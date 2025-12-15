Una licorería de California volvió a vender un boleto ganador de Powerball por dos millones de dólares

Un boleto de Powerball vendido en Sacramento otorga casi dos millones de dólares a un afortunado ganador local. (AP foto/George Walker IV)

Un boleto ganador del Powerball valorado en casi 2 millones de dólares fue vendido en una licorería de Sacramento, informó la Lotería de California, mientras el premio mayor de la lotería estadounidense sigue sin ganador y alcanza una cifra histórica de 1.100 millones de dólares.

El boleto premiado, que acertó cinco de los seis números sorteados —1, 28, 31, 57 y 58, con el Powerball 16—, fue adquirido en Lichine’s Liquor & Deli, ubicada en el 7107 South Land Park Drive. De acuerdo con el sitio web de la California Lottery, el ganador recibirá 1.975.554 millones de dólares.

El sorteo del sábado 13 de diciembre por la noche no arrojó ningún boleto que coincidiera con los seis números, lo que mantiene la expectativa para el próximo sorteo, programado para este lunes 15 de diciembre en el estudio de la Florida Lottery en Tallahassee, justo antes de las 23:00 horas del Este.

El premio mayor de Powerball alcanza los 1.100 millones de dólares tras quedar vacante en el sorteo del 13 de diciembre. (AP Foto/Mike Stewart)

El afortunado tiene un plazo de ciento ochenta días para reclamar el premio, según detalló CBS News. Este establecimiento ya había vendido un boleto ganador de más de un millón de dólares el año pasado, consolidando su reputación entre los jugadores locales.

La magnitud del pozo acumulado, que se convierte en el sexto más grande en la historia de Powerball, ha generado largas filas en la licorería de Sacramento, donde muchos residentes buscan repetir la suerte. Ken Cheng, empleado de Lichine’s Liquor & Deli, expresó a FOX40: “esto realmente demuestra el apoyo y la comunidad que recibimos de la gran comunidad de la lotería”.

El fenómeno no se limita a California. El sábado, dos boletos vendidos en Carolina del Norte y Pensilvania también obtuvieron premios de 2 millones de dólares cada uno, según confirmaron los organizadores del sorteo a CBS News. Los ganadores pueden optar por recibir el monto total estimado en pagos anuales durante veintinueve años o una suma global inmediata, que para el sorteo del lunes está calculada en 503.000 dólares antes de impuestos.

El pozo de 1.100 millones de dólares es el sexto más grande en la historia de Powerball desde la introducción de jackpots millonarios. (REUTERS/Nathan Howard)

Desde la introducción de los jackpots millonarios en 2016, solo en 2022 se entregó el mayor premio de la historia de Powerball, que ascendió a 2.040 millones de dólares. El último gran golpe se produjo el 6 de septiembre, cuando dos jugadores en Missouri y Texas compartieron un premio de 1.787 millones de dólares, el segundo más grande registrado en una lotería estadounidense, según datos recopilados por CBS News.

Las probabilidades de acertar el premio mayor de Powerball permanecen extremadamente bajas: una en 292,2 millones, tras los cambios implementados en 2015 en la cantidad de bolas blancas y rojas que intervienen en la dinámica del sorteo. La Asociación de Loterías Multiestatales explicó que este ajuste buscó generar premios mayores y aumentar la emoción entre los participantes.

Matt Strawn, presidente del Powerball Product Group y director ejecutivo de la Iowa Lottery, destacó a FOX News que “esta racha de acumulados está reuniendo a las personas para soñar en grande durante esta época festiva. Por favor, jueguen de manera responsable. Solo un boleto de Powerball de 2 dólares les da la oportunidad de ganar este premio mayor y, al mismo tiempo, apoyar buenas causas en su comunidad”.

Los boletos de Powerball tienen un costo de 2 dólares y pueden adquirirse en cuarenta y cinco estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.