propia junta directiva, el museo de Las Vegas tomará prestadas obras de arte, exposiciones y programas educativos de su socio de la costa oeste. Este modelo de gestión busca facilitar el acceso a la cultura y el desarrollo institucional en una ciudad que hasta ahora carecía de una infraestructura museística de gran escala.

En cuanto a la financiación, el LVMA alcanzó la mitad de su meta en una campaña de capitalización que aspira a recaudar USD 200 millones. La directora, Heather Harmon, manifestó a ARTnews que el equipo avanza con confianza hacia la inauguración prevista para 2029.

El proyecto del LVMA se perfila como un reflejo de la diversidad y el dinamismo de Las Vegas, abriendo una nueva etapa para la vida cultural de la ciudad.