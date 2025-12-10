Estados Unidos

El antiguo lago Manly reapareció tras lluvias récord en el Valle de la Muerte

La acumulación de agua en Badwater Basin ha sido suficiente para cubrir las salinas, fenómeno que podría favorecer también la aparición de un espectáculo de flores silvestres en primavera

El lago Manly resurge en
El lago Manly resurge en Death Valley tras lluvias récord que superan el promedio anual del parque nacional. (REUTERS/Ronda Churchill)

La reciente reaparición de lago Manly, el antiguo lago que yacía en el corazón del Parque Nacional del Valle de la Muerte, ha sorprendido a visitantes y expertos tras un otoño marcado por lluvias sin precedentes.

Este fenómeno, que transforma temporalmente el árido paisaje de Badwater Basin, el punto más bajo de América del Norte, a 86 metros bajo el nivel del mar, se produce después de que la región recibiera 6,1 centímetros de lluvia entre septiembre y noviembre, superando la media anual habitual y estableciendo un nuevo récord histórico, según informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

La magnitud de las precipitaciones no solo ha permitido el resurgimiento del lago, sino que también podría propiciar una floración masiva de flores silvestres en la próxima primavera, un evento que no se observa desde 2016.

Badwater Basin, el punto más
Badwater Basin, el punto más bajo de Norteamérica, vuelve a llenarse de agua después de intensas tormentas en 2024. (REUTERS/Ronda Churchill)

En noviembre, el Valle de la Muerte registró 4,47 centímetros de lluvia, superando el récord anterior de 4,32 centímetros establecido en 1923, según datos del NPS. Este volumen de agua ha dado lugar a la formación de un lago superficial en Badwater Basin, aunque mucho más somero que el que se produjo en 2023 tras el paso del huracán Hilary, cuando el nivel del agua permitió incluso la navegación en kayak.

En la actualidad, la profundidad del lago apenas supera la altura de los zapatos en la mayoría de sus zonas, y el agua se ha acumulado a aproximadamente 1,6 kilómetros del estacionamiento de Badwater Basin, lo que facilita su observación para los visitantes, salvo cierres temporales por inundaciones.

Qué pasó con el lago Manly

La historia de lago Manly se remonta a entre 128.000 y 186.000 años atrás, durante las glaciaciones que cubrieron la Sierra Nevada. En esa época, los ríos alimentaban un lago que se extendía casi 160 kilómetros a lo largo del Valle de la Muerte y alcanzaba profundidades de hasta 210 metros, según la NASA y el NPS. Con el retroceso de los hielos y el aumento de las temperaturas, el lago se evaporó, dejando tras de sí extensos salares que hoy caracterizan la cuenca.

En 2023, tras el paso
En 2023, tras el paso del huracán Hilary, el nivel del agua permitió incluso la navegación en kayak. (REUTERS/Ronda Churchill)

En tiempos modernos, la aparición de lago Manly es un fenómeno poco frecuente, ya que el Valle de la Muerte es uno de los lugares más cálidos y secos del planeta. El resurgimiento del lago depende de precipitaciones excepcionales que cubran los salares de Badwater Basin, como ocurrió en agosto de 2023, cuando una sola jornada dejó 5,6 centímetros de lluvia, estableciendo otro récord.

El agua que se acumula en la cuenca no puede drenar debido a la baja altitud y a la naturaleza cerrada del terreno, explicó Andrew Heltzel, director comercial de Xanterra Travel Collection, a ABC News. Heltzel describió los bordes de la cuenca como “casi impenetrables, como un sello”, lo que obliga a que la única vía de escape del agua sea la evaporación, un proceso que puede prolongarse durante meses. Mientras tanto, el lago ofrece un espectáculo visual al reflejar las cumbres montañosas circundantes.

El resurgimiento del lago Manly
El resurgimiento del lago Manly ofrece a los visitantes la oportunidad única de observar reflejos de montañas y paisajes desérticos. (REUTERS/Ronda Churchill)

Heltzel recomendó a quienes deseen presenciar este fenómeno que no demoren su visita, ya que “el lago se reduce cada día por la evaporación”. Además, destacó que la forma y el ritmo de las lluvias recientes han creado las “condiciones perfectas” para una posible explosión de flores silvestres en primavera, algo que no ocurrió en 2023 debido a que la lluvia fue demasiado intensa y rápida para que el suelo la absorbiera.

Las tormentas recientes también han provocado numerosos cierres de carreteras en el parque, con varios caminos pavimentados cubiertos de escombros, según el NPS. No obstante, muchos de los sitios más visitados, como Zabriskie Point, Dantes View, Badwater Basin y Mesquite Sand Dunes, permanecen accesibles. El NPS advirtió a los visitantes que las rutas no pavimentadas pueden ser intransitables y recomendó estar preparados para el auto-rescate en caminos secundarios.

En febrero, el parque acogerá el Dark Sky Festival, una oportunidad para que los visitantes disfruten de la observación astronómica en un entorno designado como Gold Tier Dark Sky Park, la máxima calificación de oscuridad, según el NPS. “Las oportunidades para observar las estrellas en el Valle de la Muerte son incomparables”, aseguró Heltzel a ABC News.

