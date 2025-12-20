Estas ciudades de California podrían quedar bajo el agua si aumenta el nivel del mar

El aumento del nivel del mar en California amenaza con inundar ciudades costeras como San Francisco, Oakland y San Diego, según la NOAA. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El aumento potencial del nivel del mar en California amenaza con modificar sustancialmente el perfil de sus ciudades costeras, expone un estudio reciente de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). La simulación, que detalla el riesgo para múltiples centros urbanos y reservas naturales si el océano asciende 3 metros, cobra especial importancia mientras agencias científicas y autoridades estatales debaten acciones de resiliencia para los próximos años.

El informe, publicado este 20 de diciembre de 2025, incorpora datos generados por la plataforma NOAA Sea Level Rise Viewer, que permite visualizar áreas propensas a quedar inundadas si el océano supera su nivel actual en 10 pies (3 metros). Localidades como San Francisco, Oakland, Long Beach, Huntington Beach, Newport Beach, Seal Beach, San Diego, Crescent City y otras experimentarían consecuencias directas bajo este escenario, destacó Newsweek al citar fuentes técnicas y declaraciones de especialistas en gestión costeña.

La relevancia del análisis se incrementa ante los informes de la NASA y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que plantean la persistencia del ascenso marino a largo plazo debido a tendencias globales de calentamiento y deshielo polar. La información divulgada es utilizada como insumo para políticas públicas y planes de infraestructura.

¿Qué ciudades de California quedarían inundadas si sube el nivel del mar 3 metros?

De acuerdo con la NOAA y los mapas interactivos disponibles en su plataforma, un incremento de 10 pies en el nivel del océano afectaría distintas regiones urbanas y naturales de California. Los análisis científicos señalan que San Francisco vería anegadas extensas áreas aledañas al Golden Gate National Recreation Area y la Bahía de San Pablo, mientras que zonas como Oakland y el sur del área de la Bahía experimentarían la penetración de agua en sectores residenciales e industriales. Según la NOAA, los datos proyectan que "una subida de tres metros inundaría parte de una decena de localidades californianas y modificaría entornos naturales sensibles“.

En el sur de California, Long Beach, Huntington Beach, Newport Beach y Seal Beach figuran entre los lugares donde la línea de costa avanzaría tierra adentro, generando el aislamiento de varias viviendas, vialidades y centros turísticos, según el visor oficial. El reporte indica además que San Diego confrontaría la pérdida parcial de áreas litorales y de infraestructura cercana a la costa.

En el norte, municipios como Crescent City y Trinidad se cuentan entre los primeros en la lista de riesgo, mientras que la zona de la Bahía de Humboldt sufriría la expansión del agua a comunidades lindantes como Bayside y Bracut. Las simulaciones disponibles en la plataforma NOAA Sea Level Rise Viewer exhiben la magnitud potencial de la inundación mediante recursos gráficos y bases de datos actualizadas.

NOAA identifica entre los principales puntos vulnerables:

San Francisco

Oakland

Long Beach

Huntington Beach

Seal Beach

Newport Beach

San Diego

Crescent City

Trinidad

Entornos de Humboldt Bay (Bayside, Bracut)

Los paisajes naturales impactados incluirían la Big Lagoon, el Brush Creek/Lagoon Lake Wetlands and Coastal Dunes Natural Preserve, el Ventura County Game Reserve y el California Coastal National Monument, según lo presentado en mapas oficiales de la agencia.

La plataforma NOAA Sea Level Rise Viewer identifica áreas urbanas y reservas naturales de California en riesgo ante una subida de 3 metros del océano. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

¿Por qué sube el nivel del mar y cuáles son las causas del fenómeno en California?

El aumento del nivel del mar se produce como consecuencia directa de factores climáticos globales, subrayan organismos como la NOAA, la NASA y el IPCC. El fenómeno responde principalmente a la fusión acelerada de glaciares y capas de hielo en Groenlandia y la Antártida, lo que incrementa el volumen de agua en los océanos. A este proceso se suma la llamada expansión térmica, que ocurre cuando el agua marina absorbe calor y se expande.

Las fuentes oficiales informan que las emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles han provocado que la temperatura media global del océano alcance niveles récord en los últimos años. Según el reporte técnico de la NOAA: "El océano ha absorbido más del 90% del calentamiento adicional causado por las actividades humanas desde 1970, lo que contribuye al ascenso sostenido del nivel del mar“. El Panel Intergubernamental calcula que, incluso si las emisiones de carbono se redujeran a cero, el proceso continuaría mientras perdure el exceso térmico acumulado en el sistema.

En el caso californiano, la conformación geográfica y el desarrollo urbano cercano a la costa intensifican la exposición al fenómeno, agregan expertos citados en Newsweek. Las áreas bajas y los humedales constituyen entornos de amortiguación natural, pero la urbanización y la infraestructura pueden limitar la capacidad de absorción y acelerar la vulnerabilidad.

¿Cuándo se podría registrar un aumento de 10 pies en el nivel del mar en California?

Las previsiones actuales, consolidadas por la NOAA y el IPCC, sostienen que alcanzar un aumento de 10 pies (3 metros) en el nivel del mar antes del año 2100 es poco probable bajo los escenarios de emisiones conocidos. Según J. Derek Loftis, profesor e investigador en el Center for Coastal Resources Management del Virginia Institute of Marine Science, el incremento proyectado “no ocurrirá antes de 2100”. El especialista expuso en declaraciones recogidas por Newsweek que “la mayoría de los modelos asigna ese crecimiento extremo a plazos que exceden el actual siglo, aunque no se descarta el avance sostenido del fenómeno”.

