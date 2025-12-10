La evasión en el metro de Nueva York ha generado pérdidas de más de mil millones de dólares

El metro de Nueva York pierde cientos de millones de dólares anualmente por la gente que no paga para ingresar. (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Las pérdidas económicas causadas por la evasión de pago en el metro de Nueva York y los autobuses alcanzaron cerca de USD 1.000 millones en 2024, una cifra que ha generado preocupación en la Autoridad Metropolitana de Transporte (M.T.A.), responsable del sistema. Para enfrentar este desafío, la M.T.A. ha implementado una serie de nuevas medidas de seguridad físicas y operativas que ya muestran los primeros indicios de éxito. Estas acciones buscan frenar una tendencia que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del transporte público en una de las ciudades más grandes del mundo.

Magnitud del problema y contexto económico

La evasión de pago en el sistema de transporte neoyorquino se ha incrementado desde la pandemia, con 174 millones de viajes no pagados el año pasado, lo que representa más de un tercio de las pérdidas totales por evasión de tarifas y peajes, de acuerdo con el Citizens Budget Commission. Andrew Rein, presidente de esta organización, advirtió a The New York Times que “esta es una enorme cantidad de dinero que se está dejando sobre la mesa”, y señaló que la M.T.A. podría enfrentar un déficit tan pronto como en 2027.

El presupuesto operativo proyectado para 2025 asciende a USD 21.000 millones, de los cuales más de una cuarta parte depende de los ingresos por tarifas. Janno Lieber, director ejecutivo de la M.T.A., calificó la evasión como la “amenaza existencial número uno” para el metro, indicando que este fenómeno erosiona la confianza de los usuarios que sí pagan y afecta la percepción de seguridad y civismo en el sistema.

Las autoridades han implementado nuevos filtros y han reforzado los existentes para evitar la evasión. (REUTERS/Kevin Coombs)

Estrategias físicas implementadas

Para combatir la evasión, la M.T.A. ha introducido una serie de modificaciones en la infraestructura de acceso al metro. Entre las principales innovaciones se encuentran los turniquetes reforzados, las barreras metálicas conocidas como “fins” y las “sleeves”, así como puertas de emergencia con retardo. Los torniquetes, que no se renovaban masivamente desde 1992, han sido adaptados para dificultar el “backcocking”, una técnica que permitía a los evasores deslizarse entre los brazos giratorios. Steve Ilardi y Ajay Singh, técnicos de la M.T.A., lideraron el proceso de modificación de casi 3.800 torniquetes, añadiendo nuevas muescas para reducir el espacio y limitar el movimiento de los brazos.

Las “sleeves”, barreras en forma de media luna instaladas en los brazos de los torniquetes, elevan la altura total a unos 86 centímetros (34 pulgadas), dificultando que los usuarios salten por encima. Según Mitch Schwartz, portavoz de la M.T.A., en las estaciones donde se han instalado estas barreras, la evasión por salto de torniquete ha caído un 60%. Aunque algunos usuarios, como Siopbhan Campbell-Suber, expresaron su escepticismo sobre la eficacia de estas medidas, la agencia sostiene que la inversión se recupera en pocos meses.

Las “fins”, pantallas metálicas dentadas colocadas entre los torniquetes, buscan impedir que los evasores se apoyen para saltar. Aunque algunos críticos consideran que estas barreras representan una forma de “arquitectura hostil”, Chantel Cabrera, líder de proyectos de la M.T.A., defendió su utilidad: “Por mucho que el público se burle de lo que intentamos, funciona”, afirmó en declaraciones recogidas por The New York Times.

Entre los nuevos filtros existen placas metálicas dentadas que reducen el espacio para que las personas no intenten evadir el filtro por esa zona. (REUTERS/Eric Thayer/File Photo)

En cuanto a las puertas de emergencia, la M.T.A. ha instalado dispositivos que retrasan su apertura hasta 15 segundos, con el objetivo de reducir el uso indebido como acceso gratuito. Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, explicó que esta medida busca aprovechar la impaciencia característica de los neoyorquinos para disuadir la evasión. Hasta la fecha, cerca de 190 estaciones cuentan con estas puertas modificadas, con un coste de USD 11.000 por unidad y una reducción promedio del 10% en la evasión en las estaciones intervenidas.

Guardias de puerta y su función

Como último recurso, la M.T.A. ha desplegado alrededor de 1.000 guardias de puerta, distribuidos en más de 200 estaciones. Estos trabajadores, provistos por la empresa Allied Universal, no están armados ni tienen la función de perseguir a los evasores. Su tarea principal consiste en orientar a los usuarios para que utilicen los torniquetes. Una guardia anónima, entrevistada por The New York Times en Times Square, resumió su labor: “No somos guardias de seguridad, somos atención al cliente”. El presupuesto destinado a este programa fue de USD 70 millones el año pasado, y la agencia espera mantener una inversión similar este año. Desde la implementación de los guardias en 2022, la M.T.A. reporta una reducción del 31% en la evasión en las estaciones cubiertas por este personal.

Resultados y primeras evaluaciones

Las primeras evaluaciones de las nuevas estrategias muestran una tendencia positiva. En los primeros tres meses de 2025, la evasión en el metro cayó por debajo del 10%, el nivel más bajo desde 2021. Más de 110 estaciones ya cuentan con todas las mejoras físicas implementadas. Schwartz, portavoz de la M.T.A., destacó que las barreras y dispositivos instalados han logrado una disminución significativa en los intentos de evasión, mientras que la presencia de guardias ha reforzado la percepción de control y orden en las estaciones. No obstante, algunos usuarios y expertos mantienen reservas sobre la sostenibilidad de estos resultados y el costo de las intervenciones.

Otras medidas implementadas antes de acceder a los andenes es la colocación de torniqauetes más altos que dificultan a los usuarios saltarlos. (REUTERS/Kylie Cooper)

Planes futuros y comparación internacional

De cara al futuro, la M.T.A. planea invertir USD 1.100 millones en los próximos cinco años para instalar puertas de acceso modernas y de mayor altura en 150 estaciones, aproximadamente un tercio del sistema. Este mes comenzarán las pruebas de diferentes modelos. La experiencia de Washington D.C., donde la actualización de más de 1.200 puertas de acceso redujo la evasión en un 82%, sirve como referencia para las expectativas en Nueva York.

A nivel internacional, Sylvain Haon, directivo de la Asociación Internacional de Transporte Público, señaló a The New York Times que, aunque los avances de la M.T.A. son notables, la tasa de evasión en Nueva York sigue siendo alta en comparación con ciudades como París, donde oscila entre el 4% y el 5%. Además, la M.T.A. apoya la expansión del programa Fair Fares, que ofrece tarifas reducidas a residentes de bajos ingresos, y prevé que la transición al sistema digital OMNY facilitará la validación de pagos.