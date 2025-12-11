Estados Unidos

EEUU prepara aumentos de salario mínimo en 2026: más de 22 estados y 66 jurisdicciones ajustarán al alza

Los incrementos varían según el estado y el tamaño de la empresa. Nueva York y Nueva Jersey alcanzará salarios cercanos a los 19 dólares por hora en sectores clave

Guardar
El salario mínimo aumentará en
El salario mínimo aumentará en 22 estados y 66 ciudades y condados de Estados Unidos en 2026. (AP Foto/Mark Lennihan)

El salario mínimo experimentará un aumento histórico en 2026 en Estados Unidos, un movimiento que beneficiará a millones de trabajadores de bajos ingresos frente a la crisis de asequibilidad que enfrenta el país.

Un total de 22 estados y 66 ciudades y condados aplicarán incrementos en sus salarios mínimos, según un informe difundido por la organización Proyecto Nacional de Ley de Empleo (NELP) y citado por CBS News.

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo se incrementará en 19 estados y 49 ciudades y condados, cubriendo así 68 jurisdicciones. Más adelante durante el mismo año, otra tanda de cuatro estados y 22 ciudades sumarán aumentos, brindando mayor alivio a los trabajadores peor remunerados de la economía estadounidense.

La ciudad de Nueva York,
La ciudad de Nueva York, junto con Long Island y Westchester, elevará el salario mínimo a 17 dólares la hora. (REUTERS/Kylie Cooper)

Aumentos a partir del 1 de enero

Desde el primer día de 2026, trabajadores en 60 jurisdicciones comenzarán a percibir al menos 15 dólares la hora como mínimo. En tres estados y 40 localidades, el umbral para algunos o todos los empleadores llegará o superará los 17 dólares por hora.

El caso de Nueva Jersey sobresale, donde, por ejemplo, el salario mínimo para trabajadores de cuidados a largo plazo ascenderá a 18,92 dólares por hora. En Nueva York, tanto la ciudad como Long Island y Westchester fijarán su salario mínimo en 17 dólares.

Las diferencias también se observarán en función del tamaño de las empresas. Por ejemplo, en Hayward, California, las grandes empresas deberán abonar a sus empleados al menos 17,79 dólares, mientras que los pequeños empleadores pagarán un mínimo de 16,90 dólares.

Ajustes automáticos por inflación impulsarán
Ajustes automáticos por inflación impulsarán las subidas salariales en 13 estados y 44 ciudades y condados en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Novato, California, otra ciudad del área de la bahía de San Francisco, las empresas con más de 100 empleados establecerán el mínimo en 17,73 dólares, las de 26 a 99 en 17,46 dólares y las de 25 o menos en 16,90 dólares.

Al menos 13 estados y 44 ciudades y condados ajustarán sus salarios mínimos en función del índice de precios al consumidor (CPI), para que el sueldo no pierda poder adquisitivo frente a la inflación.

La investigadora de NELP, Tsedeye Gebreselassie, señaló a CBS News que “frente a la inacción federal, estos aumentos están indexados a la inflación, de modo que reflejan el costo de vida”. Destacó además el papel central de la “organización liderada por los propios trabajadores”, haciendo referencia a la campaña Fight for 15, iniciada en 2012, como motor de muchos de estos avances.

El salario mínimo federal permanece
El salario mínimo federal permanece en 7,25 dólares desde 2009, mientras muchas localidades avanzan con aumentos independientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brechas persistentes y desafíos

Persisten municipios donde el salario mínimo sigue siendo de 7,25 dólares, especialmente en estados del sur. Sobre estas diferencias, Gebreselassie remarcó que “el contraste entre los estados y ciudades que suben los salarios cada año y los que permanecen en 7,25 dólares es realmente chocante”.

“La falta de asequibilidad tiene tanto que ver con el aumento de precios como con el hecho de que la gente no gana lo suficiente para comprar las cosas”, agregó la investigadora. “Se habla mucho del primer aspecto, pero debemos asegurarnos de no perder de vista que los salarios de los trabajadores también deben aumentar”.

El informe presentado por NELP anticipa que los aumentos en el salario mínimo contribuirán a aliviar la presión financiera sobre los trabajadores estadounidenses con menores ingresos, aunque las desigualdades territoriales seguirán marcando el debate social y político sobre el salario digno. Las nuevas cifras entrarán en vigor progresivamente a lo largo de 2026, dependiendo de la jurisdicción.

Temas Relacionados

Salario mínimoAumentos salarialesInflaciónCosto de vidaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Estados Unidos aplicará aranceles al régimen de Nicaragua por políticas comerciales consideradas “irrazonables”

Las tarifas comenzarán en 0%, incrementarán a 10% en 2027 y llegarán a 15% en 2028

Estados Unidos aplicará aranceles al

El premio mayor de Powerball aumenta a 930 millones de dólares: el séptimo más grande en su historia

La suma disponible para el sorteo nocturno de este miércoles se incrementó después de que ningún participante acertara la combinación ganadora en los sorteos previos

El premio mayor de Powerball

Plantas nucleares abandonadas en Carolina del Sur podrían reactivarse tras oferta de 2.700 millones de dólares

La propuesta contempla que la firma privada asuma la mayor parte de la energía generada, mientras la estatal recibiría una porción proporcional a su inversión, además de eliminar la mayor parte de la deuda que dejó el fracaso del proyecto nuclear

Plantas nucleares abandonadas en Carolina

Un espectáculo de Gemínidas iluminará el cielo de Estados Unidos a mediados de diciembre

La lluvia de meteoros es considerada por especialistas como una de las más notables del año y será visible con hasta 120 destellos de meteoros por hora bajo condiciones favorables

Un espectáculo de Gemínidas iluminará

Donald Trump presiona a Zelensky para buscar un acuerdo con Rusia y sostiene que está en contacto con líderes de Europa

El mandatario estadounidense insistió en que una amplia mayoría en Ucrania reclama el fin del conflicto y defendió su estrategia de no acudir a encuentros hasta ver avances

Donald Trump presiona a Zelensky
DEPORTES
Faustino Oro da pelea en

Faustino Oro da pelea en los dos frentes: sigue arriba en el Magistral de ajedrez y en carrera por la norma de gran maestro

Challenger Tour: la puerta de entrada a la élite del tenis que vio brillar a los argentinos en 2025

Es italiana, decidió competir para la Argentina y ya es la número uno del país en dobles: la historia de Nicole Fossa Huergo

El video del reencuentro del Cuti Romero y Heung-Min Son: el insulto en español del delantero que se hizo viral

10 frases del Chelo Delgado: el futuro de Úbeda en Boca, el pedido a Cavani, la situación de Dybala y el colombiano en la mira

TELESHOW
Vero Lozano habló de los

Vero Lozano habló de los cambios en su programa y el exitoso formato que le ofrecieron conducir: “Me encantaría”

Tini Stoessel sorprendió a sus fans y anunció el lanzamiento de una de sus canciones más esperadas: “36 vidas”

La advertencia de Luis Ventura tras la fake news sobre su hijo: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias”

El regalo de Donato de Santis que conmovió a Wanda Nara en su cumpleaños: “Me emocionaste tanto”

El cuestionamiento a Mauro Icardi por el video de la China Suárez con su perro Tano: “Es al que sus hijas extrañan”

INFOBAE AMÉRICA

HRW cuestionó al Gobierno de

HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

María Corina Machado ya está en Oslo y se prepara para reencontrarse con su familia y simpatizantes

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’