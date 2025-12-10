Estados Unidos

Wall Street cerró al alza tras el nuevo recorte de tasas de la Reserva Federal

El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq registraron avances al concluir la jornada, impulsados por las expectativas de mayor crecimiento y una menor inflación

Guardar
Wall Street cerró al alza
Wall Street cerró al alza tras el nuevo recorte de tasas de la Reserva Federal (AP/Richard Drew)

Wall Street concluyó la jornada de este miércoles con alzas en sus principales indicadores, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara un recorte de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés.

El ajuste, que deja el rango objetivo entre 3,5% y 3,75%, fue bien recibido por los mercados financieros y analistas, marcando el último movimiento del año por parte del banco central.

Al cierre del miércoles, el Dow Jones de Industriales sumó 1,1%, situándose en 48.057 puntos. El S&P 500 ascendió 0,7% hasta las 6.886 unidades, mientras que el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, avanzó 0,3% hasta los 23.654 enteros. Esta reacción positiva confirmó el optimismo de los inversores respecto al rumbo de la política monetaria y el entorno económico de Estados Unidos.

La decisión de la Reserva Federal era esperada por una amplia parte del mercado, que anticipaba un nuevo recorte del costo del dinero ante la ralentización de las contrataciones y el impacto de los aranceles implementados bajo la administración de Donald Trump.

El economista José Torres, de Interactive Brokers, explicó a CNBC: “La falta de recortes más profundos podría haber sido vista negativamente en Wall Street. Pero el hecho de que la Reserva Federal vaya a aumentar de nuevo su balance, aunque sea lentamente, es una buena noticia. Esto genera optimismo y compensa de sobra las preocupaciones sobre que las tasas de interés puedan bajar poco en el futuro”.

El Dow Jones, el S&P
El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq registraron avances al concluir la jornada, impulsados por las expectativas de mayor crecimiento y una menor inflación (REUTERS/Kylie Cooper)

Para Torres, el clima optimista responde también a “mayores previsiones de crecimiento, menores expectativas de inflación y expectativas de empleo neutrales”, lo que impulsa tanto a las acciones como a los mercados de bonos.

La jornada bursátil estuvo influida además por movimientos relevantes en el sector audiovisual. Las acciones de Warner Bros. ganaron 4,49% en medio de reportes sobre una posible adquisición. El lunes, Paramount hizo pública una oferta hostil cercana a los 108.000 millones de dólares para adquirir Warner Bros., un monto superior a la propuesta previa de Netflix, que ascendía a 82.700 millones de dólares, deuda incluida.

Según lo informó The Wall Street Journal, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, mantuvo reuniones en Nueva York con accionistas de Warner Bros. para presentar su oferta y persuadirles de su conveniencia frente a la de Netflix.

El consejo de administración de Warner Bros. aún debe analizar los detalles de cada propuesta antes de definir una respuesta definitiva.

Más allá del ámbito bursátil, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un repunte de 0,36%, con el barril cotizando en 58,46 dólares. El alza coincidió con la noticia de que autoridades estadounidenses interceptaron y confiscaron un petrolero en aguas cercanas a Venezuela.

El incidente contribuyó a reforzar la tendencia positiva en el mercado energético, donde persiste un entorno de volatilidad a raíz de factores geopolíticos y cambios en la oferta global.

El director ejecutivo de Paramount, David
El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, mantuvo reuniones en Nueva York con accionistas de Warner Bros. para presentar su oferta y persuadirles de su conveniencia frente a la de Netflix (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los analistas de mercado continúan atentos a la evolución de los indicadores económicos y financieros tras la última decisión de la Reserva Federal. El diálogo entre el banco central y los inversores se mantiene abierto ante un escenario donde la política monetaria, las expectativas de inflación y el mercado laboral siguen marcando la agenda para 2025.

Estas variables, junto con las operaciones corporativas en sectores estratégicos, configuran un escenario de movimientos constantes en Wall Street, que cerró la jornada con señales de confianza entre los operadores y expectativas respecto a las próximas decisiones regulatorias y empresariales.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosWall StreetReserva FederalDow JonesNasdaqS&P 500Últimas Noticias América

Últimas Noticias

El uso de GoFundMe para recaudar dinero para gastos básicos como alimentación y vivienda aumento en EEUU en 2025

De acuerdo con la plataforma, las palabras más frecuentes en las descripciones de las campañas este año fueron “trabajo”, “comida”, “factura”, “hogar”, “cuidado” y “amor”

El uso de GoFundMe para

Inundaciones récord en Washington generaron evacuaciones y alerta máxima en algunas comunidades

Un fenómeno meteorológico ha provocado el desplazamiento de cientos de personas y mantiene en alerta a varias localidades, mientras los niveles de los ríos continúan elevados y las autoridades advierten sobre riesgos persistentes

Inundaciones récord en Washington generaron

El antiguo lago Manly reapareció tras lluvias récord en el Valle de la Muerte

La acumulación de agua en Badwater Basin ha sido suficiente para cubrir las salinas, fenómeno que podría favorecer también la aparición de un espectáculo de flores silvestres en primavera

El antiguo lago Manly reapareció

Luego de 80 años, los restos de un soldado con Medalla de Honor de la Segunda Guerra Mundial fueron identificados

El comandante luchó contra enemigos japoneses, quienes lo capturaron y mantuvieron preso hasta su muerte unos años después

Luego de 80 años, los

Así es Centralia, el pueblo que arde bajo tierra desde hace 60 años e inspiró el horror de “Silent Hill”

La tragedia transformó la localidad en un escenario desolado de niebla y ruinas. Hoy solo quedan cinco habitantes y su historia alimenta leyendas que inspiran películas y relatos de horror

Así es Centralia, el pueblo
DEPORTES
Manchester City venció 2-1 al

Manchester City venció 2-1 al Real Madrid en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: todos los goles

El video que escandaliza al fútbol europeo: acusan a un entrenador de golpear a un periodista discapacitado

La joya de inferiores que Boca Juniors pierde por la patria potestad: el poderoso club europeo en el que se probará

De Myanmar a la cima de la UFC: la historia de superación y gloria de Joshua Van

La aguda respuesta de Thomas Müller cuando le pidieron comparar a Messi y a Cristiano Ronaldo tras perder la MLS con el argentino

TELESHOW
Los días de Maxi López

Los días de Maxi López y su esposa Daniela Christiansson en un lujoso hotel en los Alpes franceses

Leticia Brédice habló del sufrimiento que vivió por su obsesión con la delgadez: “Pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda”

Valentina Cervantes mostró cómo vive la Navidad en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos

Wanda Nara festejó su cumpleaños con los participantes de MasterChef: torta de Hello Kitty y mucha felicidad

Chechu Bonelli contó el encuentro con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en un boliche: “Me he portado como una lady”

INFOBAE AMÉRICA

Hamas acepta “congelar” sus armas

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas

Sundance 2026, un festival marcado por la memoria de Robert Redford y el adiós a Park City

Israel habilitó el cruce fronterizo entre Jordania y Cisjordania para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza

Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios