Estados Unidos

El servicio postal estadounidense (USPS) añadirá un recargo temporal por combustible a algunos precios de envío

La decisión de modificar parcialmente las tarifas busca sobrellevar los aumentos imprevistos en los gastos de transporte y operación, considerando el impacto de la coyuntura internacional y las obligaciones legales que enfrenta la agencia

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Camioneta blanca de USPS con logo azul y texto "We deliver for you", estacionada en calle residencial al atardecer frente a una casa.
El alza en los precios del combustible, derivada de la guerra con Irán, impacta de forma directa en la logística y los costos del USPS

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) ha decidido implementar un recargo temporal por combustible como respuesta a la presión que ejercen los aumentos en los costos de transporte, una medida que afectará a millones de usuarios en todo el país. La decisión llega en un contexto internacional complejo, en el que la guerra con Irán ha provocado un alza significativa en los precios del combustible, encareciendo de manera directa las operaciones logísticas y el mantenimiento de la flota de vehículos de la agencia. Esta circunstancia ha obligado al USPS a buscar soluciones inmediatas para cubrir los gastos adicionales que no estaban contemplados en sus presupuestos habituales, procurando mantener la continuidad y calidad del servicio ante un entorno adverso.

El incremento en los precios del combustible, desencadenado por la guerra con Irán, ha impactado de forma directa la cadena logística del USPS. En los últimos meses, la agencia ha enfrentado un aumento sostenido en los gastos relacionados con el transporte, lo que complica la operación diaria de la entidad. El alza de los costos no solo abarca el combustible, sino que también incluye desafíos logísticos y gastos en mantenimiento de vehículos, factores que, sumados, han puesto en riesgo la estabilidad financiera de una organización que ya opera bajo márgenes ajustados. La necesidad de una acción concreta para asegurar la viabilidad del servicio postal en este contexto se ha vuelto ineludible, llevando a la agencia a proponer un ajuste que compense estos sobrecostos de forma temporal.

Detalles del recargo: porcentaje, servicios afectados y vigencia

Manguera de combustible insertada en el tanque de un camión de USPS en una gasolinera, con un cartel rojo que dice 'TEMPORARY FUEL SURCHARGE APPLIED' visible.
El Servicio Postal de Estados Unidos anuncia un recargo temporal por combustible del 8% en ciertas tarifas, vigente desde el 26 de abril de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El USPS anunció la aplicación de un recargo del 8% a ciertas tarifas postales, una medida que estará vigente a partir del 26 de abril, siempre y cuando reciba la aprobación de la Comisión Reguladora Postal. Este recargo temporal tendrá una duración definida, extendiéndose hasta el 17 de enero de 2027, fecha en la que la agencia realizará una reevaluación de sus costos operativos para determinar si la medida debe mantenerse, ajustarse o eliminarse.

El ajuste tarifario no será generalizado, sino que afectará únicamente a servicios específicos: Priority Mail Express, Priority Mail, USPS Ground Advantage y Parcel Select. En cambio, los productos más utilizados por el público general, como los sellos de primera clase y otros servicios postales, no se verán afectados por este incremento. De esta manera, el USPS busca limitar el impacto directo en el usuario promedio, enfocando la medida en los servicios que representan mayores retos logísticos y costos operativos.

La aplicación del recargo está diseñada para ofrecer una solución inmediata a los problemas financieros causados por el encarecimiento del combustible. La agencia ha subrayado que el ajuste es de carácter temporal y que, llegado el 17 de enero de 2027, los costos serán revisados para evaluar si el contexto económico y logístico justifica la continuidad del recargo o si es posible retornar a las tarifas anteriores.

Declaraciones y justificación del USPS sobre el ajuste de tarifas

Un cartero de USPS carga combustible en un camión postal blanco en una gasolinera; se ve un surtidor y un letrero rojo de 'Temporary Fuel Surcharge Applied'.
El USPS asegura que el recargo representa menos de un tercio de los cargos similares de sus competidores logísticos en el sector postal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un comunicado oficial, el USPS explicó que este ajuste temporal de precios proporcionará la flexibilidad necesaria para cubrir los costos reales de las operaciones, tal como lo exige el Congreso. Según la agencia, la medida se ajusta al mandato legal de garantizar la autosuficiencia financiera, asegurando que los ingresos cubran los gastos operativos sin depender de fondos públicos. Un portavoz del Servicio Postal, citado por CBS News, detalló que el recargo responde a la necesidad de cubrir los crecientes costos en transporte, incluidos el alza en los precios del combustible, los desafíos logísticos y el mantenimiento de la flota de vehículos.

El USPS hizo hincapié en que, históricamente, ha evitado la imposición de recargos, pero que la situación actual exige una respuesta proporcional al contexto internacional y a los aumentos de costos. Al comunicar la decisión, la agencia destacó que el recargo busca brindar estabilidad financiera y preservar la calidad del servicio, a la vez que cumple con las obligaciones impuestas por las autoridades regulatorias y legislativas.

Un párrafo clave del comunicado señala: “Este ajuste temporal de precios proporcionará la flexibilidad necesaria al Servicio Postal, al ayudar a garantizar que se cubran los costos reales de la actividad comercial, tal como lo exige el Congreso”. La agencia remarcó que el recargo es una herramienta excepcional para circunstancias excepcionales, y que su objetivo es salvaguardar la continuidad del servicio en un contexto de incertidumbre internacional y volatilidad en los mercados de energía.

Impacto y comparación con competidores

El recargo del 8% representa una medida considerable, pero el USPS subrayó que sigue siendo menor si se compara con los cargos similares aplicados por otras empresas del sector. Según la agencia, el nuevo recargo es menos de un tercio de lo que cobran sus competidores solo por el combustible, lo que permite al Servicio Postal mantener su posición como una de las opciones más accesibles en cuanto a tarifas postales dentro del mundo industrializado.

En palabras del USPS: “Incluso con este cambio, el Servicio Postal sigue ofreciendo una excelente relación calidad-precio en los envíos, con algunas de las tarifas más bajas del mundo industrializado”. Esta comparación busca tranquilizar a los usuarios, enfatizando que, pese al recargo, el USPS continúa siendo competitivo frente a empresas privadas y otras alternativas logísticas. La agencia sostiene que su política tarifaria está diseñada para preservar la asequibilidad de los servicios, limitando el impacto sobre el consumidor final y manteniendo su compromiso con la eficiencia y el acceso universal.

Financiamiento y autonomía operativa del USPS

El Servicio Postal de Estados Unidos es una agencia federal que opera bajo un modelo de autofinanciamiento, lo que significa que no recibe fondos públicos para sus gastos operativos. En cambio, financia el total de sus operaciones a través de la venta de sellos, productos y servicios postales. Este modelo impone una disciplina financiera estricta y obliga a la entidad a ajustar sus tarifas y estrategias de negocio en función de las condiciones del mercado y los costos reales de operación.

La autonomía financiera del USPS se convierte en un elemento clave para entender la necesidad del recargo temporal. Al no contar con subsidios estatales, la agencia debe responder de manera inmediata a cualquier variación significativa en los costos, como ocurre con el encarecimiento del combustible debido a la guerra con Irán. Esta característica distingue al USPS de otras agencias y operadores internacionales, consolidando su posición como una entidad autosuficiente y obligada a tomar decisiones rápidas para mantener la sostenibilidad de sus servicios.

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