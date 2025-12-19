El Pentágono realizó una operación militar en Siria tras el ataque de ISIS en el que murieron dos soldados de Estados Unidos

Fuerzas estadounidenses patrullan en campos petroleros en Siria el 28 de octubre del 2019. (AP foto/Baderkhan Ahmad)

Las fuerzas estadounidenses lanzaron una operación contra el Estado Islámico en Siria en respuesta a un ataque en Palmira que dejó tres estadounidenses muertos, según declaró el viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“Las fuerzas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas del EI en Siria. Este ataque masivo se produce tras el ataque contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Siria el 13 de diciembre”, informó en un breve comunicado el Comando Central de EEUU.

“Las fuerzas estadounidenses iniciaron la OPERACIÓN ATAQUE OJO DE HALCÓN en Siria para eliminar a los combatientes, la infraestructura y los depósitos de armas de ISIS en respuesta directa al ataque contra las fuerzas estadounidenses ocurrido el 13 de diciembre”, escribió Hegseth en X, utilizando el acrónimo del grupo yihadista.

“Este no es el comienzo de una guerra; es una declaración de venganza. Si atacan a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarán el resto de su breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos los perseguirá, los encontrará y los matará sin piedad”, agregó Hegseth.

En una publicación en las redes sociales, Trump se refirió al ataque: “Estados Unidos está tomando represalias muy severas contra los terroristas asesinos responsables. Estamos atacando con fuerza los bastiones de ISIS en Siria, un lugar empapado en sangre y con muchos problemas, pero con un futuro brillante si ISIS es erradicado. El Gobierno de Siria, liderado por un hombre que trabaja arduamente para devolver la grandeza a Siria, y que apoyo plenamente. Se advierte a todos los terroristas lo suficientemente malvados como para atacar a estadounidenses: SERÁN GOLPES MÁS FUERTES QUE NUNCA SI, DE CUALQUIER MANERA, ATACAN O AMENAZAN A EEUU”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a militares que llevan una maleta durante el traslado solemne de los restos de dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa caídos en Siria, los sargentos Edgar Torres Tovar y William Howard, y Ayad Mansoor Sakat, de Macomb, Michigan, quien trabajaba como intérprete en Siria, en la Base Aérea de Dover, Delaware, EE. UU., el 17 de diciembre de 2025. REUTERS/Nathan Howard

Dos soldados del Ejército de Estados Unidos, junto a un intérprete civil, murieron el sábado en Siria tras un ataque perpetrado por un presunto integrante del Estado Islámico (ISIS) contra un convoy conjunto de fuerzas estadounidenses y sirias, de acuerdo con el mando central militar estadounidense (CENTCOM).

El atacante, que fue abatido posteriormente por fuerzas asociadas, abrió fuego cuando los soldados realizaban una reunión con líderes locales en la ciudad central de Palmira, según explicó CENTCOM en un comunicado. Al menos otros tres soldados estadounidenses resultaron heridos y dos efectivos sirios sufrieron lesiones, según detalles difundidos por diversos funcionarios militares y recogidos por la agencia Reuters y la agencia estatal siria SANA.

El ataque se produjo poco más de un mes después de que Siria formalizase un acuerdo de cooperación política con la coalición liderada por Estados Unidos destinada a combatir al Estado Islámico, un anuncio que coincidió con la visita del presidente sirio Ahmed al-Sharaa a la Casa Blanca.

El presidente estadounidense Donald Trump se reúne con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa en Riad, Arabia Saudita, en este documento publicado el 14 de mayo de 2025. Agencia de Prensa Saudita/vía REUTERS

Según información de tres funcionarios locales transmitida por Reuters, el agresor era miembro de las fuerzas de seguridad sirias. El portavoz del Ministerio del Interior sirio, Noureddine el-Baba, declaró en el canal de televisión estatal Al-Ikhbariya que el atacante no ostentaba ningún cargo de liderazgo en los cuerpos de seguridad. El portavoz detalló: “El 10 de diciembre se emitió una evaluación que indicaba que este agresor podría albergar ideas extremistas, y una decisión sobre su caso debía emitirse mañana, domingo”.

El-Baba resaltó que Siria alertó previamente sobre la posibilidad de un ataque del Estado Islámico en esa región, reclamando que “las fuerzas de la coalición no tomaron en cuenta estas advertencias”. También agregó que las autoridades sirias determinarán si el atacante poseía vínculos operativos con el grupo extremista o solo simpatizaba con su ideología.

En respuesta al ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó a través de su plataforma Truth Social, prometiendo una “represalia muy seria” y lamentando la pérdida de “tres grandes patriotas”. Según declaraciones de Trump, calificó el hecho ante la prensa como un “ataque terrible”.

El embajador estadounidense en Turquía y enviado especial a Siria, Tom Barrack, condenó el atentado, señaló en un comunicado: “Lamentamos la pérdida de tres valientes miembros estadounidenses y del personal civil y deseamos una pronta recuperación a los soldados sirios heridos en el ataque. Seguimos comprometidos con derrotar al terrorismo junto a nuestros socios sirios”.

SANA informó que los heridos fueron evacuados por helicópteros estadounidenses hacia una base norteamericana en la región de Al-Tanf, próxima a la frontera con Irak.

La coalición encabezada por Estados Unidos mantiene operaciones aéreas y terrestres en Siria contra sospechosos del Estado Islámico, frecuentemente en coordinación con las fuerzas de seguridad sirias. Por su parte, el gobierno sirio llevó a cabo en el último mes una campaña de detenciones a nivel nacional en la que se arrestó a más de 70 personas acusadas de pertenencia o vínculos con el grupo extremista.

Actualmente, Estados Unidos mantiene presencia militar en el noreste de Siria como parte de una iniciativa de una década de apoyo a una fuerza kurda local para combatir a grupos yihadistas.

(Con información de AFP y Reuters)