EEUU prepara aumentos de salario mínimo en 2026: más de 22 estados y 66 jurisdicciones ajustarán al alza

El salario mínimo aumentará en 22 estados y 66 ciudades y condados de Estados Unidos en 2026. (AP Foto/Mark Lennihan)

El salario mínimo experimentará un aumento histórico en 2026 en Estados Unidos, un movimiento que beneficiará a millones de trabajadores de bajos ingresos frente a la crisis de asequibilidad que enfrenta el país.

Un total de 22 estados y 66 ciudades y condados aplicarán incrementos en sus salarios mínimos, según un informe difundido por la organización Proyecto Nacional de Ley de Empleo (NELP) y citado por CBS News.

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo se incrementará en 19 estados y 49 ciudades y condados, cubriendo así 68 jurisdicciones. Más adelante durante el mismo año, otra tanda de cuatro estados y 22 ciudades sumarán aumentos, brindando mayor alivio a los trabajadores peor remunerados de la economía estadounidense.

La ciudad de Nueva York, junto con Long Island y Westchester, elevará el salario mínimo a 17 dólares la hora. (REUTERS/Kylie Cooper)

Aumentos a partir del 1 de enero

Desde el primer día de 2026, trabajadores en 60 jurisdicciones comenzarán a percibir al menos 15 dólares la hora como mínimo. En tres estados y 40 localidades, el umbral para algunos o todos los empleadores llegará o superará los 17 dólares por hora.

El caso de Nueva Jersey sobresale, donde, por ejemplo, el salario mínimo para trabajadores de cuidados a largo plazo ascenderá a 18,92 dólares por hora. En Nueva York, tanto la ciudad como Long Island y Westchester fijarán su salario mínimo en 17 dólares.

Las diferencias también se observarán en función del tamaño de las empresas. Por ejemplo, en Hayward, California, las grandes empresas deberán abonar a sus empleados al menos 17,79 dólares, mientras que los pequeños empleadores pagarán un mínimo de 16,90 dólares.

Ajustes automáticos por inflación impulsarán las subidas salariales en 13 estados y 44 ciudades y condados en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Novato, California, otra ciudad del área de la bahía de San Francisco, las empresas con más de 100 empleados establecerán el mínimo en 17,73 dólares, las de 26 a 99 en 17,46 dólares y las de 25 o menos en 16,90 dólares.

Al menos 13 estados y 44 ciudades y condados ajustarán sus salarios mínimos en función del índice de precios al consumidor (CPI), para que el sueldo no pierda poder adquisitivo frente a la inflación.

La investigadora de NELP, Tsedeye Gebreselassie, señaló a CBS News que “frente a la inacción federal, estos aumentos están indexados a la inflación, de modo que reflejan el costo de vida”. Destacó además el papel central de la “organización liderada por los propios trabajadores”, haciendo referencia a la campaña Fight for 15, iniciada en 2012, como motor de muchos de estos avances.

El salario mínimo federal permanece en 7,25 dólares desde 2009, mientras muchas localidades avanzan con aumentos independientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brechas persistentes y desafíos

Persisten municipios donde el salario mínimo sigue siendo de 7,25 dólares, especialmente en estados del sur. Sobre estas diferencias, Gebreselassie remarcó que “el contraste entre los estados y ciudades que suben los salarios cada año y los que permanecen en 7,25 dólares es realmente chocante”.

“La falta de asequibilidad tiene tanto que ver con el aumento de precios como con el hecho de que la gente no gana lo suficiente para comprar las cosas”, agregó la investigadora. “Se habla mucho del primer aspecto, pero debemos asegurarnos de no perder de vista que los salarios de los trabajadores también deben aumentar”.

El informe presentado por NELP anticipa que los aumentos en el salario mínimo contribuirán a aliviar la presión financiera sobre los trabajadores estadounidenses con menores ingresos, aunque las desigualdades territoriales seguirán marcando el debate social y político sobre el salario digno. Las nuevas cifras entrarán en vigor progresivamente a lo largo de 2026, dependiendo de la jurisdicción.