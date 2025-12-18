Pronóstico de viajes en fin de año en Estados Unidos: cuándo volar y cuándo conducir en Navidad y Año Nuevo

Estados Unidos prevé un récord de 122 millones de desplazamientos durante la temporada navideña, según la AAA. (REUTERS/Elijah Nouvelage)

Estados Unidos enfrenta un récord histórico de desplazamientos durante la temporada navideña, con más de 122 millones de personas previstas para viajar entre el 20 de diciembre y el 1 de enero, según la American Automobile Association (AAA). El volumen de personas impacta principalmente a quienes realizarán viajes por carretera y avión, reconfigurando el movimiento interno y la logística del transporte en todo el país.

De acuerdo con AAA, la cifra representa un aumento del 2,2% frente a 2024, cuando se alcanzaron 119,7 millones de desplazamientos en el mismo periodo. Los datos oficiales fueron difundidos esta semana y citados por medios nacionales como ABC News. El fenómeno refleja una tendencia de crecimiento sostenido en la movilidad festiva dentro del país.

El repunte de viajes durante las festividades comenzó a consolidarse hace más de una década. Historias de congestión y largas filas en aeropuertos y autopistas resultan recurrentes durante las últimas semanas de diciembre y comienzos de enero. Las cifras de la AAA muestran que la recuperación pospandemia y una situación económica estable sostienen la elección de traslados familiares, visitas de corta distancia y turismo nacional como rasgos característicos de esta temporada festiva.

¿Cuántas personas viajarán en Estados Unidos durante Navidad y Año Nuevo 2025?

La previsión de 122 millones de viajeros en Estados Unidos publicada por la AAA consolida a este fin de año como el de mayor movimiento registrado para Navidad y Año Nuevo. Según informó la entidad, más de 109,5 millones de personas optarán por viajar en automóvil, mientras que 8,03 millones lo harán en avión. Las preferencias por métodos de transporte se reparten así:

Automóvil: 109,5 millones de personas (suba del 2% frente al año pasado).

Avión: 8,03 millones de personas (incremento del 2,3%).

Otros medios (autobuses, trenes, cruceros): el resto, con volúmenes mucho menores.

La AAA reporta que se trata de una tendencia que rompe los registros previos y encuentra explicación en factores económicos, nuevas políticas laborales y aumento de la oferta de servicios turísticos nacionales.

El 90% de los viajes en Navidad y Año Nuevo 2025 se realizarán en automóvil, consolidando la preferencia por el transporte terrestre. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Por qué hay un récord de viajes para Navidad y Año Nuevo?

Las estimaciones de la AAA se basan en análisis de reservas, comportamiento de demanda y proyecciones de movilidad. La organización destaca que la estabilidad económica en Estados Unidos y el crecimiento del ahorro familiar favorecen los desplazamientos durante las festividades.

Además, el uso extendido del trabajo remoto permite que muchas personas puedan combinar vacaciones familiares con jornadas laborales a distancia. De acuerdo con la AAA, la flexibilización de los horarios y el aumento de la previsibilidad influyen en la elección de fechas y destinos.

Otra influencia esencial es la progresiva recuperación de la confianza tras los años de restricciones por la pandemia de covid-19, lo que facilita la decisión de viajar durante periodos de alta demanda. “Estamos observando que muchas personas optan por reunirse con familiares o buscan escapadas a destinos cálidos dentro del país”, indicó un vocero institucional de la AAA.

¿Cuáles serán los días y horarios más demandados para viajar en Estados Unidos?

El análisis de la AAA y de la empresa de datos INRIX identifica los días más congestionados para viajar durante Navidad y Año Nuevo 2025. Los registros históricos y las proyecciones actuales coinciden en resaltar:

Mayor congestión: sábado 21 y domingo 22 de diciembre, así como viernes 26 de diciembre. Se trata de los días en que se prevé mayor saturación de rutas y terminales, especialmente en áreas urbanas y en los accesos a ciudades principales.

Transporte aéreo: la mayor actividad en aeropuertos se dará entre el 19 y el 27 de diciembre, de acuerdo a datos suministrados por las aerolíneas al consorcio del sector.

Menor tráfico: los días 25 de diciembre y 1 de enero serán los más tranquilos para circular por carreteras, según INRIX.

La AAA recomienda anticipar reservas, ajustar planes de viaje y extremar la precaución, sobre todo en tramos urbanos o rutas principales cercanas a grandes centros poblados.

