Un joven, un pliegue japonés y un premio: la historia detrás del origami que desafía la física

El diseño inspirado en técnicas japonesas de plegado de papel impulsa soluciones innovadoras frente a desafíos en situaciones extremas y promueve enfoques científicos creativos en la ingeniería actual (SocietyforScience)

Miles Wu, estudiante de 14 años en Nueva York, obtuvo el primer premio en el Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge, el mayor concurso científico juvenil de Estados Unidos.

Su trabajo demuestra que un patrón de origami es capaz de soportar más de 10.000 veces su propio peso, abriendo la puerta a refugios de emergencia ligeros, resistentes y compactos.

National Geographic destacó el potencial de la propuesta de Wu para transformar la respuesta ante desastres naturales.

Con apenas 14 años, Miles Wu combina pasión por el origami y rigor experimental en la búsqueda de soluciones reales a problemas del mundo contemporáneo (SocietyforScience)

Origami y estructuras: innovación aplicada a emergencias

Aficionado desde pequeño al origami, Wu se interesó por descubrir cómo los pliegues de papel podrían aplicarse a situaciones críticas como incendios forestales o huracanes.

Observó la necesidad de estructuras de emergencia fáciles de transportar, resistentes y livianas, y centró su atención en el pliegue Miura-ori, una técnica de múltiples paralelogramos que permite plegar el papel de manera controlada.

Este diseño, ya presente en la ingeniería espacial por su eficiencia, fue adaptado por Wu para examinar su desempeño en contextos de emergencia.

El reconocimiento obtenido por Miles Wu refleja tanto el rigor científico de su investigación como la visión para desarrollar aplicaciones prácticas que beneficien a comunidades vulnerables (SocietyforScience)

El proceso experimental incluyó 54 versiones distintas del pliegue y 108 pruebas de carga. Wu modificó la anchura, el ángulo y la altura de los paralelogramos, empleando tres tipos de papel. Cortó las piezas con una máquina para asegurar precisión y las sometió a pruebas entre dos guías, añadiendo peso desde libros hasta pesas.

Encontró que los pliegues más pequeños y de ángulos suaves ofrecían la mayor resistencia, aunque el papel de impresora común fue el material más eficaz. Con este, estableció el máximo: un pliegue soportó más de 10.000 veces su peso.

National Geographic ilustró el logro con una comparación impactante, sería como si un taxi de Nueva York pudiera cargar el peso de 4.000 elefantes.

Al adaptar patrones geométricos tradicionales, el origami se convierte en una herramienta funcional para diseñar refugios portátiles capaces de expandirse y resistir grandes cargas ante desastres naturales (SocietyforScience/Captura de pantalla)

Alcance y perspectivas del descubrimiento

El hallazgo de Wu trasciende lo académico. Planea construir un refugio real con el pliegue Miura-ori para demostrar su utilidad en emergencias como incendios, terremotos o huracanes.

El medio destaca que, también vislumbra aplicaciones en medicina, robótica, arquitectura y exploración espacial, ámbitos donde los principios del origami han permitido introducir dispositivos en el cuerpo humano o desplegar estructuras en el espacio. El propio diseño sobresale por su fiabilidad y eficiencia en el uso del espacio.

En el certamen, casi 2.000 proyectos fueron presentados; solo 300 avanzaron a la fase final y únicamente 30 estudiantes viajaron a Washington para defender sus investigaciones y afrontar pruebas de creatividad y resolución de problemas.

Maya Ajmera, presidenta y directora ejecutiva de Society for Science, enfatizó el carácter excepcional de Wu en National Geographic: “Miles no solo tuvo un proyecto extraordinario, sino que brilló como líder en estos desafíos”.

La capacidad de Wu para integrar conocimientos y trabajar colaborativamente quedó evidenciada al guiar y motivar a sus pares durante los desafíos presenciales del certamen científico (SocietyforScience/Captura de pantalla)

Wu y su familia prevén destinar el premio de USD 25.000 a su formación, mientras el joven continúa explorando el potencial del origami en la ciencia y la tecnología.

Según explicó a National Geographic, su motivación se basa en la convicción de que una hoja de papel puede ofrecer soluciones innovadoras a problemas complejos y en el deseo de contribuir a la sociedad con creatividad e investigación.

El caso de Miles Wu demuestra que la observación y la imaginación pueden convertir lo cotidiano en herramientas valiosas para abordar retos globales y que aplicar el ingenio a ideas sencillas es fuente de auténtica innovación.