Paramount dijo que la empresa china Tencent retiró su parte de la oferta por Warner Bros para evitar reparos de seguridad

Un hombre camina fuera de la sede de Tencent en el distrito de Nanshan de Shenzhen, provincia de Guangdong, China. REUTERS

El gigante chino de los videojuegos y las redes sociales Tencent Holdings se ha retirado de la oferta de Paramount Skydance Corp. para comprar Warner Bros Discovery para evitar una posible revisión de seguridad nacional.

La presentación revisada de Paramount ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de su oferta de adquisición dijo que la empresa china había retirado su compromiso de financiamiento de 1.000 millones de dólares de forma preventiva, ya que sería una “fuente de financiamiento de capital no estadounidense”, lo que podría someter su oferta a una revisión por parte del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, conocido como CFIUS. Esto a pesar de que la aprobación por parte de CFIUS o de la Comisión Federal de Comunicaciones no era una condición de la oferta.

La presentación ante la SEC, fechada el lunes, indicó que los fondos soberanos extranjeros de Arabia Saudí, Abu Dabi y Qatar, que están proporcionando 24.000 millones de dólares para la oferta de Paramount, habían acordado renunciar a un derecho a participar en la gestión de Warner Bros para evitar un escrutinio adicional.

Paramount presentó el lunes una oferta hostil de adquisición por 108 mil millones de dólares para Warner Bros. Discovery, compitiendo con el postor rival Netflix para comprar la compañía que controla HBO, CNN y un famoso estudio de cine.

Las grandes transacciones que involucran empresas extranjeras a veces están sujetas a revisiones de seguridad nacional por parte de CFIUS, un grupo del gobierno de Estados Unidos presidido por el Secretario del Tesoro que estudia fusiones por razones de seguridad nacional. Tiene el poder de obligar a las empresas a cambiar estructuras de propiedad o desinvertir completamente de Estados Unidos.

Bajo el mandato del ex presidente Joe Biden, así como del presidente Donald Trump, el Departamento del Tesoro ha buscado fortalecer sus poderes a medida que aumentan las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la inversión extranjera.

Netflix refuerza su compromiso con Warner Bros, pese a la oferta de Paramount. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Tencent está entre docenas de empresas chinas que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha incluido en una lista de empresas que, según dijo, tienen vínculos con el ejército de China. Tencent, cuyas acciones cotizan en Hong Kong, lo niega.

Con sede en el centro tecnológico y financiero del sur de Shenzhen, Tencent es propietaria del desarrollador de League of Legends, Riot Games, y tiene vínculos con otras grandes marcas de entretenimiento de Estados Unidos. También tiene un acuerdo de transmisión con la Asociación Nacional de Baloncesto.

Es el mayor inversor de capital del mundo en juegos en línea y una importante empresa de entretenimiento y redes sociales, operando el servicio de mensajería y pagos WeChat en la popular China y con emigrantes chinos en el extranjero. Tencent tiene una capitalización de mercado de más de 700.000 millones de dólares, según la bolsa de valores de Hong Kong.

Netflix, la mayor compañía de streaming del mundo, anunció el 5 de diciembre que adquiriría la mayor parte de Warner Bros. Discovery, uno de los nombres más importantes del cine tradicional, en un acuerdo valorado en 83.000 millones de dólares.

Pero el 8 de diciembre,Paramount, un rival mucho más pequeño, suspendió la transacción. Eludiendo a la dirección de Warner, apeló directamente a los accionistas para que aceptaran su oferta alternativa de 108.000 millones de dólares por toda la compañía, prometiendo un acuerdo “superior al de Netflix en todos los aspectos”.

Las sumas de los Looney Tunes podrían aumentar aún más: los dueños de Paramount, la familia Ellison, han dejado claro que están dispuestos a desembolsar más si es necesario; Netflix, cuyo valor de mercado supera los 400.000 millones de dólares, también puede permitirse pujar más si así lo desea. Pero la principal diferencia entre los postores no es el precio de la oferta. Netflix y Paramount ven aspectos diferentes en su objetivo.

La torre de agua del estudio Warner Bros. se encuentra en el terreno de la compañía en Burbank, California, EE. UU., el 8 de diciembre de 2025. REUTERS/Mike Blake

La cuestión de quién se quede con Warner Bros. definirá el futuro de Hollywood y del entretenimiento en general.

Durante meses, Paramount fue la favorita para comprar el estudio centenario. David Ellison, productor de Hollywood de 42 años, adquirió Paramount en agosto por 8000 millones de dólares, con el respaldo de su padre, Larry Ellison, cuya participación en Oracle, una empresa de software, lo ha convertido en la segunda persona más rica del mundo.

Apenas recibieron las llaves del terreno de Paramount en Melrose Avenue, anunciaron que también irían tras Warner para construir un coloso mediático. Los Ellison tenían el dinero, el motivo y una relación amistosa con el presidente Donald Trump. ¿Qué podría impedírselo? Netflix.

Ted Sarandos y Greg Peters, codirectores ejecutivos de Netflix, abordaron de manera directa la oferta de Paramount por Warner Bros. durante su participación en una conferencia de UBS en Nueva York.

El movimiento coincidió con el inicio de su ponencia, lo que llevó a que la conversación se centrara desde el principio en el panorama de adquisiciones dentro de la industria del entretenimiento.

“Lo de hoy era totalmente esperado. Tenemos un acuerdo hecho y estamos muy contentos con él para los accionistas y para los consumidores; es una gran manera de crear y proteger empleos en la industria. Estamos muy seguros de que lo sacaremos adelante”, dijo Sarandos.

Peters también comentó el proceso regulatorio que podría acompañar la operación. “No es nuestra posición decirles a los reguladores cómo deben pensar sobre esto”, señaló.

Y añadió: “Ellos tienen que hacer su trabajo y definir el mercado como corresponda. Harán su análisis y los apoyaremos con lo que necesiten. Pero volviendo a los fundamentos del acuerdo, estamos muy confiados en que los reguladores deberían y van a aprobarlo. Al final del día, es pro-consumidor”.

La conferencia congregó a un auditorio completo minutos antes de la presentación de ambos ejecutivos, lo que evidenció la expectativa generada por la posible integración entre Netflix y Warner Bros.

En conversación con el analista de UBS John Hodulik, Ted Sarandos y Greg Peters reiteraron que no planean cerrar áreas ni modificar radicalmente el funcionamiento de los estudios o de HBO.

Sarandos explicó que la operación incorporaría tres líneas de negocio que actualmente no forman parte de Netflix, entre ellas un estudio cinematográfico con infraestructura de distribución teatral.

