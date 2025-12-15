Estados Unidos

Histórico acuerdo de seguridad entre Paraguay y Estados Unidos con despliegue de tropas norteamericanas en el país sudamericano

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller Rubén Ramírez se reunieron en Washington para suscribir un convenio que permitirá enfrentar con mayor eficacia las operaciones de Hezbollah, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua en la región

Marco Rubio y Ruben Ramírez
Marco Rubio y Ruben Ramírez durante la firma del acuerdo de cooperación militar y de seguridad nacional entre Estados Unidos y Paraguay, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Estados Unidos y Paraguay firmaron hoy en Washington un acuerdo histórico de cooperación en seguridad nacional que implicará el despliegue de tropas del Pentágono e intercambio de información clave en tiempo real para combatir al terrorismo y al narcotráfico.

“Este histórico acuerdo establece un marco claro para la presencia y las actividades del personal militar estadounidense y civil del Departamento de Guerra en Paraguay, facilitando la capacitación bilateral y multinacional, la asistencia humanitaria, la respuesta ante desastres y otros intereses de seguridad compartidos”, sostiene el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Estado.

El acuerdo firmado entre Rubio y Ramírez exhibe la fortaleza de la relación diplomática entre Donald Trump y Santiago Peña.

Estados Unidos diseñó una nueva agenda en Seguridad Nacional y Paraguay actuará como una pieza importante en la estrategia que empujará la Casa Blanca para enfrentar a los carteles de la droga y el terrorismo en América Latina.

En este contexto, la administración Trump se comprometió a compartir información clasificada con el gobierno paraguayo, entrenar a sus tropas, donar tecnología y sumar fuerzas de Homeland Security y el Pentágono a la embajada americana en Asunción.

Trump transformó en blancos móviles a Irán y a la dictadura de Nicolás Maduro, y Paraguay puede fortalecer esa estrategia de Estados Unidos en la región.

Hezbollah tiene células terroristas dormidas en la Triple Frontera, y Maduro se beneficia con las operaciones ilegales que hacen el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles en el cono sur.

Estados Unidos entregará toda la información posible -en tiempo real- a Paraguay para enfrentar estos dos proxies del régimen iraní y la dictadura de Venezuela.

Nicolás Maduro y Alí Khamenei
Nicolás Maduro y Alí Khamenei durante una reunión oficial en Teherán, (Irán)

“El presidente Santiago Peña está sumamente comprometido en seguir trabajando fuertemente en la relación de nuestros países, pero también en objetivos compartidos que como éste nos proponen seguir luchando contra el crimen transnacional organizado; seguir trabajando fuertemente contra el tráfico de drogas, contra el tráfico de personas, contra la corrupción, que son todos aspectos relevantes, pero por sobre todas las cosas, por la libertad de nuestra gente”, sostuvo el canciller Ramírez tras firmar el acuerdo de cooperación con Rubio.

“Uno de los aliados más fuertes que tiene los Estados Unidos en el mundo, en la región, es Paraguay y su liderazgo político, y que el acuerdo que se firma respeta la soberanía de Paraguay, pero crea también la oportunidad de trabajar aún más acerca y en conjunto para enfrentar a la amenaza primordial que existe en el hemisferio, que es el terrorismo transnacional de diferentes carteles y otras operaciones”, completó Rubio con Ramírez a su lado.

El canciller Ramírez y el
El canciller Ramírez y el secretario Rubio durante la ceremonia oficial en Washington, (Estados Unidos)

La firma del tratado bilateral sucedió esta mañana en DC, y antes del acto protocolar sucedió un encuentro a puertas cerradas que se extendió por noventa minutos.

El cónclave tuvo la participación de Ramírez, Rubio, Chris Landau -subsecretario de Estado-, Michael Jensen -consejero de Seguridad Nacional-, Joseph Humire -subsecretario del Pentágono-, Oscar González -ministro de Defensa-, Gustavo Leite -embajador de Paraguay ante la Casa Blanca-, y el jefe de estado mayor de las fuerzas militares, general Nery torres Laconich.

Con el convenio firmado entre Washington y Asunción, el presidente Peña pondrá su texto a consideración del Congreso de Paraguay. Y una vez que se obtenga la ratificación parlamentaria, iniciará la cooperación entre ambos países.

Estados Unidos aportará capacidad técnica, información clasificada sobre terrorismo y narcotráfico, y desplegará tropas militares y asistentes civiles del Pentágono.

Paraguay se compromete a compartir su propia información sobre los delitos trasnacionales que se cometen en su territorio, y está dispuesto a encabezar operativos de represión contra los grupos terroristas que responden a Irán y los carteles de la droga que reciben órdenes de Maduro.

Se trata de acuerdo histórico sin antecedentes en el cono sur.

