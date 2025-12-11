El premio mayor de Powerball aumenta a 930 millones de dólares: el séptimo más grande en su historia

El sorteo del Powerball ofrece un premio mayor de USD 930 millones, el séptimo más alto en la historia del juego. (AP Foto/Wilfredo Lee, archivo)

El sorteo de este miércoles por la noche del Powerball ofrece un premio mayor estimado de 930 millones de dólares, lo que lo convierte en el séptimo más alto en la historia del juego, según Powerball.

El ganador podrá optar entre recibir el monto total en pagos anuales o un pago único de 429 millones de dólares en efectivo, ambas opciones antes de impuestos.

Este incremento en el bote se produce tras cuarenta sorteos consecutivos sin que ningún participante acertara los seis números, una racha que comenzó después de que el último gran premio se repartiera el 6 de septiembre entre dos boletos vendidos en Misuri y Texas, quienes compartieron 1.787 millones de dólares, según la información de ABC News y Fox Business.

En el último sorteo del lunes, nadie acertó la combinación ganadora

El ganador del Powerball podrá elegir entre un pago único de USD 429 millones en efectivo o una anualidad creciente. (AP Foto/Jenny Kane)

En el sorteo más reciente, celebrado el lunes por la noche, ninguna apuesta logró acertar la combinación ganadora compuesta por las bolas blancas 8, 32, 52, 56 y 64, junto con el Powerball rojo 23.

Como resultado, el premio mayor continuó acumulándose, alcanzando la cifra actual para el sorteo que se realizará este miércoles poco antes de las 23:00 horas (hora del Este de Estados Unidos) en el estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee.

Récords históricos de Powerball y probabilidades de ganar el premio mayor

El récord histórico del Powerball es de USD 2.040 millones, entregado en noviembre de 2022 en California. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las probabilidades de ganar el premio mayor del Powerball permanecen prácticamente inalteradas: 1 en 292,2 millones, mientras que la probabilidad de obtener cualquier premio es de 1 en 24,9.

El récord absoluto del juego corresponde a un premio de 2.040 millones de dólares, entregado el 7 de noviembre de 2022 en California.

Otros botes históricos incluyen los 1.765 millones de dólares del 11 de octubre de 2023 en California, los 1.586 millones de dólares del 13 de enero de 2016 repartidos entre California, Florida y Tennessee, y los 1.326 millones de dólares del 6 de abril de 2024 en Oregón.

El actual sorteo de 930 millones de dólares se suma a la lista de los mayores premios de la historia del Powerball, que también incluye los 842,4 millones de dólares del 1 de enero de 2024 en Michigan, los 768,4 millones de dólares del 27 de marzo de 2019 en Wisconsin y los 758,7 millones de dólares del 23 de agosto de 2017 en Massachusetts.

El sorteo del sábado entregó cuatro premios de al menos 1 millón de dólares

El bote de Powerball creció tras cuarenta sorteos consecutivos sin acertantes de los seis números ganadores. (REUTERS/Brendan McDermid)

De acuerdo con la información publicada por Fox Business, a lo largo de la actual edición, se han registrado 50 premios de Match 5, cada uno de 1 millón de dólares, y ocho premios de Match 5 + Power Play, con un valor de 2 millones de dólares cada uno.

El sorteo del sábado pasado, por ejemplo, otorgó cuatro premios de al menos 1 millón de dólares, incluyendo boletos ganadores vendidos en Florida, Georgia y Texas, así como un boleto de 2 millones de dólares en Nueva Jersey, según la lotería.

Días en los que se realizan los sorteos y modalidades de cobro

Los boletos de Powerball cuestan USD 2 por jugada y los sorteos se celebran los lunes, miércoles y sábados. (AP Foto/Mike Stewart, archivo)

El Powerball, que realiza sorteos los lunes, miércoles y sábados, permite a los ganadores elegir entre dos modalidades de cobro: una anualidad que consiste en un pago inmediato seguido de veintinueve pagos anuales que aumentan un cinco por ciento cada año, o un pago único en efectivo.

Los boletos tienen un costo de 2 dólares por jugada.