Florida, el sur de California y Hawái lideran el ranking de destinos más elegidos por los estadounidenses para las fiestas. (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

¿Qué destinos son los más elegidos para viajar en las fiestas?

Según datos de la AAA, Florida, el sur de California y Hawái son los destinos nacionales favoritos para los estadounidenses durante la temporada navideña. Las reservas para lugares cálidos superan a las de enclaves tradicionales de clima frío.

La organización subraya que la preferencia por destinos soleados responde a un deseo de descanso y actividades al aire libre, además de condiciones meteorológicas estables. “Se observa un patrón claro donde muchas familias prefieren el buen clima y la variedad de actividades recreativas”, detalló la AAA en su reporte anual para medios.

¿Qué impacto tiene el récord de viajes sobre las aerolíneas y los operadores?

Las compañías aéreas ajustaron su operativa para responder al repunte. United Airlines informó a ABC News que anticipa la temporada de fiestas con más vuelos en su historia, especialmente el sábado 27 de diciembre, el día más cargado según sus previsiones. American Airlines planea despachar cerca de cuatro vuelos por minuto entre el 18 de diciembre y el 5 de enero.

“Estamos trabajando para reforzar los equipos de atención y facilitar operaciones fluidas en tierra y aire”, declaró un vocero de United Airlines. American Airlines señaló que apunta a optimizar puntualidad, agilizar embarques y mejorar la información para los pasajeros en períodos de alto flujo.

La AAA y las autoridades aeroportuarias advierten que los controles de seguridad pueden demorar más de 45 minutos en horas críticas. Para los viajeros aéreos, la principal recomendación es llegar al aeropuerto con suficiente antelación.

La estabilidad económica y el auge del trabajo remoto impulsan el aumento de viajes familiares y turismo nacional en Estados Unidos. (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

¿Cómo afecta el aumento de viajes al tráfico por carretera?

El tránsito por autopistas y rutas nacionales será protagonista en esta temporada. Según la AAA, el uso del vehículo particular sigue siendo la opción predilecta, con 9 de cada 10 viajes realizados en automóvil.

La asociación resalta que los picos de congestión se concentran en las mañanas previas a Navidad y después de Navidad, en los principales corredores interestatales. Las zonas alrededor de las grandes áreas metropolitanas sufrirán embotellamientos que pueden duplicar los tiempos normales de traslado.

INRIX recomienda evitar las horas punta y prever rutas alternativas ante la probabilidad alta de retrasos. Los expertos sugieren revisar condiciones del tiempo y el estado de las carreteras debido a los posibles temporales invernales.

¿Qué recomendaciones da AAA para viajar seguro en Navidad y Año Nuevo?

La AAA emitió una serie de consejos para quienes planean viajar durante estas fechas:

Verificar el estado mecánico y técnico del vehículo antes de salir.

Informarse sobre condiciones climáticas y de tránsito el día del viaje.

Reservar hospedaje y alquilar vehículos con anticipación, ya que la demanda es muy alta en diciembre y enero.

Llevar elementos de seguridad y botiquín, especialmente al recorrer largas distancias.

Para viajeros en avión, la recomendación prioritaria es consultar las políticas de equipaje, llegar temprano al aeropuerto y contar con todos los documentos requeridos. “La mejor forma de prepararse es anticipar todos los imprevistos posibles”, subraya la AAA.

La AAA recomienda anticipar reservas y extremar precauciones ante la congestión prevista en rutas y aeropuertos durante las fiestas. (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

¿Por qué este récord importa para consumidores y autoridades?

El récord de más de 122 millones de desplazamientos marca pautas para el funcionamiento de empresas, seguridad vial, servicios de emergencia y cadenas logísticas en todo Estados Unidos. Los operadores ajustan frecuencias y recursos, mientras que autoridades estatales y federales implementan controles especiales en rutas y nodos críticos.

Los datos sobre la temporada navideña permiten proyectar tendencias de consumo, analizar el estado de la infraestructura y planificar futuras campañas de comunicación y prevención. De acuerdo con la AAA, es probable que el flujo récord de este año se utilice como referencia para planificaciones de años posteriores.

La magnitud del movimiento demuestra, según la organización, “la capacidad de adaptación de los estadounidenses para coordinar grandes desplazamientos, el protagonismo del automóvil en la cultura local y el rol de las iniciativas públicas y privadas para facilitar el tránsito y la seguridad”.