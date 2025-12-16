El cuerpo de una mujer desaparecida fue encontrado dentro de un barril al costado de una carretera en Texas

Un barril que contenía el cuerpo de Christelrose Angel Ramírez, fue encontrado al costado de la I-95 en Houston. (GoFundMe)

El cuerpo de Christelrose Angel Ramírez, de 41 años, fue encontrado dentro de un barril abandonado al costado de la carretera interestatal 45, en el área de Greenspoint, Houston.

La víctima fue hallada el miércoles 10 de diciembre, tras varios días de desaparición, y las autoridades han señalado a su pareja, Jesús Varela, como principal sospechoso del crimen.

La familia de Ramírez, profundamente afectada, ha denunciado públicamente el contexto de violencia que rodeaba a la víctima y ha solicitado apoyo para cubrir los gastos funerarios mediante una campaña de recaudación de fondos realizada en GoFundMe.

Ramírez habría recibido un disparo mientras dormía, posteriormente, su cuerpo fue trasladado en bolsas y depositado en el barril

Los cargos contra Jesús Varela incluyen asesinato, manipulación de cadáver, agresión familiar y restricción ilegal, según registros judiciales. (GoFundMe)

De acuerdo con Fox 26 Houston, el cuerpo de Ramírez fue localizado por la policía de Houston en la mañana del 10 de diciembre, dentro de un barril tirado junto a la carretera interestatal 45.

Los familiares de la víctima informaron al medio que los investigadores les comunicaron que Ramírez habría recibido un disparo mientras dormía, fue introducida en bolsas de basura y finalmente depositada en el barril. La familia relató que la ausencia de publicaciones en redes sociales y la falta de contacto durante 11 días encendieron las alarmas sobre su paradero.

Su pareja fue arrestado, acusado por manipulación de evidencia y se le ha fijado una fianza

La Policía de Houston arrestó a Jesús Varela, pareja de la víctima, acusado de asesinato y manipulación de evidencia tras la muerte de Ramírez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris consultados por People, Jesús Varela, de 48 años, fue arrestado el 6 de diciembre por la policía de Houston, después de que las autoridades supieran que un familiar supuestamente lo agredió y amenazó para que colaborara en ocultar el cuerpo.

Varela enfrenta cargos de asesinato, manipulación de evidencia (cadáver humano), agresión a un miembro de la familia y restricción ilegal, según los registros judiciales citados por KPRC 2.

La fianza se ha fijado en $200.000 por manipulación de pruebas, $40.000 por agresión contra un familiar y $5.000 por privación ilícita de la libertad, mientras que no se ha establecido fianza para el cargo de asesinato. La comparecencia judicial de Varela está programada para el lunes 15 de diciembre.

La familia de Ramírez ha expresado su dolor y consternación ante los medios

El padre de la víctima, Ricardo Ramírez, expresó su dolor y exige respuestas públicas al presunto responsable del crimen. (GoFundMe)

Ricardo Ramírez, padre de la víctima, declaró a Fox 26 Houston: “Ella no merecía morir como lo hizo porque era una joven hermosa. Es decir, tenía toda la vida por delante”. El padre también relató que presentía que algo grave podía ocurrir y recordó que su hija y Varela habían estado separados desde 2019.

En declaraciones a KPRC 2, Ricardo Ramírez manifestó: “Ahora mismo siento rabia, me siento deprimido, siento, ya sabes, que esto no sucede, que no es real. Lloro todos los días. Lloro por la mañana, lloro por la noche”. Por su parte, Maggie Ramírez, tía de la víctima, afirmó a Fox 26 Houston: “No se merecía esto. Ayudó al mundo entero. Ayudó a desconocidos”.

La familia ha señalado que Ramírez era víctima de violencia doméstica

La familia de Christelrose Ramírez denuncia antecedentes de violencia doméstica y relata la angustia por su desaparición de once días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La página de GoFundMe creada por un familiar subraya que la víctima “perdió la vida en un trágico acto de violencia doméstica”. Los documentos judiciales citados por Fox 26 Houston indican que el asesinato habría ocurrido el 1 de diciembre, y que la relación entre Ramírez y Varela se había disuelto años antes, aunque persistían situaciones de riesgo.

Según People, la investigación continúa y las autoridades del Condado de Harris mantienen los cargos contra Varela, quien permanece detenido a la espera de su comparecencia judicial. La familia, a través de la página de GoFundMe, ha solicitado apoyo económico para cubrir los gastos funerarios y ha destacado la dificultad emocional y financiera que enfrentan tras la pérdida.

En medio del dolor, los allegados de Ramírez buscan reunir los recursos necesarios para despedirla de manera digna y preservar su memoria, apelando a la solidaridad de la comunidad.