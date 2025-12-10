Wall Street cerró al alza tras el nuevo recorte de tasas de la Reserva Federal (AP/Richard Drew)

Wall Street concluyó la jornada de este miércoles con alzas en sus principales indicadores, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara un recorte de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés.

El ajuste, que deja el rango objetivo entre 3,5% y 3,75%, fue bien recibido por los mercados financieros y analistas, marcando el último movimiento del año por parte del banco central.

Al cierre del miércoles, el Dow Jones de Industriales sumó 1,1%, situándose en 48.057 puntos. El S&P 500 ascendió 0,7% hasta las 6.886 unidades, mientras que el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, avanzó 0,3% hasta los 23.654 enteros. Esta reacción positiva confirmó el optimismo de los inversores respecto al rumbo de la política monetaria y el entorno económico de Estados Unidos.

La decisión de la Reserva Federal era esperada por una amplia parte del mercado, que anticipaba un nuevo recorte del costo del dinero ante la ralentización de las contrataciones y el impacto de los aranceles implementados bajo la administración de Donald Trump.

El economista José Torres, de Interactive Brokers, explicó a CNBC: “La falta de recortes más profundos podría haber sido vista negativamente en Wall Street. Pero el hecho de que la Reserva Federal vaya a aumentar de nuevo su balance, aunque sea lentamente, es una buena noticia. Esto genera optimismo y compensa de sobra las preocupaciones sobre que las tasas de interés puedan bajar poco en el futuro”.

El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq registraron avances al concluir la jornada, impulsados por las expectativas de mayor crecimiento y una menor inflación (REUTERS/Kylie Cooper)

Para Torres, el clima optimista responde también a “mayores previsiones de crecimiento, menores expectativas de inflación y expectativas de empleo neutrales”, lo que impulsa tanto a las acciones como a los mercados de bonos.

La jornada bursátil estuvo influida además por movimientos relevantes en el sector audiovisual. Las acciones de Warner Bros. ganaron 4,49% en medio de reportes sobre una posible adquisición. El lunes, Paramount hizo pública una oferta hostil cercana a los 108.000 millones de dólares para adquirir Warner Bros., un monto superior a la propuesta previa de Netflix, que ascendía a 82.700 millones de dólares, deuda incluida.

Según lo informó The Wall Street Journal, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, mantuvo reuniones en Nueva York con accionistas de Warner Bros. para presentar su oferta y persuadirles de su conveniencia frente a la de Netflix.

El consejo de administración de Warner Bros. aún debe analizar los detalles de cada propuesta antes de definir una respuesta definitiva.

Más allá del ámbito bursátil, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un repunte de 0,36%, con el barril cotizando en 58,46 dólares. El alza coincidió con la noticia de que autoridades estadounidenses interceptaron y confiscaron un petrolero en aguas cercanas a Venezuela.

El incidente contribuyó a reforzar la tendencia positiva en el mercado energético, donde persiste un entorno de volatilidad a raíz de factores geopolíticos y cambios en la oferta global.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, mantuvo reuniones en Nueva York con accionistas de Warner Bros. para presentar su oferta y persuadirles de su conveniencia frente a la de Netflix (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Los analistas de mercado continúan atentos a la evolución de los indicadores económicos y financieros tras la última decisión de la Reserva Federal. El diálogo entre el banco central y los inversores se mantiene abierto ante un escenario donde la política monetaria, las expectativas de inflación y el mercado laboral siguen marcando la agenda para 2025.

Estas variables, junto con las operaciones corporativas en sectores estratégicos, configuran un escenario de movimientos constantes en Wall Street, que cerró la jornada con señales de confianza entre los operadores y expectativas respecto a las próximas decisiones regulatorias y empresariales.

(Con información de Reuters)