Estados Unidos

Una aeronave realizó un aterrizaje de emergencia y chocó encima de un vehículo en la I-95 de Florida

La colisión en una autopista del condado de Brevard provocó el cierre temporal de la vía y dejó a una persona hospitalizada con lesiones menores

Un avión Beechcraft 55 realizó
Un avión Beechcraft 55 realizó un aterrizaje de emergencia en la autopista I-95 de Florida, impactando un Toyota Camry y dejando una persona hospitalizada. (Florida Highway Patrol)

La tarde del lunes 8 de diciembre, un avión pequeño protagonizó un aterrizaje de emergencia en la autopista I-95 de Florida, colisionando con un vehículo y dejando a una persona hospitalizada.

El incidente, que interrumpió el tráfico cerca del marcador de milla 201 en el condado de Brevard, se suma a otro accidente aéreo ocurrido horas antes en la región, lo que ha puesto en alerta a las autoridades y a la Administración Federal de Aviación (FAA), responsable de la investigación, según informaron Fox 13 News y Click Orlando.

Tras el impacto, la carretera permaneció cerrada durante varias horas mientras los equipos de emergencia y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) trabajaban en la zona.

La aeronave intentó aterrizar de emergencia y logró impactar a un auto que transitaba sobre la I-95

El accidente aéreo en la
El accidente aéreo en la I-95 de Brevard obligó al cierre total de la carretera durante varias horas, afectando el tráfico en la zona. (Florida Highway Patrol)

De acuerdo con la información publicada por el medio People, el accidente ocurrió aproximadamente a las 17:45 horas, cuando el avión, que transportaba a dos hombres de 27 años, uno de Orlando y otro de Temple Terrace, intentó aterrizar de emergencia en los carriles en dirección sur de la I-95, cerca de la localidad de Cocoa.

Una imagen difundida por Fox 13 News y Click Orlando muestra la aeronave, un Beechcraft 55 multimotor de ala fija, detenida en medio de varios carriles, con la parte delantera visiblemente dañada. El Toyota Camry 2023 involucrado sufrió graves daños en la parte trasera y los laterales.

Según la FHP, el avión chocó contra el Toyota Camry, conducido por una mujer de 57 años de Melbourne, quien fue trasladada a un hospital cercano con heridas leves. Tanto el piloto como el pasajero resultaron ilesos y permanecieron en el lugar, según confirmaron las autoridades a Fox 13 News.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que la aeronave desciende sobre la autopista y aterriza encima del vehículo antes de deslizarse por la calzada.

El avión pequeño presentó un problema en el motor que obligó al piloto a realizar la maniobra de emergencia

El piloto y el pasajero
El piloto y el pasajero del Beechcraft 55 resultaron ilesos tras el accidente, mientras que la conductora del Toyota Camry sufrió heridas leves. (Florida Highway Patrol)

La FHP detalló que el Camry circulaba por el carril interior en dirección sur cuando fue impactado por el avión, que presentaba un problema en el motor. El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Brevard también intervino en la emergencia, según reportó WESH.

La FAA asumirá la investigación del accidente aéreo, mientras que la FHP se encargará de esclarecer las circunstancias del choque vehicular, según Click Orlando. Hasta el momento, ninguna de las entidades ha divulgado las causas exactas de la colisión.

El mismo día, pero horas antes, otra aeronave tuvo un accidente similar en Florida

Este suceso no fue el único incidente aéreo en la región ese día. Horas antes, alrededor de las 14:00, un Cessna 172 realizó un aterrizaje de emergencia en Jacobs Road, en la ciudad de DeLand, a 74 kilómetros de Orlando.

De acuerdo con Fox 13 News y Click Orlando, dos personas que viajaban en la aeronave resultaron heridas y fueron trasladadas conscientes a un hospital cercano. Un testigo, William Baith, relató a Fox 13 News: “Vi el avión monomotor volando extremadamente bajo, quizás a treinta metros del suelo. Sabía con certeza que había un problema”.

Las autoridades no han informado sobre otras lesiones relacionadas con el accidente de la I-95, y tanto la FAA como la FHP continúan con las investigaciones para determinar las causas de ambos incidentes.

