Trump habló sobre el estado de salud del miembro de la Guardia Nacional baleado en el atentado en Washington: “Se levantó”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras pronuncia un discurso en el que habló sobre la familia de Wolfe (REUTERS/Jonathan Ernst)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó este martes por la noche que el sargento Andrew Wolfe, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que resultó gravemente herido en un tiroteo perpetuado por el afgano Rahmanullah Lakanwal en Washington, durante la víspera del Día de Acción de Gracias, comenzó a mostrar signos de recuperación.

Durante un evento en Mount Pocono, Pensilvania, el mandatario republicano relató a sus seguidores que estuvo en comunicación cercana con la familia Wolfe desde el incidente, en el que murió Sarah Beckstrom, compañera de Wolfe e integrante de la Guardia Nacional, de 20 años.

El presidente estadounidense describió la fe inquebrantable de los padres de Wolfe: “La noche en que lo golpearon tan gravemente y los médicos casi no le dieron ninguna oportunidad, llamé a la habitación del hospital y hablé con ella (su madre), y me dijo: ‘Claro, se pondrá bien. No, se lo aseguro, se pondrá bien. Estoy rezando, todo el país está rezando, señor. Le digo que no se preocupe. Se pondrá bien’”.

El relato de Trump continuó remarcando su último contacto físico con ellos, en la Casa Blanca, el pasado 4 de diciembre: “El padre está desolado. Es un tipo increíble, ambos. Los invité al Despacho Oval y entraron”.

Fotografías de los miembros de la Guardia Nacional Andrew Wolfe y Sarah Beckstrom se muestran en una conferencia de prensa con el director del FBI Kash Patel (REUTERS/Nathan Howard)

Trump compartió la novedad de aquel día sobre la condición médica de Wolfe desde su ingreso a terapia intensiva: “Mónica dijo: ‘todos estamos rezando’, y yo también. Luego llamó para decir ‘señor, hoy se movió el dedo’. Esto fue como tres días después”.

El presidente brindó a sus seguidores la actualización más reciente: “Hoy recibí una llamada diciendo que se levantó de la cama. ¿Pueden creerlo? Se levantó, se levantó”.

“No habló. Aún no está listo para eso. O sea, te dieron un golpe en la cabeza, pero se levantó, y vaya, están tan felices”, agregó a los último detalles del cuadro de salud de Wolfe.

Trump aprovechó para elogiar la labor de los médicos y del personal militar implicados en la atención del sargento Wolfe. “Es increíble. La atención que le han brindado —el hospital y los generales y militares que han estado allí— es asombrosa”, enfatizó.

"La gran familia de Andrew Wolfe, nuestro maravilloso miembro de la Guardia Nacional", escribió Trump en su posteo en Truth Social

Tras su reunión con los familiares del sargento aún con controles médicos, el mandatario escribió en Truth Social: “(Wolfe) está en proceso de recuperación. Sus padres, su hermano y todos sus amigos están rezando. Acabo de conocerlos en el Despacho Oval. ¡Son unos patriotas estadounidenses fantásticos!“.

El sospechoso del tiroteo se declaró inocente

Durante una audiencia virtual ante el Tribunal Superior de Washington DC, Rahmanullah Lakanwal, acusado del ataque a miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, prestó declaración desde la cama de hospital en la que permanece bajo custodia.

Según informó la cadena ABC, el afgano se declaró inocente mientras recibía atención médica, en una audiencia adaptada a su condición física tras haber resultado herido durante el tiroteo.

La acusación formal presentada contra Lakanwal incluye cargos de homicidio por la muerte de un miembro de la Guardia Nacional, intento de asesinato en dos oportunidades y tenencia ilegal de un arma de fuego en el marco de un hecho violento. El primer miembro de la Guardia Nacional falleció horas después del incidente, mientras que Wolfe sigue bajo tratamiento en un centro de salud.

Una fotografía de Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano sospechoso de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional (REUTERS/Nathan Howard)

Tras el ataque, las autoridades reforzaron de inmediato la seguridad en el área que rodea la Casa Blanca, generando inquietud en torno a los riesgos existentes en zonas estratégicas del entorno federal de Washington.