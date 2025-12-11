Estados Unidos

Kilmar Ábrego García fue liberado tras meses en un centro de detención de migrantes

La jueza Paula Xinis ordenó la liberación del salvadoreño de un centro de detención en Pensilvania, al determinar que el gobierno de Estados Unidos carecía de base legal para mantenerlo bajo custodia migratoria

Guardar
Kilmar Abrego Garcia fue liberado
Kilmar Abrego Garcia fue liberado tras una orden emitida por una jueza federal en Maryland. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)

Kilmar Ábrego García fue liberado la tarde de este jueves 12 de diciembre del centro de detención Moshannon Valley en Pensilvania, luego de que la jueza Paula Xinis del Tribunal de Distrito de Maryland ordenara su salida tras determinar que el gobierno de Estados Unidos carecía de autoridad legal para continuar su detención en un centro de inmigración.

La resolución judicial indica que no existía una orden final de deportación vigente para Ábrego García, por lo cual su permanencia bajo custodia resultaba improcedente. “Su expulsión no puede considerarse razonablemente previsible, inminente, ni compatible con el debido proceso”, precisó la jueza Xinis en el fallo, de acuerdo con la documentación judicial citada por NBC News. Tras la orden, el equipo legal comunicó que “Garcia ya se encuentra en el coche. Salió del centro”.

Simon Sandoval-Moshenberg, abogado principal de la defensa, expresó que este dictamen representa una protección clave del proceso jurídico. “La corte dejó absolutamente claro que el Gobierno no puede detener a una persona indefinidamente sin base jurídica y que todas las agencias deben cumplir de manera completa y rápida con la decisión”, declaró a NBC News. Agregó que el equipo legal mantendrá la vigilancia sobre el cumplimiento de la medida judicial.

El gobierno de Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos carecía de fundamento legal para mantener detenido a Abrego Garcia, según una resolución judicial. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Por disposición judicial, Ábrego García deberá residir en la vivienda de su hermano en Maryland, no solicitar pasaporte, no realizar viajes fuera del Distrito de Maryland o el Distrito Medio de Tennessee sin autorización previa, buscar empleo y abstenerse de portar armas y consumir drogas o alcohol de forma excesiva.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) manifestó su desacuerdo con la resolución. La portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin, calificó la decisión como carente de fundamento legal y adelantó que el Gobierno continuará sus gestiones legales por la vía judicial correspondiente, según declaró en sus redes sociales y fue reproducido por The Associated Press.

La historia de Ábrego García

De acuerdo con NBC News, la historia de Ábrego García se remonta a 2012, cuando ingresó a Estados Unidos para escapar de la violencia de las pandillas en El Salvador. En 2019, un tribunal de inmigración le otorgó un amparo conocido como “retención de remoción”, mecanismo que le impedía ser enviado a su país natal dada la amenaza a su vida. Sin embargo, tras ser arrestado en Maryland mientras solicitaba empleo y entregado al ICE, las autoridades federales procedieron con la deportación pese a la restricción judicial.

Abrego Garcia deberá residir en
Abrego Garcia deberá residir en Maryland mientras continúan los procesos judiciales en su contra. (REUTERS/Seth Herald)

En marzo de este año fue deportado a su país natal a pesar de la orden judicial que le protegía de un eventual regreso a El Salvador. Posteriormente, el Tribunal Supremo solicitó el retorno del ciudadano salvadoreño a territorio estadounidense, proceso que culminó en junio.

Al regresar a Estados Unidos, Abrego fue detenido por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y se iniciaron gestiones para su traslado a países africanos y a Costa Rica. La jueza Xinis indicó que esas opciones no resultaron viables y que algunas naciones mencionadas nunca fueron consultadas oficialmente para recibirlo.

Además, quedó confirmado que “Costa Rica nunca se retiró de su compromiso de recibir a Abrego Garcia, así como él nunca dejó de intentar reasentarse allí”, según consta en el fallo judicial citado por los medios.

Abrego Garcia enfrenta, en paralelo, cargos penales en Tennessee relacionados con presunto tráfico de personas. Ha negado las acusaciones y solicitado la desestimación de la causa por considerar una motivación punitiva en su contra tras la deportación fallida. El inicio del juicio está previsto para el 26 de enero en la ciudad de Nashville.

Temas Relacionados

Kilmar Ábrego GarcíaLiberaciónICEInmigraciónEl SalvadorCECOTestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Rescatan a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah; experimentó temperaturas bajo cero

Las autoridades respondieron a una señal de emergencia enviada por un dispositivo GPS, logrando ubicar y asistir al afectado en el Parque Nacional Arches, quien enfrentó condiciones extremas antes de ser puesto a salvo por los rescatistas

Rescatan a excursionista atrapado en

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

El evento está programado para el próximo 17 de diciembre y reunirá a Diego Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, y expertos como Ricardo Israel, Guido Añez, Iliana Lavastida y Robert Evan Ellis

El Interamerican Institute for Democracy

Wall Street cerró con resultados dispares: el Dow Jones subió y el Nasdaq retrocedió por presión en el sector tecnológico

La decisión de la Reserva Federal de ajustar nuevamente el costo del crédito reconfiguró el flujo de capitales y elevó la demanda por acciones tradicionales

Wall Street cerró con resultados

Tennessee ejecutó a un condenado casi cuatro décadas después del asesinato de una estudiante universitaria

El proceso judicial, que tardó 37 años en concretarse, terminó con la aplicación de la inyección letal a Harold Wayne Nichols. Este fue el cierre de un caso marcado por aplazamientos y cambios en los protocolos

Tennessee ejecutó a un condenado

El acusado de asesinar a Charlie Kirk compareció por primera vez en persona ante el tribunal de Utah

Sus familiares se encontraban en la primera fila; su madre se mostró visiblemente conmocionada, secándose las lágrimas con un pañuelo, acompañada por el padre y el hermano del joven

El acusado de asesinar a
DEPORTES
Se confirmó el cronograma del

Se confirmó el cronograma del Apertura 2026: cuándo se disputará el Superclásico entre Boca y River y los debuts de los grandes

“Ya estaba harto”: la impensada confesión de Ángel Correa sobre su salida del Atlético de Madrid

La reacción de Jack Doohan tras protagonizar dos accidentes en la Súper Fórmula de Japón luego de dejar la F1

La tajante frase de Lewis Hamilton sobre su retiro que impactó en la Fórmula 1

Tras un nuevo salto en el ranking, Luisina Giovannini tendrá su bautismo en un Grand Slam: “Me cambió todo en una semana”

TELESHOW
Fabián Cubero se pronunció sobre

Fabián Cubero se pronunció sobre la polémica con Nicole Neumann por el cumpleaños de 15 de una de sus hijas

La abuela de Pedro Rosemblat habló sobre Lali Espósito: “Nació tocada por la varita”

Con humor y emoción, Bautista Mascia recordó el aniversario de su ingreso a Gran Hermano

Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

INFOBAE AMÉRICA

El Interamerican Institute for Democracy

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras