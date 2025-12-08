Estados Unidos

Aumenta la fiebre del Powerball en EEUU: el premio mayor se acerca a los USD 900 millones para el sorteo de este lunes

Un boleto ganador de 1 millón de dólares durante el último sorteo se vendió en una gasolinera en Fernandina Beach, Florida

El Powerball acumuló 875 millones de dólares para el próximo sorteo en Estados Unidos. (AP foto/George Walker IV)

El acumulado del premio mayor de la lotería del Powerball eleva la expectativa en Estados Unidos después de que ningún jugador lograra acertar todos los números en el sorteo del sábado 6 de diciembre.

Según informó FOX News Orlando, un boleto ganador de 1 millón de dólares se vendió en Florida, aunque el gran premio de USD 820 millones no encontró dueño. La combinación ganadora correspondió a los números 13, 14, 26, 28 y 44, con el Powerball número 7.

De acuerdo con la información publicada por la Lotería de Florida, el ticket millonario se adquirió en una gasolinera Circle K, ubicada en el 2808 Atlantic Avenue, en Fernandina Beach. Junto a este premio mayor, otras recompensas relevantes se entregaron en el estado: dos boletos de 100,000 dólares y dos de 50,000 dólares también fueron vendidos en el estado, confirmaron voceros oficiales en declaraciones recogidas por FOX News Orlando.

Un boleto vendido en Florida otorgó un premio de un millón de dólares en el sorteo más reciente. (AP Foto/Jenny Kane)

La expectativa en torno al sorteo crece a medida que el pozo mayor se acumula. El próximo sorteo está pautado para e lunes 8 de diciembre de 2025, a las 10:59 p.m., hora local. Las ventas de boletos estarán habilitadas hasta una hora antes de la extracción. La cifra estimada para el próximo pozo del Powerball es de 875 millones de dólares, lo que representa el séptimo premio más alto en la historia del juego.

La probabilidad de hacerse con el premio mayor se mantiene estadísticamente alejada de la mayoría de los jugadores. Las posibilidades de ganar el pozo del Powerball se calculan en 1 entre 292,2 millones. Aun así, la emoción se renueva en cada sorteo, que se realiza regularmente cada lunes, miércoles y sábado.

Otros premios

El impacto del sorteo no solo se refleja en los premios millonarios, sino también en la distribución de cantidades menores. En Carolina del Norte, una persona consiguió 100,000 dólares en el mismo sorteo del 6 de diciembre, tras acertar cuatro números más la bola roja, mientras el Power Play duplicaba la cuantía inicial.

El acumulado de Powerball se ubica entre los diez premios más altos en la historia del juego. (AP Foto/Charles Krupa)

También en ese estado, 86 jugadores lograron premios de 100 dólares y 34 obtuvieron 200 dólares. Un portavoz de la Lotería de Carolina del Norte explicó, citado por FOX News Orlando que “la venta de boletos ha permitido destinar 15,4 millones de dólares a escuelas para programas preescolares, materiales y becas”.

Los boletos del Powerball cuestan 2 dólares y requieren seleccionar cinco números, además de un sexto correspondiente al propio Powerball. Los jugadores pueden asignar sus propias cifras o dejar la selección en manos del sistema computarizado. El premio principal se obtiene únicamente acertando la totalidad de los números sorteados.

El pozo más grande en la historia de la lotería corresponde al sorteo del 7 de noviembre de 2022 en California, que fue de 2,04 mil millones de dólares. El 6 de septiembre de 2025 se repartió otro gran premio de 1,787 millones de dólares cuyos boletos fueron vendidos en Missouri y Texas. El jackpot actual de 875 millones de dólares es uno de los diez premios más altos que ha ofrecido el Powerball en todo el país.

