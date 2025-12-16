Estados Unidos

Estados Unidos realizó tres “ataques cinéticos” contra lanchas narco en el Pacífico Oriental y abatió a ocho traficantes

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y se dedicaban al narcotráfico”, informó por medio de un comunicado el Comando Sur de EEUU

Guardar

Estados Unidos eliminó a ocho narcotraficantes durante tres ataques contra embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico Oriental, informó este lunes el Comando Sur a través de su cuenta oficial en X.

“El 15 de diciembre, bajo la dirección del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Lanza del Sur’ realizó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, indicó el comando estadounidense.

Según el comunicado, “la inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico”.

“Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”, detallaron. La publicación incluyó imágenes de video que mostraron tres embarcaciones antes de recibir los impactos.

Desde el mes de septiembre, Estados Unidos ha intensificado los bombardeos contra embarcaciones sospechosas en rutas marítimas estratégicas, justificados como parte de un esfuerzo regional para frenar el flujo de drogas hacia Norteamérica.

El comunicado del Comando Sur
El comunicado del Comando Sur de los Estados Unidos vía X

Según cifras oficiales, el saldo de muertes resultantes de esta campaña ya supera las 90 personas. Los blancos de estas acciones están registrados como parte de organizaciones señaladas previamente como terroristas extranjeras por el gobierno estadounidense.

Las operaciones corresponden a una estrategia de presión que se articula en varios frentes: control naval, vigilancia aérea y recopilación de inteligencia conjunta con socios en Sudamérica y Centroamérica.

Autoridades estadounidenses han insistido en que las acciones cumplen estándares legales internacionales y responden a amenazas concretas contra la seguridad de Estados Unidos y de países aliados.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha justificado en múltiples ocasiones la necesidad de este tipo de respuesta para interrumpir cadenas logísticas criminales de alto impacto.

En paralelo, el presidente Donald Trump anunció que se preparan nuevos operativos en territorio venezolano contra objetivos vinculados al narcotráfico, ampliando la ofensiva iniciada en el mar a operaciones en tierra.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth,
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha justificado en múltiples ocasiones la necesidad de este tipo de respuesta para interrumpir cadenas logísticas criminales de alto impacto (REUTERS)

No permitiremos que organizaciones criminales usen el mar para infiltrar drogas en nuestro país. Hemos salvado miles de vidas al cortar estas rutas”, declaró el mandatario en días recientes.

Trump ha dado máxima prioridad a la ofensiva militar contra el narcotráfico, impulsando operaciones conjuntas, patrullas navales y la colaboración permanente con agencias de inteligencia para localizar y destruir embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico.

En tierra es más fácil. Conocemos sus movimientos y estamos listos para actuar”, dijo Trump hace unos días en una rueda de prensa.

Estados Unidos ha hecho hincapié en Venezuela, país al que acusa de ser un epicentro del tráfico internacional de cocaína y señala directamente a Nicolás Maduro el “Cártel de los Soles”, catalogado oficialmente como organización terrorista extranjera.

Los narcotraficantes y sus cómplices en el poder deben saber que están en la mira y que Estados Unidos tiene derecho —y el deber— de defenderse de la ola de drogas que azota a nuestro país”, sostuvo el mandatario.

“En tierra es más fácil.
“En tierra es más fácil. Conocemos sus movimientos y estamos listos para actuar”, dijo Trump hace unos días en una rueda de prensa (AP)

Las rutas del Pacífico Oriental han sido durante años corredores fundamentales del tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas hacia Estados Unidos. Organizaciones como la DEA y la Guardia Costera de Estados Unidos advierten que las embarcaciones utilizadas por los carteles —a menudo rápidas, de bajo perfil y con motores potentes— son diseñadas precisamente para eludir tanto la detección por radar como la persecución en alta mar.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Narco lanchasNarcotráficoVenezuelaPacífico OrientalEstados UnidosPete HesgethComando Sur de Estados UnidosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Al menos 15 heridos luego de que un tranvía de San Francisco realizó una parada repentina

El incidente dejó a dos personas hospitalizadas y llevó a una revisión de los protocolos de seguridad en el histórico sistema de transporte

Al menos 15 heridos luego

La filántropa MacKenzie Scott donó USD 7.170 millones para organizaciones sin fines de lucro en 2025

La serie de contribuciones recientes beneficiaron a cientos de organizaciones, incluidas universidades y entidades sociales. La exesposa de Jeff Bezos ha donado un total de 26.300 millones de dólares desde 2019

La filántropa MacKenzie Scott donó

El cuerpo de una mujer desaparecida fue encontrado dentro de un barril al costado de una carretera en Texas

Las autoridades indicaron que Christelrose Angel Ramírez habría recibido un disparo mientras dormía, mientras que su pareja, Jesús Varela fue arrestado y se encuentra bajo custodia

El cuerpo de una mujer

Estados Unidos arrestó a cinco personas acusadas de planear ataques con explosivos en California en Año Nuevo

La investigación federal sostiene que el grupo preparaba explosiones coordinadas y agresiones contra agentes migratorios, con pruebas realizadas días antes en el desierto de Mojave

Estados Unidos arrestó a cinco

Hombre de 84 años fue arrestado en Florida tras disparar a su hijo en la cara por falta de visitas a su madre

William Nowak se mostró confundido y desconcertado luego de que los agentes lo interrogaran tras el incidente. Además, permanece bajo custodia sin derecho a fianza

Hombre de 84 años fue
DEPORTES
Los dos clubes a los

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

La “trampa” de Mastantuono que complica al Real Madrid de cara a su debut en la Copa del Rey

“Muy optimista”: el análisis sobre el Alpine de Colapinto que ilusiona a los fanáticos de cara a la temporada 2026 de la F1

TELESHOW
El duro cuestionamiento de Marcela

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

Yanina Latorre adelantó cómo fue su frente a frente con Maru Botana en MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

“No quemes a nadie en

“No quemes a nadie en la hoguera hoy”: qué nos enseña la imprenta sobre la internet del presente

Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

La Unión Europea amplió las sanciones contra la red petrolera rusa y endureció el cerco a la “flota fantasma”

Disturbios en Honduras impiden el inicio del escrutinio especial y profundizan la incertidumbre por los resultados

Buques petroleros cancelan operaciones hacia Venezuela tras la incautación de un cargamento por parte de Estados Unidos