El panel científico internacional coincide en que el ritmo de subida puede variar de acuerdo con las políticas de mitigación y los escenarios de emisiones futuras. La NOAA estima que, bajo un escenario de altas emisiones, el nivel del mar cerca de la costa estadounidense podría incrementar entre 0,6 y 2,1 metros (entre 2 y 7 pies) hacia el año 2100 en promedio, manteniendo en revisión permanente las previsiones mediante modelos dinámicos.

El ascenso del mar en California se atribuye al deshielo polar y la expansión térmica, agravados por el cambio climático y las emisiones de carbono. (REUTERS/Fred Greaves)

¿Qué acciones se están tomando para adaptar las ciudades costeras ante el aumento del nivel del mar?

Diversas jurisdicciones de California han iniciado planes y estrategias orientadas a la adaptación y resiliencia frente a la subida del nivel del mar, confirma la NOAA. Estas acciones se reflejan en la actualización de mapas de riesgo, desarrollo de reglamentaciones de uso del suelo y construcción de infraestructura de protección. Entre las intervenciones más frecuentes sobresale la construcción de muros y diques costeros, sistemas de bombeo de agua para áreas bajas, restauración de marismas y humedales, y promoción de “costas vivas” capaces de absorber parte de la energía de las olas.

El reporte de la NOAA indica: "Las ciudades costeras estadounidenses han comenzado a destinar inversiones a planes de resiliencia y a programas piloto para mitigar las interrupciones crecientes en el transporte, la electricidad y los servicios públicos provocadas por inundaciones recurrentes“. El documento destaca que organismos locales, estatales y federales colaboran en la recolección de datos, educación pública y financiamiento de obras prioritarias para la seguridad ciudadana y la funcionalidad de los puertos y aeropuertos.

J. Derek Loftis sostuvo para Newsweek que “el costo de no actuar de manera preventiva seguirá en aumento con el avance del mar, mientras que la eficacia de las soluciones tradicionales disminuirá si se demora la toma de decisiones”.

¿Qué impacto tendría la inundación en las reservas naturales y el entorno costero de California?

El área de influencia del ascenso del nivel del mar no solo se ciñe a las ciudades. Reservas naturales y sistemas ecológicos como la Big Lagoon, el Ventura County Game Reserve y el California Coastal National Monument experimentarán alteraciones profundas, según las proyecciones presentadas. El ecosistema de la Humboldt Bay y el Humboldt Bay National Wildlife Refuge podría ver invadida por agua salada gran parte de su extensión, con perjuicio para flora y fauna autóctona.

La NOAA informa que estos cambios modificarán los patrones de inundación en humedales y desembocaduras de ríos como el Eel River, así como las conexiones de agua dulce y salada que sostienen la productividad biológica de estos sistemas. Las recomendaciones incluyen integrar la protección ecológica en los planes de resiliencia urbana y actualizar las delimitaciones de áreas naturales protegidas.

La presencia de agua marina en territorios continentales genera salinización de suelos y amenaza hábitats de aves, peces y especies endémicas. Los científicos de la NOAA enfatizan la necesidad de monitoreo y de proyectos de restauración activa bajo escenarios de alta incertidumbre.

La infraestructura crítica de California, incluyendo carreteras, puertos y aeropuertos, enfrenta riesgos crecientes de inundaciones y daños estructurales. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

¿Cómo afectaría a los transportes y la infraestructura pública un aumento del nivel del mar en la costa californiana?

La NOAA advierte que el incremento del nivel del mar impactaría directamente en la infraestructura crítica de la región. Carreteras costeras como la US-101 y vías cercanas a la línea de agua, puertos comerciales, aeropuertos y centrales eléctricas quedarían expuestas a inundaciones más frecuentes o permanentes. El fenómeno de marea alta y las lluvias extremas podrían provocar el aislamiento de barrios enteros y retrasos reiterados en las operaciones logísticas y el tránsito cotidiano.

“Las interrupciones del transporte asociadas a la subida del mar ya exigen destinar recursos adicionales a la gestión de contingencias y la redefinición de trayectos esenciales”, resalta uno de los documentos técnicos de la NOAA. Esta presión se traslada también a redes subterráneas de energía, sistemas de drenaje y plantas de tratamiento de aguas, que en muchas ciudades de California se ubican en áreas bajas cercanas al mar.

La autoridad expresa que la integración de factores climáticos y previsiones de nivel del mar a la planificación de obras públicas resulta clave para evitar afectaciones desproporcionadas en la vida diaria y la economía regional.

¿Qué puede esperar la población ante estos escenarios y cuáles son los próximos pasos?

Las proyecciones de la NOAA y los registros históricos muestran que la tendencia ascendente del nivel del mar se ha acelerado desde la década de 1990 y mantiene alta probabilidad de continuar durante el próximo siglo. En respuesta, la agenda de autoridades y agencias medioambientales centra sus esfuerzos en actualizar regulaciones, financiar nuevas tecnologías de protección y coordinar la cooperación entre instancias estatales y federales.

La ciudadanía puede consultar el estado actualizado de zonas vulnerables mediante plataformas como el NOAA Sea Level Rise Viewer, así como informarse sobre programas de mitigación y oportunidades de participación en la construcción de ciudades resilientes.

El monitoreo permanente, la capacitación comunitaria y la articulación de estrategias a escala local adquieren un rol central para anticipar los efectos y reducir los riesgos físicos, sociales y económicos.